Prošla jsem peklem nevěr, únosů syna, dluhů i výhrůžek smrtí, říká Řandová

Regina Řandová se v osmdesátých letech proslavila jako dětská herecká hvězda. Kromě seriálu My všichni školou povinní natočila ve svých šestnácti letech film Zdeňka Trošky Bota jménem Melichar. Tehdy ještě pod jménem Regina Zahradníková.

U herectví zůstala a díky tomu se seznámila s Čestmírem Řandou mladším, synem v té době již nežijící herecké legendy filmu, televizní obrazovky i Národního divadla Čestmíra Řandy staršího.

„Velmi se mi dvořil, já jsem o něj zpočátku vůbec nestála. Ale něčím mě přitahoval a byl tak urputný a tak si mě vysnil, že jsem nakonec podlehla. Po pěti letech vztahu jsem pak otěhotněla,“ říká Regina Řandová v novém dílu pořadu 13. komnata a dodává, že v pátém měsíci těhotenství zjistila, že její partner udržuje vztah s její spolužačkou z konzervatoře.

13. komnata Reginy Řandové: moderátorka Zuzana Burešová s Čestmírem Řandou nejml.

„Když jsem na to přišla, stavěl se k tomu dětinsky. Říkal, že by chtěl vlastně být s námi oběma a že si to máme my dvě nějak vyřešit. Kamarádi a rodina mi říkali, že si mám nechat miminko a být svobodná matka. Já jsem si to tehdy ale nedokázala představit,“ vzpomíná s tím, že zálety mu později odpustila. Vzali se a narodil se další pokračovatel slavného jména: Čestmír Řanda nejmladší. A přesto, že Regina měla vlastní byt, na přání herce se tehdy všichni nastěhovali k jeho matce do jednoho pokoje.

Společné soužití nebylo jednoduché, vše se vždy podřizovalo tchyni. Řanda navíc neukončil vztah s milenkou a ta se jednoho dne objevila u nich doma s tím, že chce, aby se herec k celé situaci nějak postavil. V době, kdy byl syn malý, prožívala herečka dlouhodobě psychický teror a neustálé podvádění ze strany manžela.

„Vyhrožoval mi, když nebylo po jeho. Byl hodně dětinský a teatrální. Jeden příklad za všechny: V noci ve dvě hodiny mě vzbudil, popadl malého syna do náruče, vzal čtyři zbraně, vytrhl telefon ze zásuvky, zamkl mě doma a řekl, že si to jde vyřídit s celou mou rodinou, a až se vrátí, promluvíme si, co dál. Po dvou hodinách se vrátil a řekl, že si to rozmyslel a dnes mi ještě dává šanci,“ vzpomíná Řandová na děsivé chvíle soužití s exmanželem. „Když mi odcházel dědeček, řekl mi doslova, že je šťastný, že další člen mojí rodiny konečně chcípne,“ šokuje herečka.

Trvalo roky, než našla sílu se rozvést, avšak i poté prožívala složité období. Exmanžel dlužil na syna výživné, stejně jako na dalšího, dnes dvanáctiletého Kristiana, kterého má ze vztahu s jinou ženou. Řandová se s ním mnoho let soudila o alimenty, celkem šlo asi o půl milionu korun. Peníze její syn ale nikdy neviděl.

Regina Řandová v pořadu 13. komnata (2022)

Čestmír Řanda mladší měl mnoho žen a ke všem se choval podobně. Některé z jeho partnerek dokonce Reginu Řandovou kontaktovaly, plakaly jí do telefonu a chtěly po ní radu. Spory ukončila až Řandova smrt v roce 2021.

Přes letité útrapy se herečka se synem rozhodli postarat o jeho pohřeb a ostatky herce uložit do hrobu jeho slavného otce na Vyšehradě. Přestože Řanda zemřel s dluhy, rok po jeho odchodu se Regině a jejich synovi podařilo pro něj zajistit důstojné spočinutí.

Herečka prý necítí zášť ani nenávist, pouze jakousi hořkost. Dnes říká, že svému expartnerovi vlastně už odpustila a tuto kapitolu svého života v sobě uzavřela.

I po padesátce hraje Řandová dál v seriálech a věnuje se dabingu. Má chalupu v jižních Čechách, kterou si pořídili s druhým manželem, o němž tvrdí, že je mužem jejího života. Vychovával i jejího syna, kterému říkají Česťa. Regina už má také dva vnuky, z nichž jeden je dalším nositelem slavného jména. Dnes žije spokojeným životem, i když přiznává, že si prošla opravdovým životním peklem.

„Kdybych mohla vrátit čas a udělat jednu věc jinak, nehnala bych se tehdy do manželství a zůstala bych sama s dítětem i bez svazku manželského,“ dodává.