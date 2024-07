Když jsem se ženou, nepřemýšlím nad chlapy, říká Rachel ze Survivora

„Je to pro mě další životní úspěch. Vždy jsem o tom snila. Když jsem viděla v Playboyi Pamelu Andersonovou, říkala jsem si, že bych to jednou mohla být já. To mi bylo nějakých 12 let,“ řekla hvězda reality show pro Showtime CNN Prima News.

Rachel zapózovala pro Playboy zahalená do diamantů a oblečená do exkluzivních modelů z vlastní kolekce na střeše druhé nejvyšší budovy v Praze, kde počasí zpočátku nevycházelo – celý den pršelo, až teprve kolem 21. hodiny se obloha lehce rozjasnila. „Focení pro mě bylo velkou výzvou. Pózovat v dešti a chladu nebylo snadné, ale výsledky mě nadchly,“ svěřila se.

Rachel Karnižová na obálce magazínu Playboy (srpen 2024)

O snímky se postarala fotografka Anna Koniaeva. Influencerka ale prozradila, že nechtěla ukázat všechno. „Jsem toho názoru, že je více sexy, když žena neukáže všechno. Když jenom nechá nahlédnout, co tam může být – a pak je to zajímavější,“ řekla s tím, že by ji asi nic nepřesvědčilo, aby natočila lechtivé video. „To je moc odvážné. Ale já jsem tak trochu na hlavu, takže za pár let může vyjít má sex tape. V mém případě nikdy reálně nevíte... Necháme se překvapit. Možná za pár let budu druhá Kim Kardashianová.“

Karnižová se stala součástí Playboy rodiny a může se zároveň pyšnit titulem Playmate s plakátem. Česká edice pánského magazínu je mimochodem poslední na světě, která s ikonickým plakátem uprostřed vychází.

Přestože se Rachel Karnižová v Love Islandu dala dohromady s Claudem Lhoteckým, jejich vztah vydržel čtyři měsíce. Před pár týdny se influencerka pochlubila novou přítelkyní Dominikou Horákovou.

„Nedá se říct, jestli jsou lepší muži, nebo ženy. Je to něco úplně jiného. Když to mám porovnat... Toto je můj první vztah s holkou. Když jsem byla s chlapy, vždy jsem přemýšlela nad ženami. Ale když jsem se ženou, nepřemýšlím nad chlapy. Možná v tom je to jiné a teď jsem si to poprvé všimla. Takže asi na tom něco bude,“ řekla influencerka.