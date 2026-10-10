Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Další dítě s Vojtou Kotkem? Radana nechce být uhoněnou mámou dvou dětí

Autor:
Vojtěch Kotek, Radana Kotková a jejich syn Hubert v pořadu Farma Vojty Kotka...

Vojtěch Kotek, Radana Kotková a jejich syn Hubert v pořadu Farma Vojty Kotka (2026) | foto: FTV Prima

Radana Kotková (24. září 2026)
Vojtěch Kotek, Radana Kotková a jejich syn Hubert a štáb pořadu Farma Vojty...
Vojtěch Kotek (24. září 2026)
Radana Kotková (24. září 2026)
73 fotografií
„Taky mi to přijde jako staveniště a zbořeniště, ale změnilo se toho tady hodně,“ hodnotí v rozhovoru pro iDNES.cz manželské farmaření Radana Kotková. Přiznává ale, že byly chvíle, kdy si s manželem říkali, jestli si nenaložili na svá bedra příliš. „Minimálně Vojta musí zvolnit, to víme,“ říká.

„Člověk si pořád plánuje, až udělá tohle a tamto… Nikdy se nezastaví a neřekne: ‚Vždyť jsme toho zvládli strašně moc.‘ Ne, běží pořád dál a dál. Teď zrovna stavíme stodolu. Ale dům je už hotový, máme kolem něj trávu, tak to zase vypadá líp a hlavně v něm bydlíme,“ vypráví Radana Kotková, jakých změn doznal pozemek v Kozárovicích.

Kotková ukázala syna. Dala jsem ti tvůj klon, přála manželovi k narozeninám

O jejich snu žít na farmě byla první série pořadu Farma Vojty Kotka. Pro velký úspěch natočil herec, režisér, dabér a muzikant druhou, kterou diváci TV Prima budou moci sledovat už zanedlouho. Ukáže, s jakými novými problémy se manželé na svém pozemku, který se snaží proměnit v biofarmu, potýkali.

Zatímco Vojta má na starosti všechna zvířata, Radana se věnuje „rostlinné výrobě.“ Po první nezdarech s pěstováním zeleniny se rozhodla přihlásit na školu, aby se v tomto oboru dovzdělala. Nakonec ji ale nedokončila. „Hrozně moc jsem chtěla, ale nešlo to. Hubajzovi byly v tu dobu tři roky a nebyl správný čas, abych ho opouštěla na tři čtyři dny,“ vypráví. „Ten kurz byl skvělý v tom, že obsahoval i praxi, ale tu já mám tady. A vyjíždělo se na delší dobu do Rakouska. Tak jsem to vzdala a pokračuji dál metodou pokus – omyl,“ vypráví.

Vojtěch Kotek, Radana Kotková a jejich syn Hubert v pořadu Farma Vojty Kotka (2026)
Radana Kotková (24. září 2026)
Vojtěch Kotek, Radana Kotková a jejich syn Hubert a štáb pořadu Farma Vojty Kotka (2026)
Vojtěch Kotek (24. září 2026)
73 fotografií

„Radí mi pan Kavka, maminka, která to tady miluje, a tety, když přijedou na návštěvu, protože měly kdysi statek. Něco si přečtu a tímto způsobem se vzdělávám za pochodu, jinak to nejde. Teď zrovna zjišťuji, co dát po jakých plodinách, jakou meziplodinu zasít,“ prozrazuje.

Na farmě chovají koně, ovce, kachny, slepice a ke všem zvířatům mají silný vztah. „Zatím jsme žádné nesnědli,“ říká Radana. „Ale máme teď malé kachny a těm už záměrně nedávám jména, ty jsme připraveni konzumovat. Zůstanou tu s námi navždy jenom ty základní, kačer Donald a jeho parta, což jsou tři kachny,“ usmívá se.

Slepice nesou pětadvacet až třicet vajec denně. Ta už Kotkovi prodávají, byli s nimi i na trzích. „Zatím jsme ještě nezavedli vejcomat nebo prodej ze dvora, to úplně nechci. Ale už je razítkujeme a jedeme podle regulí biofarmy tak, jak to má být,“ prozrazuje manželka Vojty Kotka. V polévce zatím žádná slepice neskončila. „Ale asi to čeká ty naše staré, i když i k těm mám vztah, jak byly ty první,“ přiznává.

Radana Kotková (24. září 2026)

Ovce jim slouží místo sekačky trávy. Zároveň zpracovávají jejich vlnu. „Spolupracuji s tkalcovnou, připravujeme nějaké novinky,“ prozrazuje Radana, která se stará o merchandising a zároveň řeší finance, komunikaci s firmami a celou zemědělskou část farmy. Vzhledem k tomu, že se nacházejí ve dvouletém pozorovacím období, než jim bude přiklepnut certifikát biofarmy, má papírovaní a práce daleko víc než dřív.

Vojta natáčí, do toho hraje divadlo a koncertuje. Povinností mají oba až moc, takže myšlenka typu, do čeho jsme se to pustili, jim už hlavami taky proběhla. „Člověka to napadne, když je nevrlý nebo unavený. Protože ono to není jenom o tom farmaření, které je samo o sobě náročné, ale máme malého kluka a Vojta to celé točí. A když netočí, je ve střižně,“ popisuje Radana rodinné soužití. „Ale když si pak sedneme a v klidu to probereme, dojdeme k tomu, že jsme rádi, že tu farmu máme, že je to super a nebýt natáčení, nebylo by to její budování tak rychlé, nutí nás to jít dopředu. Ale minimálně Vojta musí zvolnit, to víme stoprocentně,“ říká. „Nechci mít farmu bez manžela, to opravdu ne,“ dodává.

I když si myslela, jak dobře umí komunikovat s lidmi, nakonec zjistila, že spoustu se toho musí ještě naučit. „Já jsem ten typ, který si vždycky myslel, že některé věci říkat nemusím, že to ten druhý přece ví,“ vypráví. Horké chvilky nastávají i v partnerství. „Snažím se nevybouchnout, ale když v sobě věci dlouho dusím, tak to prostě přijde. Ale nedělám to často a nemám to vůbec ráda, protože pak většinou člověk řekne věc, za kterou se musí omlouvat. To je blbý. U nás k tomu nedochází často, nanejvýš jednou za půl roku si řekneme: ‚A dost!‘ Ale na to, kolik toho máme na starosti a jak je složité dát logisticky dohromady, abychom se vůbec potkali, je to vlastně dobrý,“ hodnotí jejich manželské soužití.

Vojtěch Kotek čelí obvinění. Lidi ho napadají, že farmaří jen naoko

On jí „nekecá“ do zemědělství, protože o něm nic neví a jeho teritoriem jsou zase zvířata. „Já se jdu akorát pomazlit se svým koněm, dát mu nějakou mňamku, o zbytek se stará Vojta. Samozřejmě, když tady není, jsem schopná slepice nakrmit, dojít pro vajíčka, označit si je, dát do lednice, ale většinou je to Vojtova práce,“ vypráví.

Pana Jahodu, jak říká svému koni, který si zahrál v první sérii Zrádců, jež Kotek moderuje, dostala od manžela k narozeninám. „Majitel mu ho nabídl, když slyšel, že pro mě Vojta shání koně. Jahoda už nemůže pracovat a sám pro něj neměl dost velký výběh. Tak jsme si ho vzali a už u nás dožije. Jednou tady budu mít senior house pro všechna zvířata,“ odhaduje Radana. Tipuje si, že pět šest let na něm bude jezdit a dalších patnáct by jim mohl dělat dál společnost.

Jejich seznámení popisuje jako lásku na první dotek. „Když jsem k němu poprvé přišla, hrozně divně funěl a já říkala tomu majiteli, co to má znamenat, proč to dělá? A on, že je vystresovaný. A jak jsem měla pocit, že má strach, tak jsem zapomněla na ten svůj. Takže my máme takový specifický vztah. A teď už se s ním i mazlím,“ vypráví.

Vojtěch Kotek při představení druhé řady show Farma Vojty Kotka (24. září 2026)

Syn Hubert I. Šman Kotek se na rozdíl od ní koní nebojí a už na nich i jezdí v kruhu. „Vojta začínal v šesti, když si představím, že za dva roky to čeká Hubajze. Asi budu odcházet, až spolu opravdu začnou jezdit,“ říká Radana.

Kotek si udělal myslivecký průkaz a občas domů přinese divokou zvěř. „Já to moc nejím, jedině divočáka, to je dobré maso. Tady u Kozárovic toho moc není, ale když Vojta jede za mým tátou na Šumavu, jdou třeba na jelena,“ vypráví Radana.

„Nevím, jestli je jiný, protože tolik dětí jeho věku zase neznám. Ale Hubajze to tady hrozně baví. Je nadšený a mně se líbí, že žije v kontaktu s přírodou, že ví, odkud se berou vejce. Kolikrát odcházejí ráno s Vojtou jenom ve dvou z domu, že jdou farmařit. A pak mi radí, co mám jak udělat,“ usmívá se.

Druhé dítě zatím v plánu není. „Jsme hodně zaneprázdnění, tak uvidíme… Ale přemýšlím hodně nad tím, jestli bych neměla být radši dobrou mámou jednoho skvělého kluka než strhanou matkou dvou dětí,“ říká upřímně. Vojtěch je jedináček, ona ze tří sourozenců.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Tereza Kerndlová slaví 40. Zpěvačka žije ve Španělsku, s manželem jsou 22 let

Tereza Kerndlová slaví 40. narozeniny (6. října 2026)

Tereza Kerndlová slaví 40. narozeniny. Zpěvačka začínala po boku svého otce Ladi Kerndla, později se proslavila v dívčí skupině Black Milk a v roce 2008 reprezentovala Česko na Eurovizi. Už...

Kníže Jiří Lobkowicz se v 70 letech potřetí oženil, ukázal manželku Kateřinu

Na facebookovém profilu mělnického zámku se o víkendu objevily fotografie...

Jiří Jan Lobkowicz se necelého půl roku po svých sedmdesátých narozeninách potřetí oženil. Majitel mělnického zámku poprvé představil veřejnosti svou novomanželku Kateřinu na sociálních sítích a...

Modelka Daniela Zálešáková koupila v Norsku turistický areál za 52 milionů

Josef Smolík a Daniela Zálešáková (Česko-Slovenský ples, Praha, Obecní dům, 1....

Česká modelka a miss Daniela Zálešáková (27), dnes Daniela Smolík, rozšířila své aktivity o podnikání v Norsku. Podle místního listu Flatangernytt koupila areál Seter Brygge za 23 milionů norských...

Na premiéru bez podprsenky. V módě jsem spontánní, říká Radka Třeštíková

Radka Třeštíková

Spisovatelka Radka Třeštíková v rozhovoru pro iDNES.cz prozradila, odkud čerpá inspiraci, jak prožívá kritické recenze svých knih a proč si z komentářů k odvážným módním kreacím nic nedělá....

Filip Kaňkovský se v tichosti oženil. Veselku odhalila změna příjmení

Daniela Šišková a Filip Kaňkovský (MFF KV, 6. července 2024)

Herec Filip Kaňkovský (41) a jeho přítelkyně Daniela Šišková (34) se v tichosti vzali. Herečka už vystupuje pod novým příjmením Kaňkovská na sociálních sítích i v práci. Manželé se ukázali také na...

Další dítě s Vojtou Kotkem? Radana nechce být uhoněnou mámou dvou dětí

Vojtěch Kotek, Radana Kotková a jejich syn Hubert v pořadu Farma Vojty Kotka...

„Taky mi to přijde jako staveniště a zbořeniště, ale změnilo se toho tady hodně,“ hodnotí v rozhovoru pro iDNES.cz manželské farmaření Radana Kotková. Přiznává ale, že byly chvíle, kdy si s manželem...

10. října 2026

František Prachař má problém s holkami. Líbí se mu všechny, to se nelíbí jim

František Prachař a herečka Ines Ben Ahmed na křtu klipu (Planetarium Praha, 8....

Příbuzenstvo se mu během pár dní tak rozrostlo, že pro jistotu jednotlivé členy neoslovuje křestními jmény, ale pozdravem ‚Čau rodino‘. „Mám v tom guláš, tak abych se nespletl,“ usmívá se František...

10. října 2026

Trému nemám, vždycky mě něco napadne. Richard Genzer o StarDance i Partičce

Premium
Pod tlakem se Richard Genzer prý necítí. „Jak jsem říkal, vždycky mě...

Nemá smysl to nějak opisovat: Richard Genzer je neskutečně vtipný a neuvěřitelně pohotový. Při rozhovoru s ním tak nemáte jinou možnost než se pekelně soustředit na to, co říká, a pokoušet se mu...

9. října 2026

Zranění před startem StarDance. Petra Nesvačilová může přijít o první živý přenos

Herečka Petra Nesvačilová (MFF KV, Karlovy Vary, 3. července 2026

Herečka Petra Nesvačilová řeší zdravotní komplikace těsně před startem nové řady StarDance. Má naštípnutý kotník a její účast v sobotním prvním přímém přenosu je nejistá. Česká televize uvedla, že...

9. října 2026  13:05

Fanoušci trnuli. Céline Dion upadla na pódiu a pak zapomněla text hitu

Céline Dion vyděsila fanoušky: V Paříži upadla na pódiu a zapomněla text...

Kanadská zpěvačka Céline Dion vystrašila své fanoušky na koncertu v Paříži. Během svého vystoupení nečekaně upadla na pódiu a pak ještě zapomněla text jedné ze svých nejznámějších písní. Incident,...

9. října 2026

Herečka Sydney Sweeney je příbuzná s Marilyn Monroe. Vidíte podobu?

Americká herečka Sydney Sweeney má s hollywoodskou legendou Marilyn Monroe...

Americká herečka Sydney Sweeney má s hollywoodskou legendou Marilyn Monroe společného předka. Podle genealogického výzkumu platformy MyHeritage jsou vzdálené sestřenice v devátém koleni s generačním...

9. října 2026  11:36

Největších úspěchů dosahují ti nejdrzejší. Štěpánek o náročnosti sportu a tance

Premium
Radek Štěpánek se profesionálně věnoval tenisu od roku 1996 do roku 2017, kdy...

Radek Štěpánek patřil mezi nejvýraznější tenisty své generace. Na kurtu proslul bojovností, temperamentem a schopností zvládat vypjaté momenty. Bývalá světová osmička a dvojnásobný vítěz Davis Cupu...

9. října 2026

Rihanna právě odstartovala návrat barevných očních linek

Esprit
Zpěvačka Rihanna na přehlídce AWGE jaro 2027 v Paříži.

Černou tužku na oči na chvíli odložte. Zpěvačka a herečka Rihanna právě připomněla beauty trend, který jsme možná až příliš rychle poslali do minulosti. Na Paris Fashion Weeku se objevila s jasně...

9. října 2026  10:02,  aktualizováno  10:02

Dcera Eriky Stárkové není jedináček. Má nevlastního bratra

Erika Stárková a její dcera Alma (8. října 2026)

Přišla s dcerou, ale chtěla být focena bez ní. Jenomže ta se na maminku přisála jako klíště, a tak Erice Stárkové nezbylo než rezignovat. Alma nezapře svého otce Peruánce Césara Chunka, který ovšem s...

9. října 2026

Boris Becker se pochlubil manželkou v bikinách. Zveřejnil i fotky malé dcery

Boris Becker

Bývalý německý tenisový šampion Boris Becker (58) vyrazil s rodinou na Sicílii. Někdejší první hráč světa si užívá slunečné dny s manželkou Lilian de Carvalho Monteiro (36) a jejich téměř roční...

9. října 2026

Přehání to s hubnutím? Modelka Adriana Lima překvapila fanoušky svou proměnou

Adriana Lima na Pařížském týdnu módy 2026

Pár týdnů před tím, než oblékne prádlo Victoria’s Secret, se jeden z nejslavnějších andílků této značky ukázal na týdnu módy v Paříži. A vzbudil bouřlivé reakce. Adriana Lima (45) tentokrát...

9. října 2026

Poznala ho v šestnácti, jiného chlapa by už Brigita Chlopčíková nechtěla

Zdeněk Chlopčík a Brigita Chlopčíková v Bratislavě na Let’s Dance (2024)

Kdyby ji člověk neznal z médií, mohl by si myslet, že Brigita Chlopčíková je jednou z bývalých missek, které se sešly v pražském hotelu Bookquet. Tam Taťána Kuchařová slavila dvacet let od vítězství...

9. října 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.