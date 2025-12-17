Jak mají lidé sex, vám hodně napoví o jejich vztahu, říká Rachel Sennottová

Každá generace má svůj seriál o chaosu. Girls, Nesvá… a teď Miluju LA. Nová série z produkce HBO, za kterou stojí komička, scenáristka a herečka Rachel Sennottová, sleduje partu mladých lidí, kteří žijí online stejně intenzivně jako ve skutečnosti, řeší peníze, vztahy, sex i kariéru ve světě, kde nic není jisté a kde se ceny nájmů i úzkosti šplhají stejně vysoko.
„Mladí jsou tak vtipní. Strávím hodinu na TikToku a říkám si, že deset lidí, které jsem právě viděla, by mělo dělat filmy,“ říká v cover rozhovoru Sennottová a vysvětluje, proč je podle ní právě teď čas na seriál, který mluví jazykem Instagramu a group chatů, ale pořád zůstává skutečný.
Cosmopolitan se s Rachel a hereckým obsazením sešel na pláži v LA – a původně „klasický“ rozhovor se rychle změnil ve večeři s pivem a sushi, během níž padala témata, o kterých se obvykle mluví spíš po půlnoci v kuchyni. Řeší se třídní napětí, generační rozdíly i to, jak moc do života zasahuje internet.
„Je klišé, že na telefonu jsou jen mladí. Každý boomer žije na svém telefonu,“ poznamenává herec a scenárista Jordan Firstman, zatímco True Whitakerová připomíná, že pro generaci Z je online svět jazyk, kterému rozumí všichni, i když nežijí ve velkém městě.
Miluju LA ale není jen další seriál o influencerech. Rachel Sennottová v rozhovoru otevřeně popisuje, jak do postav propsala vlastní zkušenost s přátelstvím, prací i pocitem, že ostatní možná nemilují člověka tak intenzivně, jako on miluje je. Maia, Tallulah, Alani, Charlie i Dylan tak nejsou jen typy, ale lidé se slabostmi, trapasy, tajemstvími a vtipy, které znějí stejně jako v reálném group chatu.
„Jak mají lidé sex, vám hodně napoví o jejich vztahu,“ říká Sennottová k intimním scénám, které jsou v seriálu záměrně více upřímné než estetické. Herci popisují práci s koordinátorem intimity, vlastní hranice i to, jak moc se museli spoléhat jeden na druhého.
Velkým tématem je i rozdíl v penězích a privilegiích – něco, co televize často obchází. V Miluju LA sedí u jednoho stolu někdo, kdo je v minusu na účtu, někdo, kdo žije z rodinných peněz, i někdo, kdo se snaží šetřit a zároveň „držet krok“.
„Moderní život je drahý,“ konstatuje v rozhovoru Odessa A’zionová, zatímco True Whitakerová mluví o tlaku udržovat zdání dokonalého života v branži, kde se očekává, že člověk bude vždy oblečený, naladěný a připravený na další fotku.
Lednový Cosmopolitan
Magazín přináší rozsáhlý cover rozhovor se všemi hlavními tvářemi seriálu Miluju LA – Rachel Sennottovou, Odessou A’zionovou, True Whitakerovou, Jordanem Firstmanem i Joshem Hutchersonem.
Dozvíte se, jak vznikal svět pro it girls, proč se natáčení často měnilo v improvizovaný group chat, jaké scény byly pro herce nejtěžší a proč si tvůrci přejí, aby měli jejich hrdinové šest sérií a film navrch.
Pokud hledáte seriál, který se nebojí sexu, peněz, přátelství ani poppers na tanečním parketu, lednový Cosmopolitan vám ho představí z té nejbližší možné vzdálenosti.