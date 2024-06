Budoucí tchán Rebel Wilsonové nemluví s dcerou, protože si našla ženu

„Mám štěstí, že i když pocházím z velmi konzervativního prostředí, šlo to velmi, velmi dobře... Moji prarodiče, kterým je kolem devadesáti, to přijali úplně v pohodě a v klidu,“ řekla Wilsonová BBC Radiu 4 v programu Desert Island Discs.

Rebel Wilsonová svůj vztah poprvé zveřejnila na Instagramu v roce 2022 a o pár měsíců později se s návrhářkou udržitelné módy zasnoubily. „Ramonina rodina to moc nepřijala. Její máma je s tím už v pohodě, ale její táta s ní doteď nemluví, my doufáme, že se to brzo změní,“ popisovala.

Australská hvězda poznala Ramonu Agrumu v doby, kdy si chtěla nechat odnosit dítě. „Už jsem plánovala, že si nechám dítě odnosit náhradní matkou, a absolvovala jsem několik kol IVF a jeden transfer embryí, který bohužel nevyšel,“ vzpomínala.

Ramona Agruma a Rebel Wilsonová (Cap d'Antibes, 25. května 2023)

V tu dobu se chystala na druhý transfer embrya a svěřila se Ramoně, která v té době byla její přítelkyní. „Řekla jsem: Zlato, nevím jak ti to říct, ale budu mít dítě někdy kolem listopadu. Ramona se na mě podívala a řekla: Dobře, miluju tě a jestli budeš mít dítě, budu ho milovat úplně stejně,“ dodala.

Před léčbou neplodnosti herečka na radu odborníka zhubla, ale přiznala, že ne všichni ji podporovali a varovali ji, že by si mohla „zničit“ kariéru. Snoubenky nakonec přívítaly prostřednictvím náhradní matky svou 18měsíční dceru Royce Lillian Elizabeth Wilsonovou v roce 2022.

V BBC Radiu 4 Rebel Wilsonová také prozradila, že trvá na tom, že herci by měli mít možnost hrát jakoukoli roli a prohlásila, že je „naprostý nesmysl“, že pouze homosexuální herci mohou hrát homosexuální postavy.

„Je to jako říkat: Jen heterosexuální herci mohou hrát heterosexuální role a homosexuální herci mohou hrát homosexuální role. To je podle mě naprostý nesmysl. Myslím, že by každý měl mít možnost hrát jakoukoliv roli chce,“ vyjádřila se herečka.