Lásku v seznamce bude hledat i hvězda slovenské show Mama, ožeň ma!

Tomáš
- Věk: 25 let
- Povolání: automechanik
- Bydliště: Banská Bystrica, Slovensko
Tomáš Kšenzuliak je velmi klidný a výrazný typ, který nepotřebuje mnoho slov ani okázalá gesta. Rád se ale podělí o svůj názor. Je velmi laskavé povahy, na což v minulosti již doplatil. Nesnáší aroganci a přetvářku. Má velmi specifický smysl pro humor a nebojí se hlubokých debat.
Jeho předchozí vztahy pro něj byly zklamáním, i přesto se snaží dívat do budoucnosti a žít přítomností. Hledá partnerku, která bude upřímná, nebude řešit své bývalé vztahy, bude mít smysl pro humor a bude s ním chtít poznávat svět. Lásku hledal také v reality show Mama, ožeň ma!.
Žije skromně pod jednou střechou se svou maminkou a společnými silami se snaží dům zvelebit. Na přehnanou okázalost je alergický. Jeho životním snem je mít vlastní automobilku.
„Na ženách si cením upřímnosti. Není nic horšího než lži,“ říká Tomáš.