Reese Witherspoonová se rozpovídala o vztahu, v němž byla zneužívána

  14:21
Reese Witherspoonová (49) zavzpomínala na to, jak byla v jednom ze svých vztahů zneužívána. Hollywoodská herečka tvrdí, že to výrazně ovlivnilo její život. S kým v tom toxickém vztahu byla, ovšem neprozradila.
Reese Witherspoonová (Los Angeles, 27. dubna 2024)

Reese Witherspoonová (Los Angeles, 27. dubna 2024) | foto: AP

Reese Witherspoonová a její syn Deacon Reese Phillippe v Los Angeles (8. srpna...
Ava Phillippe a Reese Witherspoonová na udílení Critics Choice Awards (Santa...
Reese Witherspoonová v Los Angeles (8. srpna 2024)
Reese Witherspoonová na cenách Emmy v Los Angeles (15. září 2024)
50 fotografií

„Dostanete se do vztahů, které pro vás nefungují, a někdy ani nechápete dynamiku, která se tam odehrává. Když jsem z toho vztahu odešla, chvíli mi trvalo, než jsem se znovu dala dohromady. Měla jsem zraněnou duši, protože jsem si myslela, že všechny ty hrozné věci, které o mně ten člověk říkal, byly pravda. Musela jsem přeprogramovat svůj mozek,“ prohlásila.

V podcastu Interview deníku New York Times přiznala, že i dlouho po ukončení vztahu se cítila nejistá a nesebevědomá. „Trvalo mi dlouho stát se ženou, kterou jsem dnes. Je velmi těžké být veřejně známou osobností. Soucítím s lidmi, kteří žijí veřejný život a snaží se udržet soukromí. Je to skoro nemožné, když vás lidé odlidšťují, fotí si vás, jako byste byli zvíře v zoo, místo toho, abyste byli člověkem se svými dětmi. Bylo to opravdu těžké, a být matkou a chtít chránit mladé lidi je těžké také,“ řekla Witherspoonová.

Reese Witherspoonová a její syn Deacon Reese Phillippe v Los Angeles (8. srpna 2024)

Herečka prozradila, že mluvila také s mnoha lidmi, kteří čelili zneužívání ve vztahu. „Oni to ale sami nevidí. A já to taky neviděla,“ dodala.

V roce 2018 se svěřila moderátorce Oprah Winfreyové, že ve vztahu zažila psychické a verbální týrání. „Nakreslila jsem čáru do písku a ona byla překročena a v tu chvíli mi v hlavě něco přepnulo. Nemohla jsem jít dál. Byla jsem opravdu mladá a bylo to zásadní,“ uvedla tehdy.

Rodačka z Louisiany prohlásila, že celá zkušenost změnila to, jakým člověkem byla, a od té doby se umí postavit sama za sebe. „Je to částečně důvod, proč dnes můžu říct: Ano, jsem ctižádostivá. Protože se někdo pokusil mi to vzít,“ poznamenala Witherspoonová.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Bez vrásky, ale kráska není. Ryanová, Kidmanová i Bluntová to přehánějí s úpravami

Hladké čelo, porcelánový obličej jen s minimálními vráskami a křečovitý úsměv s napíchanými rty. Tak nyní vypadá hodně hollywoodských hereček, které podlehly trendu věčného mládí. Zřejmě jim nevadí,...

Proč se nutit, říká Josefína Prachařová o rozchodu se Sofií Höppnerovou

Hrála nevidomou a v podstatě se jí stala. Produkce seriálu Ratolesti jí nechala vyrobit zakalené kontaktní čočky, přes které nebylo takřka nic vidět. Josefína Prachařová se orientovala na place podle...

Srdce roztříštěné na miliony kousků. Veronika Arichteva přišla o miminko

Herečka Veronika Arichteva (39) se na sociální síti svěřila fanouškům s obrovskou ztrátou, která ji potkala. Přišli s manželem Biserem Arichtevem (48) o vytoužené miminko. Byl to chlapec.

Luke a Lorelai znovu spolu. Podívejte se, jak vypadají hvězdy Gilmorek po 25 letech

Ikonický seriál Gilmorova děvčata slaví letos čtvrtstoletí, a Hollywood si tuto příležitost nenechal ujít. Hlavní hvězda Lauren Grahamová, známá jako Lorelai Gilmoreová, milník oslavila odhalením...

Klumová předvedla vnady v průsvitných šatech, jako šperk zvolila nasazovací zuby

Na pařížský týden módy zamířilo do Francie mnoho slavných tváří. Nejnovější modely luxusních značek přijela předvádět a obdivovat mimo jiné také Heidi Klumová (52), kterou doprovázela dcera Leni...

Reese Witherspoonová se rozpovídala o vztahu, v němž byla zneužívána

Reese Witherspoonová (49) zavzpomínala na to, jak byla v jednom ze svých vztahů zneužívána. Hollywoodská herečka tvrdí, že to výrazně ovlivnilo její život. S kým v tom toxickém vztahu byla, ovšem...

11. října 2025  14:21

Bolek Polívka skončil v nemocnici. Z divadla ho odvezla záchranka

Herec Bolek Polívka (76) v pátek nedohrál představení DNA, kde účinkuje s dcerou Annou Polívkovou. Kvůli nevolnosti ho odvezla záchranná služba.

11. října 2025  12:04

Nebyla jsem na žádných plastikách. Na nose mám jen výplň, tvrdí Lana Del Rey

Americká zpěvačka Lana Del Rey (40) se pustila do diskuze s fanoušky poté, co ji jeden obvinil z toho, že má plastiku nosu. Autorka hitu Born to Die na sociální síti odhalila, jaké zákroky skutečně...

11. října 2025  10:13

Chceme děti. Jenom řešíme jak, přiznává čerstvě ženatý Daniel Vymětal Krejčík

Zatímco Daniel Vymětal Krejčík pochází z pohřebácké rodiny, jeho manžel Jiří Vymětal z učitelské. Co to obnáší, poznal herec na vlastní kůži při seznamování se svojí budoucí tchyní. „Podal jsem jí...

11. října 2025

Nesnášela jsem svou střízlivou verzi, říká herečka Přichystalová o závislosti

Herečku Lumíru Přichystalovou (35) znají především diváci Ypsilonky nebo divadla NoD. Zahrála si ale i v seriálech Dáma a Král nebo Tátové na tahu. V pořadu 13. komnata promluvila o své závislosti na...

11. října 2025

První díl nahé seznamky skončil happy endem, Mirka našla svého námořníka

Česko-slovenská verze pořadu Naked Attraction odstartovala ve středu na televizi Óčko, která ten den trhla rekord ve sledovanosti. Lásku hledala sympatická Mirka (41) a příběh skončil šťastně.

10. října 2025

Tajemství šťastného manželství Matthewa McConaugheyho. Souvisí to s postelí

Matthew McConaughey (55) prozradil, že jedním z klíčů k jeho šťastnému třináctiletému manželství s Camilou Alvesovou (42) je malá postel. Hollywoodský herec tvrdí, že na menším lůžku se musejí s...

10. října 2025  14:11

Luke a Lorelai znovu spolu. Podívejte se, jak vypadají hvězdy Gilmorek po 25 letech

Ikonický seriál Gilmorova děvčata slaví letos čtvrtstoletí, a Hollywood si tuto příležitost nenechal ujít. Hlavní hvězda Lauren Grahamová, známá jako Lorelai Gilmoreová, milník oslavila odhalením...

10. října 2025  10:58

Jessica Simpsonová má svou kolekci sexy prádla. Poezie mého šatníku, říká

Americká herečka a zpěvačka Jessica Simpsonová (45) oznámila fanouškům, že spustila prodej vlastního spodního prádla ve spolupráci s obchodním řetězcem. Rodačka z Texasu sexy kousky předvedla sama.

10. října 2025  9:30

Bez vrásky, ale kráska není. Ryanová, Kidmanová i Bluntová to přehánějí s úpravami

Hladké čelo, porcelánový obličej jen s minimálními vráskami a křečovitý úsměv s napíchanými rty. Tak nyní vypadá hodně hollywoodských hereček, které podlehly trendu věčného mládí. Zřejmě jim nevadí,...

10. října 2025  8:08

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Měl jsem psa, ale s děckem se to nedá srovnávat, říká vyčerpaný Tomáš Zástěra

Že bych šel po tom všem znovu do Survivoru, nepřipadá v úvahu. „Protože už jsem si to zkusil a nohy mám jenom dvě,“ říká Tomáš Zástěra, který bezprostředně po skončení účasti v reality show...

10. října 2025

Justýna Drábková hraje lesbu. V hororu jako kdysi její matka Jana Bernášková

Její matka Jana Bernášková natočila horor Krvavý Johann a její dcera Justýna, kterou má s dramatikem a režisérem Davidem Drábkem, se vydala doslova v jejich šlépějích. Vzala roli v krátkometrážním...

10. října 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.