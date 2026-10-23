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Už spolu nejsme, potvrdil Jaroslav Vít rozchod s Radkou Třeštíkovou

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  8:14
Radka Třeštíková na Instagramu (2026)

Radka Třeštíková na Instagramu (2026) | foto: Instagram@radkatrestikova

Radka Třeštíková s partnerem na dovolené (2026)
Exmanželé Jaroslav Vít a Iveta Vítová Lutovská, rozvedli se v létě roku 2024,...
Fotograf Tomáš Třeštík pokřtil v Praze svou knihu Balkonovky, která mapuje...
Na slavnostním křtu knihy Balkonovky se sešla rodina Tomáše Třeštíka i jeho...
101 fotografií
Kdo byl pozván, ten tam byl. I Radka Třeštíková, exmanželka Tomáše Třeštíka, který křtil svoji knihu Balkonovky. Přináší výběr fotografií, které autor pořídil na svém ikonickém balkoně na Letné. Prošel jím kdekdo. Od slavných osobností po popeláře.

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I když jsou už dávno od sebe, spisovatelka Radka Třeštíková neváhala otce svých dětí v jeho významný den podpořit. Nakonec i ona byla focena na balkoně a to nejednou. Na křest dorazila ale sama. Vztah s podnikatelem Jaroslavem Vítem je už minulostí.

Zatímco sama přišla s velmi nekonkrétním statusem na sociálních sítích, exmanžel bývalé novácké moderátorky Ivety Vítové se nerozpakoval vše uvést na pravou míru. „Už spolu nejsme. Přeji Radce, aby si našla partnera, se kterým bude šťastná,“ řekl pro iDNES.cz. Byli spolu rok a půl, kterého prý nelituje.

Prvním, koho Tomáš Třeštík na balkoně svého bytu před patnácti lety portétoval, byl Vojtěch Dyk. „Já byl na balkoně, on pod ním. Něco jsme na sebe hulákali, tak jsem mu řekl, aby šel nahoru. Přišel, povídali jsme si a pak jsem ho vyfotil,“ vzpomíná Třeštík. Následoval Jiří Langmajer v korzetu, protože měl právě odoperovanou páteř, ale i Bohdan Holomíček, kolega, jehož monografii kdysi Tomáš dostal od rodičů a uhranula jej.

Radka Třeštíková na Instagramu (2026)
Radka Třeštíková s partnerem na dovolené (2026)
Exmanželé Jaroslav Vít a Iveta Vítová Lutovská, rozvedli se v létě roku 2024, spolu mají syna Matěje a dceru Anetu.
Fotograf Tomáš Třeštík pokřtil v Praze svou knihu Balkonovky, která mapuje patnáct let jeho fotografického projektu na letenském balkoně. (15. října 2026)
101 fotografií

Na balkon dostal i Karla Schwarzenberga, kterého vyfotil se svojí tehdy maličkou dcerou Elou v náručí. Olympionik Václav Hradílek si tamtéž přinesl dokonce kajak. Speciální vzpomínku má Třeštík na Oldřicha Kaisera, který na žádost, aby se zatvářil naštvaně, předvedl monolog: „Tak pojď, foť, ty srá*i jeden fotografickej. Jestli kvůli tobě proseru to představení od sedmi, tak tě seřežu, že tě žena nepozná, kreténe… Máte to? Bylo to dobrý? Jo? Prima, tak já si dám cigáro.“

Důležitým ,modelem“ byl pro Třeštíka Rytmus, protože díky němu svolili k fotografování i další romští občané - dělníci, kteří opravovali plynové potrubí před jejich domem. „Chlapi, vole, byl tam i Rytmus, jdeme,“ zavelel jeden z nich. Přišla a zapózovala i Iva Janžurová, která prosila, ať jí v žádném případě neretušuje vrásky. Nejvíc se na balkoně najednou sešlo dvacet osm lidí, tak tak je udržel.

U Tomáše Třeštíka, který se zabývá převážně portrétní a reklamní fotografií, bylo fotografování výsledkem postupného hledání se. „U mě to bylo podobné,“ říká jeho máma, známá dokumentaristka Helena Třeštíková. „Původně jsem byla naprogramovaná jiným směrem, studovala jsem výtvarnou školu. Když jsem pak v osmnácti šla na FAMU, všichni se mi smáli. Že taková šedivá myš chce dělat dokument,“ vzpomíná.

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Jejím posledním úspěchem na tomto poli byl časosběrný dokument o zpěvačce Báře Basikové. Na balkoně byla vyfocena nejednou. „Když ho o něco poprosím, tak odpoví: ´Jo, jo, jo.´ A za nějakou dobu to udělá,“ říká na adresu svého syna.

Ten je pokaždé první volbou i pro producentku Hanu Třeštíkovou. „Když jsem potřebovala fotografii, abych měla pocit, že mi to na ní sluší, tak jsem o ni poprosila bráchu. Použila jsem je v rámci politické kariéry, když jsme s mámou dělali titulku knihy nebo když jsem chtěla ohlásit svoje těhotenství,“ vypráví. Všichni bydlí v jednom domě, bratr v přízemí, ona nad ním.

„Já mám ve svém bytě taky balkon, ale ten není vůbec tak slavný. Je o tři patra výš, a je z něho daleko hezčí výhled, ale zvu si tam jenom lidi, které chci v bytě mít, takže to není takový průchoďák a nikoho si tam nefotím,“ říká Helena. Na křest knihy přivedla i svoji roční dceru Lotu. Právě Hana je největší fotografkou rodiny.

Spisovatelka Radka Třeštíková se ujala křtu knihy svého bývalého manžela Tomáše Třeštíka. Společně s ní knihu pokřtili také Vojtěch Dyk a Rostislav Novák. (15. října 2026)

„Zaznamenávám všechny události, dělám takovou archivářku. Vždycky si říkám, že bych z toho měla udělat knihu a dát ji ostatním k Vánocům, ale zatím jsem se k tomu nedostala,“ vypráví.

Tomáš je zase nejpohotovější z klanu Třeštíkových. „Nedávno byl vedle v domě nějaký incident s ohněm, přijela spousta hasičů s výsuvným vozíkem a Tomáš je ze svého balkonu fotil,“ vypráví Hana. „A pak je pozval k sobě domů a vyfotil si je ještě na balkoně,“ dodává.

Hana dělala asistentku režie během natáčení dokumentu o Báře Basikové. Tomáš příležitostně fotil. „Jsem v pozadí, do ničeho nezasahuji. Ano, někdy jsem ohromený tím, co slyším. Ale on je to trošku jiný pocit, když to pak vidíte sestříhané a zasazené do určitého kontextu. Když jsem u toho, tak to tak nevnímám, snažím se přemýšlet o fotce, její kompozici a ne úplně propadnout situaci, která tam probíhá,“ vypráví.

Z matčiných dokumentů ho nejvíc zasáhl ten o Katce, která bojovala se závislostí na drogách. „Protože mi byla generačně nejbližší,“ vysvětluje.

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