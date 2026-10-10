Další dítě s Vojtou Kotkem? Radana nechce být uhoněnou mámou dvou dětí

„Člověk si pořád plánuje, až udělá tohle a tamto… Nikdy se nezastaví a neřekne: ‚Vždyť jsme toho zvládli strašně moc.‘ Ne, běží pořád dál a dál. Teď zrovna stavíme stodolu. Ale dům je už hotový, máme kolem něj trávu, tak to zase vypadá líp a hlavně v něm bydlíme,“ vypráví Radana Kotková, jakých změn doznal pozemek v Kozárovicích.
|
Kotková ukázala syna. Dala jsem ti tvůj klon, přála manželovi k narozeninám
O jejich snu žít na farmě byla první série pořadu Farma Vojty Kotka. Pro velký úspěch natočil herec, režisér, dabér a muzikant druhou, kterou diváci TV Prima budou moci sledovat už zanedlouho. Ukáže, s jakými novými problémy se manželé na svém pozemku, který se snaží proměnit v biofarmu, potýkali.
Zatímco Vojta má na starosti všechna zvířata, Radana se věnuje „rostlinné výrobě.“ Po první nezdarech s pěstováním zeleniny se rozhodla přihlásit na školu, aby se v tomto oboru dovzdělala. Nakonec ji ale nedokončila. „Hrozně moc jsem chtěla, ale nešlo to. Hubajzovi byly v tu dobu tři roky a nebyl správný čas, abych ho opouštěla na tři čtyři dny,“ vypráví. „Ten kurz byl skvělý v tom, že obsahoval i praxi, ale tu já mám tady. A vyjíždělo se na delší dobu do Rakouska. Tak jsem to vzdala a pokračuji dál metodou pokus – omyl,“ vypráví.
„Radí mi pan Kavka, maminka, která to tady miluje, a tety, když přijedou na návštěvu, protože měly kdysi statek. Něco si přečtu a tímto způsobem se vzdělávám za pochodu, jinak to nejde. Teď zrovna zjišťuji, co dát po jakých plodinách, jakou meziplodinu zasít,“ prozrazuje.
Na farmě chovají koně, ovce, kachny, slepice a ke všem zvířatům mají silný vztah. „Zatím jsme žádné nesnědli,“ říká Radana. „Ale máme teď malé kachny a těm už záměrně nedávám jména, ty jsme připraveni konzumovat. Zůstanou tu s námi navždy jenom ty základní, kačer Donald a jeho parta, což jsou tři kachny,“ usmívá se.
Slepice nesou pětadvacet až třicet vajec denně. Ta už Kotkovi prodávají, byli s nimi i na trzích. „Zatím jsme ještě nezavedli vejcomat nebo prodej ze dvora, to úplně nechci. Ale už je razítkujeme a jedeme podle regulí biofarmy tak, jak to má být,“ prozrazuje manželka Vojty Kotka. V polévce zatím žádná slepice neskončila. „Ale asi to čeká ty naše staré, i když i k těm mám vztah, jak byly ty první,“ přiznává.
Ovce jim slouží místo sekačky trávy. Zároveň zpracovávají jejich vlnu. „Spolupracuji s tkalcovnou, připravujeme nějaké novinky,“ prozrazuje Radana, která se stará o merchandising a zároveň řeší finance, komunikaci s firmami a celou zemědělskou část farmy. Vzhledem k tomu, že se nacházejí ve dvouletém pozorovacím období, než jim bude přiklepnut certifikát biofarmy, má papírovaní a práce daleko víc než dřív.
Vojta natáčí, do toho hraje divadlo a koncertuje. Povinností mají oba až moc, takže myšlenka typu, do čeho jsme se to pustili, jim už hlavami taky proběhla. „Člověka to napadne, když je nevrlý nebo unavený. Protože ono to není jenom o tom farmaření, které je samo o sobě náročné, ale máme malého kluka a Vojta to celé točí. A když netočí, je ve střižně,“ popisuje Radana rodinné soužití. „Ale když si pak sedneme a v klidu to probereme, dojdeme k tomu, že jsme rádi, že tu farmu máme, že je to super a nebýt natáčení, nebylo by to její budování tak rychlé, nutí nás to jít dopředu. Ale minimálně Vojta musí zvolnit, to víme stoprocentně,“ říká. „Nechci mít farmu bez manžela, to opravdu ne,“ dodává.
I když si myslela, jak dobře umí komunikovat s lidmi, nakonec zjistila, že spoustu se toho musí ještě naučit. „Já jsem ten typ, který si vždycky myslel, že některé věci říkat nemusím, že to ten druhý přece ví,“ vypráví. Horké chvilky nastávají i v partnerství. „Snažím se nevybouchnout, ale když v sobě věci dlouho dusím, tak to prostě přijde. Ale nedělám to často a nemám to vůbec ráda, protože pak většinou člověk řekne věc, za kterou se musí omlouvat. To je blbý. U nás k tomu nedochází často, nanejvýš jednou za půl roku si řekneme: ‚A dost!‘ Ale na to, kolik toho máme na starosti a jak je složité dát logisticky dohromady, abychom se vůbec potkali, je to vlastně dobrý,“ hodnotí jejich manželské soužití.
|
Vojtěch Kotek čelí obvinění. Lidi ho napadají, že farmaří jen naoko
On jí „nekecá“ do zemědělství, protože o něm nic neví a jeho teritoriem jsou zase zvířata. „Já se jdu akorát pomazlit se svým koněm, dát mu nějakou mňamku, o zbytek se stará Vojta. Samozřejmě, když tady není, jsem schopná slepice nakrmit, dojít pro vajíčka, označit si je, dát do lednice, ale většinou je to Vojtova práce,“ vypráví.
Pana Jahodu, jak říká svému koni, který si zahrál v první sérii Zrádců, jež Kotek moderuje, dostala od manžela k narozeninám. „Majitel mu ho nabídl, když slyšel, že pro mě Vojta shání koně. Jahoda už nemůže pracovat a sám pro něj neměl dost velký výběh. Tak jsme si ho vzali a už u nás dožije. Jednou tady budu mít senior house pro všechna zvířata,“ odhaduje Radana. Tipuje si, že pět šest let na něm bude jezdit a dalších patnáct by jim mohl dělat dál společnost.
Jejich seznámení popisuje jako lásku na první dotek. „Když jsem k němu poprvé přišla, hrozně divně funěl a já říkala tomu majiteli, co to má znamenat, proč to dělá? A on, že je vystresovaný. A jak jsem měla pocit, že má strach, tak jsem zapomněla na ten svůj. Takže my máme takový specifický vztah. A teď už se s ním i mazlím,“ vypráví.
Syn Hubert I. Šman Kotek se na rozdíl od ní koní nebojí a už na nich i jezdí v kruhu. „Vojta začínal v šesti, když si představím, že za dva roky to čeká Hubajze. Asi budu odcházet, až spolu opravdu začnou jezdit,“ říká Radana.
Kotek si udělal myslivecký průkaz a občas domů přinese divokou zvěř. „Já to moc nejím, jedině divočáka, to je dobré maso. Tady u Kozárovic toho moc není, ale když Vojta jede za mým tátou na Šumavu, jdou třeba na jelena,“ vypráví Radana.
„Nevím, jestli je jiný, protože tolik dětí jeho věku zase neznám. Ale Hubajze to tady hrozně baví. Je nadšený a mně se líbí, že žije v kontaktu s přírodou, že ví, odkud se berou vejce. Kolikrát odcházejí ráno s Vojtou jenom ve dvou z domu, že jdou farmařit. A pak mi radí, co mám jak udělat,“ usmívá se.
Druhé dítě zatím v plánu není. „Jsme hodně zaneprázdnění, tak uvidíme… Ale přemýšlím hodně nad tím, jestli bych neměla být radši dobrou mámou jednoho skvělého kluka než strhanou matkou dvou dětí,“ říká upřímně. Vojtěch je jedináček, ona ze tří sourozenců.