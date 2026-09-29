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KOMENTÁŘ: Zrušení poplatků lidem víc muziky nepřinese, píše Zavoral
René Zavoral má čtyři děti se dvěma ženami. S žádnou z nich ovšem nežije. Už víc než rok má přítelkyni, která na sociální síti vystupuje pod jménem Miriam Miris. Na sociální síti zveřejňuje snímky z dovolených se svým přítelem Reném Zavoralem, s nímž navštívila Itálii, Krétu a mnoho míst v Česku.
Podle deníku Blesk je to Miriam Tejklová, dcera bývalé ministryně zdravotnictví Marie Součkové (za ČSSD) z dob vlády Vladimíra Špidly. Tejklová pracuje jako podiatrička v ordinaci své matky, která působí jako ortopedka v centru Prahy.
Marie Součková byla z pozice ministryně odvolána v roce 2004. V roce 2005 byla obviněna z porušování povinnosti při správě cizího majetku a následně i ze zneužití pravomoci veřejného činitele kvůli uzavření údajně nevýhodné smlouvy mezi ministerstvem zdravotnictví a advokátem Nováčkem, který měl stát zastupovat právě v kauze Diag Human.
Součková pak vystoupila z ČSSD a podala proti oběma obviněním stížnosti. V roce 2006 byla zproštěna obžaloby a v roce 2007 soud potvrdil její nevinu. Osvobozena byla ještě dvakrát a v roce 2011 obvodní soud pro Prahu 2 zrušil trestní stíhání exministryně pro promlčení činu. Z politiky se Součková úplně stáhla a vrátila se k praxi lékařky.