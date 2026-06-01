Do nové seznamky míří zpěvák Hložek i zdravotní sestra kdysi milující ženy

Mathias
- Věk: 32 let
- Povolání: zpěvák
- Bydliště: Praha
Matyáš Hložek, uměleckým jménem Mathias, je nepřehlédnutelný sympaťák. Na první pohled může působit uzavřeně, ale uvnitř je to velmi emotivní a upřímný člověk, který si nebere servítky a věci řeší na rovinu.
Má za sebou tři vážné vztahy, z nichž nejdelší trval šest let. Jeho předchozí vztahy narážely na nedostatek času a nepochopení jeho hektického životního stylu. Doufá, že jeho partnerka bude mít smysl pro humor, bude podporující a bude s ním sdílet podobné názory na život. Také doufá, že bude loajální a bude chápat úskalí světa showbyznysu.
V minulosti ho přitahovaly spíše starší ženy, je pro něj přitažlivá hlavně lidská zralost. Sám o sobě říká, že je pozitivní člověk, který hledá v lidech jen to dobré. Nezkazí žádnou legraci, má rád pohyb a jeho největší vášní je hudba.
„Po rozchodu jsem si dal prostor, abych se z toho dostal a byl připravený zkusit něco nového,“ říká.