Komička Rebel Wilsonová si po dvouletém vztahu vzala v Itálii svou partnerku

Svatba se konala více než rok poté, co Rebel Wilsonová požádala svou partnerku Ramonu Agrumu o ruku. Stalo se tak loni v únoru na Valentýna před zámkem Šípkové Růženky v Disneylandu v Kalifornii.

O zásnubách informovaly obě ženy na Instagramu, kde sdílely fotku, jak se líbají, a Agruma ukázala zásnubní prsten. Wilsonová tehdy poděkovala Tiffany & Co. za nádherný luxusní prsten a týmu Disney za organizaci romantického překvapení pro její partnerku.

V listopadu 2022 přivítala Wilsonová na svět svou první dceru, Royce Lillian, kterou jí odnosila a porodila náhradní matka.

„Jsem pyšná, že mohu oznámit narození svého prvního potomka,“ napsala k fotografii novorozené holčičky. „Jsem navždy vděčná všem, kdo byli součástí toho všeho (vy, kterých se to týká, dobře víte, koho mám na mysli). Trvalo to roky. Ze všeho nejvíc chci poděkovat skvělé náhradní mamince. Děkuji, žes mi pomohla založit vlastní rodinu, je to úžasný dar. Ten NEJLEPŠÍ! Jsem připravena dát Royce všechnu lásku, tolik, kolik si jen dovedete představit. Rychle se učím. Respekt všem maminkám,“ dodala komička.

Rebel Wilsonová s dcerou a její partnerka Ramona Agruma na jejich předsvatební párty (Hotel Cala di Volpe, Porto Cervo, Itálie, 27. září 2024)

Od té doby Wilsonová v rozhovorech opakovaně prohlásila, že chce nadále rozšiřovat svou rodinu a další dítě chce se svou manželkou.

To, že po několika neúspěšných vztazích s muži našla lásku v náručí ženy, přiznala Wilsonová v roce 2022. Vztahem s blondýnkou překvapila Wilsonová svých jedenáct milionů fanoušků na Instagramu. S australskou herečkou a návrhářkou šperků Ramonou Agrumou randí od počátku roku 2022.

„Myslela jsem si celou dobu, že hledám Disney prince. Ale to, co jsem možná opravdu celou tu dobu potřebovala, byla Disney princezna,“ napsala tehdy ke společné fotce a přidala hashtag „láska je láska“.

Před vztahem s Ramonou Agrumou chodila herečka v minulosti s podnikatelem Jacobem Buschem. Vztah s dědicem značky amerického pivovaru Anheuser-Busch ukončila v únoru 2021 údajně prostřednictvím textové zprávy.

O australské herečce se v posledních letech psalo hlavně ve spojitosti s jejím úspěšným hubnutím. Za dva roky se jí podařilo zbavit se téměř čtyřiceti kilogramů nadváhy.