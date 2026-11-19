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Hilary Swanková čeká v 52 letech třetí dítě. Gratulovala jí i Olga Lounová
Hoenderkampová překvapila kolegy v živém vysílání britské televize GB News. Původně se zapojila do debaty o aktuálním dění, nakonec ale přišla s nečekaným osobním oznámením. Prozradila, že je ve 12. týdnu těhotenství a brzy se stane trojnásobnou maminkou. Přítomní moderátoři nejprve nevěděli, zda si z nich nedělá legraci. Když pochopili, že mluví vážně, začali jí gratulovat.
Lékařka si uvědomuje, že její těhotenství je vzhledem k věku neobvyklé. Už má dospělého syna Caluma, kterému je 37 let, a osmiletou dceru Alice. První dítě porodila ve 21 letech, podruhé se stala matkou v 51 letech. Nyní se rodina rozroste znovu a její nejmladší dcera by se měla narodit v době, kdy už bude po šedesátce.
Cesta k vytouženému miminku přitom nebyla jednoduchá. Hoenderkampová podstoupila umělé oplodnění na klinice v Polsku a využila zmrazená vajíčka. K úspěšnému těhotenství se dopracovala až po třech pokusech. Sama přiznala, že celý proces nebyl snadný. V zahraničí hledala možnost léčby také proto, že britská reprodukční centra mají pro ženy ve vyšším věku výrazná věková omezení.
Její nadšení ovšem doprovodila vlna negativních reakcí. Někteří lidé ji označují za sobeckou a zpochybňují, zda je správné přivést dítě na svět v tak vysokém věku. Objevily se také otázky, kdo se o holčičku postará, pokud by její matka v následujících letech zemřela. Moderátorka přiznala, že podobné komentáře ji velmi zraňují, rozhodně se jimi ale nenechá připravit o radost, kterou cítí.
Na sociálních sítích poděkovala tisícům lidí, kteří jí poslali gratulace. Kritikům naopak vzkázala, že ji jejich názory nezajímají. Zároveň poukázala na rozdílný přístup společnosti k mužům a ženám. Zatímco starší muži, kteří se stávají otci, podle ní nebývají terčem srovnatelných výtek, ženy za pozdní mateřství čelí mnohem ostřejším soudům.
Hoenderkampová působí jako lékařka a televizní komentátorka. S britskou stanicí GB News spolupracuje od roku 2021, kde vystupuje jako zdravotnická expertka, moderátorka a publicistka.