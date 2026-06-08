Tanečnice na tyči i DJka budou hledat lásku v televizní seznamce

Maria
- Věk: 24 let
- Povolání: DJ a influencerka
- Bydliště: Praha
Maru Rosecká je velmi cílevědomá, pracovitá a samostatná žena. Za poslední roky stihla rozjet vlastní aplikaci, nastoupit na DJ scénu a vybudovat komunitu statisíců sledujících. Má zkušenosti s reality show, byla účastnicí první série LIKE HOUSE.
Má za sebou dva dlouhodobé vztahy, které na její duši zanechaly šrámy. Teď hledá někoho, kdo ji bude brát vážně a takovou, jaká je. Věrnost a inteligence jsou pro ni základ. Chce hodného partnera, který ji bude podporovat.
Pochází z Přibyslavi, vyrostla daleko od světa, ve kterém se dnes pohybuje. Influland vznikl ze dvou let tvrdé práce a odmítání být jen influencerkou.
„Předchozí vztahy mě naučily vážit si sama sebe,“ říká Maria.