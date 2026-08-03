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Šéfkuchař Radek Kašpárek je po rozvodu znovu zamilovaný. Ukázal novou partnerku

Autor:
  9:00
Iwuša Věžníková a Radek Kašpárek na Instagramu (2026)

Iwuša Věžníková a Radek Kašpárek na Instagramu (2026) | foto: Instagram @iwusaveznikova

Radek Kašpárek a jeho nová partnerka si společně užívali večer se sklenkou...
Radek Kašpárek se na sociálních sítích pochlubil snímkem, na kterém se drží za...
Nová partnerka šéfkuchaře Radka Kašpárka zvolila na společný večer černé šaty s...
Iwuša Věžníková na Instagramu (2026)
28 fotografií
Šéfkuchař Radek Kašpárek (44) už není sám. Po rozvodu s manželkou Andreou se pochlubil novým vztahem a na sociálních sítích ukázal brunetku, která si získala jeho srdce. „Z jedné skleničky se stala další kapitola našeho příběhu,“ naznačil.

Radek Kašpárek se rozchází s manželkou, která se zotavuje po operaci srdce

Radek Kašpárek má v soukromém životě opět důvod k radosti. Známý šéfkuchař a televizní porotce se po rozvodu s Andreou Kašpárkovou přestal tajit tím, že je znovu zamilovaný. Novou partnerku ukázal svým sledujícím na Instagramu.

„Šli jsme původně jen na jednu skleničku, ale nějak se z toho stala další kapitola našeho příběhu,“ napsal Kašpárek ke společným snímkům. Na jednom z nich dvojice pózuje společně s výhledem na Prahu, na dalším záběru se drží za ruce.

Kašpárkovou novou partnerkou je brunetka vystupující na sociálních sítích jako Iwuša Věžníková (38). Podle informací, které sama zveřejňuje na svém profilu, žije v Brně.

Iwuša Věžníková a Radek Kašpárek na Instagramu (2026)
Radek Kašpárek a jeho nová partnerka si společně užívali večer se sklenkou vína. (srpen 2026)
Radek Kašpárek se na sociálních sítích pochlubil snímkem, na kterém se drží za ruku s novou partnerkou. (srpen 2026)
Nová partnerka šéfkuchaře Radka Kašpárka zvolila na společný večer černé šaty s hlubokým výstřihem. (srpen 2026)
28 fotografií

O tom, že si jsou s Kašpárkem blízcí, se začalo spekulovat už o několik dní dříve. Brunetka totiž navštívila jeho restauraci na pražském Staroměstském náměstí a následně mu na sociální síti veřejně poděkovala za společně strávený večer.

„Ráďo, děkujeme za tvou pohostinnost, otevřenost, humor i energii,“ vzkázala mimo jiné šéfkuchaři. Kašpárek na její slova reagoval s nadsázkou a označil je za „milostné vyznání“. Zároveň dodal, že se těší na další setkání. Nyní už je zřejmé, že nezůstalo pouze u přátelských schůzek.

Nová láska přichází necelý rok poté, co vyšlo najevo, že jeho manželství s Andreou Kašpárkovou definitivně skončilo. Dvojice se vzala v roce 2020 a má spolu syna Sebastiana. Kašpárek má navíc dvě dcery z předchozího manželství, Andrea dceru Natálii z dřívějšího vztahu.

Manželskou krizi Kašpárkovi veřejně přiznali na jaře 2025. Tehdy hovořili o odloučení a pauze ve vztahu. V listopadu téhož roku už oba potvrdili, že jejich manželství skončilo rozvodem a každý šel svou cestou.

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