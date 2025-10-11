Reese Witherspoonová se rozpovídala o vztahu, v němž byla zneužívána

„Dostanete se do vztahů, které pro vás nefungují, a někdy ani nechápete dynamiku, která se tam odehrává. Když jsem z toho vztahu odešla, chvíli mi trvalo, než jsem se znovu dala dohromady. Měla jsem zraněnou duši, protože jsem si myslela, že všechny ty hrozné věci, které o mně ten člověk říkal, byly pravda. Musela jsem přeprogramovat svůj mozek,“ prohlásila.
V podcastu Interview deníku New York Times přiznala, že i dlouho po ukončení vztahu se cítila nejistá a nesebevědomá. „Trvalo mi dlouho stát se ženou, kterou jsem dnes. Je velmi těžké být veřejně známou osobností. Soucítím s lidmi, kteří žijí veřejný život a snaží se udržet soukromí. Je to skoro nemožné, když vás lidé odlidšťují, fotí si vás, jako byste byli zvíře v zoo, místo toho, abyste byli člověkem se svými dětmi. Bylo to opravdu těžké, a být matkou a chtít chránit mladé lidi je těžké také,“ řekla Witherspoonová.
Herečka prozradila, že mluvila také s mnoha lidmi, kteří čelili zneužívání ve vztahu. „Oni to ale sami nevidí. A já to taky neviděla,“ dodala.
V roce 2018 se svěřila moderátorce Oprah Winfreyové, že ve vztahu zažila psychické a verbální týrání. „Nakreslila jsem čáru do písku a ona byla překročena a v tu chvíli mi v hlavě něco přepnulo. Nemohla jsem jít dál. Byla jsem opravdu mladá a bylo to zásadní,“ uvedla tehdy.
Rodačka z Louisiany prohlásila, že celá zkušenost změnila to, jakým člověkem byla, a od té doby se umí postavit sama za sebe. „Je to částečně důvod, proč dnes můžu říct: Ano, jsem ctižádostivá. Protože se někdo pokusil mi to vzít,“ poznamenala Witherspoonová.