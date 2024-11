Dítě po patnácti letech vztahu. Radek Banga se těší na prvního potomka

„Jako dítě jsem Vánoce neměl rád, u nás se to bohužel kvůli tátovi moc neslavilo,“ popisuje Radek Banga. V dětství zažíval domácí násilí a to se podepsalo i na tom, jak vnímal čas vánoční i roky poté.

Před patnácti lety však poznal svou manželku Veroniku a díky ní jsou pro něj Vánoce nyní jedním z nejhezčích svátků v roce. „Díky Verunce mi došlo, o co jsem celých těch sedmadvacet let přicházel. Dnes je to naopak něco, na co se celý rok moc těším. S manželkou společně pečeme cukroví, vyrábíme věnec a zdobíme stromek. Baví mě ta vánoční atmosféra a pohoda, kdy se celá rodina sejde, povídáme si, hrajeme hry a posloucháme koledy,“ dodává zpěvák.

Text nové písně Dárek vánoční podle něj vystihuje skutečnou podstatu Vánoc – společné chvíle s těmi, které milujeme. Sám Banga chce touto písní předat jasné poselství, že opravdové dary často nenajdeme pod stromečkem, ale v přítomnosti našich blízkých.

Zajímavostí je, že ačkoliv je hudebník téměř třicet let na scéně, je to teprve jeho druhá vánoční písnička v životě. Obě vznikly až s jeho aktuálním sólovým projektem. Poslední album Nic není nemožné vydal minulý rok na podzim a se singlem Otázky ovládl nejen sociální sítě.

„Mám teď za sebou úžasnou letní sezonu. Když na koncertech slyším tolik lidí zpívat mé nové písničky, mám z toho obrovskou radost. Člověka to motivuje k další tvorbě. Proto mi přišlo skvělé, se s fanoušky podělit o tuto velkou novinu skrze videoklip,“ dodává.

VIDEO: Radek Banga - Dárek vánoční (2024):