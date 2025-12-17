Jak mají lidé sex, vám hodně napoví o jejich vztahu, říká Rachel Sennottová

  9:43
Seriál Miluju LA přináší chaotický, upřímný a často hodně syrový pohled na život generace Z. V lednovém Cosmopolitanu o něm mluví herečka, scenáristka a autorka projektu Rachel Sennottová (30) spolu s hvězdným obsazením, které má našlápnuto stát se novým kultem HBO.
Rachel Sennottová v Los Angeles na premiéře seriálu Miluju LA (28. října 2025)

Rachel Sennottová v Los Angeles na premiéře seriálu Miluju LA (28. října 2025) | foto: Profimedia.cz

Rachel Sennottová v seriálu Miluju LA (2025)
Rachel Sennottová a Josh Hutcherson v seriálu Miluju LA (2025)
Josh Hutcherson a Rachel Sennottová v seriálu Miluju LA (2025)
True Whitakerová, Rachel Sennottová, Jordan Firstman, Odessa A’zionová a Josh...
9 fotografií

Každá generace má svůj seriál o chaosu. Girls, Nesvá… a teď Miluju LA. Nová série z produkce HBO, za kterou stojí komička, scenáristka a herečka Rachel Sennottová, sleduje partu mladých lidí, kteří žijí online stejně intenzivně jako ve skutečnosti, řeší peníze, vztahy, sex i kariéru ve světě, kde nic není jisté a kde se ceny nájmů i úzkosti šplhají stejně vysoko.

„Mladí jsou tak vtipní. Strávím hodinu na TikToku a říkám si, že deset lidí, které jsem právě viděla, by mělo dělat filmy,“ říká v cover rozhovoru Sennottová a vysvětluje, proč je podle ní právě teď čas na seriál, který mluví jazykem Instagramu a group chatů, ale pořád zůstává skutečný.

Cosmopolitan se s Rachel a hereckým obsazením sešel na pláži v LA – a původně „klasický“ rozhovor se rychle změnil ve večeři s pivem a sushi, během níž padala témata, o kterých se obvykle mluví spíš po půlnoci v kuchyni. Řeší se třídní napětí, generační rozdíly i to, jak moc do života zasahuje internet.

„Je klišé, že na telefonu jsou jen mladí. Každý boomer žije na svém telefonu,“ poznamenává herec a scenárista Jordan Firstman, zatímco True Whitakerová připomíná, že pro generaci Z je online svět jazyk, kterému rozumí všichni, i když nežijí ve velkém městě.

Rachel Sennottová a Josh Hutcherson v seriálu Miluju LA (2025)

Miluju LA ale není jen další seriál o influencerech. Rachel Sennottová v rozhovoru otevřeně popisuje, jak do postav propsala vlastní zkušenost s přátelstvím, prací i pocitem, že ostatní možná nemilují člověka tak intenzivně, jako on miluje je. Maia, Tallulah, Alani, Charlie i Dylan tak nejsou jen typy, ale lidé se slabostmi, trapasy, tajemstvími a vtipy, které znějí stejně jako v reálném group chatu.

„Jak mají lidé sex, vám hodně napoví o jejich vztahu,“ říká Sennottová k intimním scénám, které jsou v seriálu záměrně více upřímné než estetické. Herci popisují práci s koordinátorem intimity, vlastní hranice i to, jak moc se museli spoléhat jeden na druhého.

True Whitakerová, Rachel Sennottová, Jordan Firstman, Odessa A’zionová a Josh Hutcherson v Los Angeles (13. listopadu 2025)

Velkým tématem je i rozdíl v penězích a privilegiích – něco, co televize často obchází. V Miluju LA sedí u jednoho stolu někdo, kdo je v minusu na účtu, někdo, kdo žije z rodinných peněz, i někdo, kdo se snaží šetřit a zároveň „držet krok“.

„Moderní život je drahý,“ konstatuje v rozhovoru Odessa A’zionová, zatímco True Whitakerová mluví o tlaku udržovat zdání dokonalého života v branži, kde se očekává, že člověk bude vždy oblečený, naladěný a připravený na další fotku.

Lednový Cosmopolitan

Magazín přináší rozsáhlý cover rozhovor se všemi hlavními tvářemi seriálu Miluju LA – Rachel Sennottovou, Odessou A’zionovou, True Whitakerovou, Jordanem Firstmanem i Joshem Hutchersonem.

Dozvíte se, jak vznikal svět pro it girls, proč se natáčení často měnilo v improvizovaný group chat, jaké scény byly pro herce nejtěžší a proč si tvůrci přejí, aby měli jejich hrdinové šest sérií a film navrch.

Pokud hledáte seriál, který se nebojí sexu, peněz, přátelství ani poppers na tanečním parketu, lednový Cosmopolitan vám ho představí z té nejbližší možné vzdálenosti.

Z její strany to byl cílený útok, řekla u soudu Sára Saudková o jednání poškozené rivalky

