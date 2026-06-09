Drama hned v úvodu. Do televizní seznamky míří další Muž roku

Laura
- Věk: 23 let
- Povolání: Studentka
- Bydliště: Holandsko
Laura Petríková je velmi energická, oddaná, empatická. Působí mentálně vyspělejší než její vrstevníci. Po střední škole se odstěhovala do Holandska, kde nejen studuje a žije, ale také pracuje. Jejím velkým snem je mít vlastní firmu.
Do Are You The One? Česko ji přivedla touha konečně zlomit prokletí bezvýznamných vztahů. Od svého partnera očekává, že bude empatický, pozorný, podporující a musí mít rád zvířata. Má kolem sebe úzký okruh přátel, pro které by udělala cokoliv.
Je čtyři roky single. V předchozích vztazích jí chybělo pochopení. Od svého partnera očekává, že jí bude dávat stejnou lásku jako ona jemu.
„Své srdce neotevřu jen tak někomu,“ prohlásila Laura.