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Tanečnice na tyči i DJka budou hledat lásku v televizní seznamce

Rastislav Zárodňanský
  13:28
Reality show Are You The One? Česko už představila deset účastníků, kteří se rozhodli najít svůj dokonalý protějšek. Máme pro vás další soutěžící. Pokud se skupině nezadaných Čechů a Slováků podaří odhalit všechny perfektní shody, odnesou si nejen lásku, ale také pohádkovou výhru ve výši 2,5 milionu korun.
Část 1/5

Maria

Maria Rosecká v reality show Are You The One? Česko (2026)
  • Věk: 24 let
  • Povolání: DJ a influencerka
  • Bydliště: Praha

Maru Rosecká je velmi cílevědomá, pracovitá a samostatná žena. Za poslední roky stihla rozjet vlastní aplikaci, nastoupit na DJ scénu a vybudovat komunitu statisíců sledujících. Má zkušenosti s reality show, byla účastnicí první série LIKE HOUSE.

Má za sebou dva dlouhodobé vztahy, které na její duši zanechaly šrámy. Teď hledá někoho, kdo ji bude brát vážně a takovou, jaká je. Věrnost a inteligence jsou pro ni základ. Chce hodného partnera, který ji bude podporovat.

Pochází z Přibyslavi, vyrostla daleko od světa, ve kterém se dnes pohybuje. Influland vznikl ze dvou let tvrdé práce a odmítání být jen influencerkou.

„Předchozí vztahy mě naučily vážit si sama sebe,“ říká Maria.

Soutěžící reality show Are You The One? Česko (2026)
Maria Rosecká v reality show Are You The One? Česko (2026)
Tomáš Karniš v reality show Are You The One? Česko (2026)
Barbora Dyrynková v reality show Are You The One? Česko (2026)
28 fotografií


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