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Drama hned v úvodu. Do televizní seznamky míří další Muž roku

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  12:24
Prvních čtrnáct nezadaných v thajské vile si ještě ani nestihlo vybalit kufry a už je čeká pořádné překvapení. Do Are You The One? Česko totiž vstupují další čtyři účastníci, kteří jsou připraveni udělat vše pro to, aby našli svůj dokonalý protějšek. Jejich příchod může pořádně zamíchat kartami. Nechybí mezi nimi ani další vítěz soutěže Muž roku.
Část 1/6

Laura

Laura Petríková v reality show Are You The One? Česko (2026)
  • Věk: 23 let
  • Povolání: Studentka
  • Bydliště: Holandsko

Laura Petríková je velmi energická, oddaná, empatická. Působí mentálně vyspělejší než její vrstevníci. Po střední škole se odstěhovala do Holandska, kde nejen studuje a žije, ale také pracuje. Jejím velkým snem je mít vlastní firmu.

Do Are You The One? Česko ji přivedla touha konečně zlomit prokletí bezvýznamných vztahů. Od svého partnera očekává, že bude empatický, pozorný, podporující a musí mít rád zvířata. Má kolem sebe úzký okruh přátel, pro které by udělala cokoliv.

Je čtyři roky single. V předchozích vztazích jí chybělo pochopení. Od svého partnera očekává, že jí bude dávat stejnou lásku jako ona jemu.

„Své srdce neotevřu jen tak někomu,“ prohlásila Laura.

Soutěžící reality show Are You The One? Česko (2026)
Laura Petríková v reality show Are You The One? Česko (2026)
Loice Ogola v reality show Are You The One? Česko (2026)
Filip Šteflovič v reality show Are You The One? Česko (2026)
44 fotografií


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Drama hned v úvodu. Do televizní seznamky míří další Muž roku

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