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Japonská princezna Mako si vzala spolužáka a přišla o titul. Dítě vychovává v USA

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  9:53
Když si v roce 2021 vzala spolužáka z univerzity Keie Komura (34), přišla o titul princezny i život v luxusu. Dnes bývalá japonská princezna Mako Komuro (34) žije s manželem a dítětem ve Spojených státech, straní se médií a vede život, který se od toho někdejšího liší téměř ve všem.
Láska ji stála královský titul. Mako Komuro nyní vede nenápadný rodinný život v...

Láska ji stála královský titul. Mako Komuro nyní vede nenápadný rodinný život v USA s manželem a potomkem. | foto: Profimedia.cz

Po svatbě s univerzitním spolužákem opustila císařskou rodinu. Dnes Mako Komuro...
Princezna Mako Komuro se po odchodu z japonské císařské rodiny usadila s...
Kei Komuro a japonská princezna Mako (Tokio, 3. září 2017)
Bývalá japonská princezna Mako (Tokio, 26. října 2021)
36 fotografií

Jejich příběh připomínal moderní pohádku, jenže v Japonsku vyvolal spíše bouřlivé debaty než romantické nadšení. Mako, neteř japonského císaře Naruhita (66) a nejstarší dcera korunního prince Fumihita (60), se v roce 2021 provdala za svého spolužáka z univerzity Keie Komura. Protože nebyl členem císařské rodiny, musela se podle japonských zákonů vzdát princeznovského titulu a opustit císařský dvůr.

Jejich vztah čelil dlouhé roky kritice. Svatba byla několikrát odložena kvůli finančnímu sporu týkajícímu se Komurovy matky a mladý pár se stal terčem intenzivního mediálního zájmu. Mako navíc podle císařského úřadu trpěla komplexní posttraumatickou stresovou poruchou, kterou spojovala s dlouhodobým tlakem veřejnosti a médií.

Japonská princezna Mako si vzala spolužáka z univerzity, přišla o titul

Navzdory kritice si dvojice nakonec v říjnu 2021 řekla své ano. Mako se tehdy vzdala nejen titulu, ale také jednorázového příspěvku ve výši přibližně 1,3 milionu dolarů, který bývá členkám císařské rodiny při odchodu vyplácen. Šlo o krok, který měl utišit veřejnou kritiku.

Krátce po svatbě se manželé přestěhovali do New Yorku, kde Kei Komuro dokončil právnická studia, složil advokátní zkoušky a začal pracovat jako právník specializující se na mezinárodní obchod a otázky národní bezpečnosti. Mako se mezitím věnovala své profesi historičky umění a spolupracovala s newyorským Metropolitním muzeem umění.

Láska ji stála královský titul. Mako Komuro nyní vede nenápadný rodinný život v USA s manželem a potomkem.
Po svatbě s univerzitním spolužákem opustila císařskou rodinu. Dnes Mako Komuro žije s manželem a potomkem v americkém Connecticutu. (2026)
Princezna Mako Komuro se po odchodu z japonské císařské rodiny usadila s manželem Keiem Komurem v americkém Connecticutu, kde společně vychovávají potomka. (2026)
Kei Komuro a japonská princezna Mako (Tokio, 3. září 2017)
36 fotografií

V roce 2025 se páru narodilo první dítě. Japonský císařský úřad narození potomka potvrdil, ale stejně jako samotní rodiče odmítl zveřejnit pohlaví, jméno či další podrobnosti. Podle médií chtěli manželé dítě ochránit před pozorností veřejnosti, kterou sami zažívali řadu let.

Zatímco po svatbě žili v New Yorku, v posledních měsících se přestěhovali do státu Connecticut. Rodina byla několikrát spatřena při běžných nákupech nebo procházkách s kočárkem. Bývalá princezna se snaží žít co nejvíce nenápadně a od veřejného života se téměř úplně odstřihla.

Japonská princezna Mako (Tokio, 6. října 2021)

Pozorovatelé královských rodin často upozorňují, že Mako a její manžel zvolili zcela jinou cestu než řada bývalých členů monarchií po celém světě. Nevyužívají své někdejší postavení k budování značky, neposkytují rozhovory a nevystupují na veřejnosti. Místo toho se soustředí na rodinný život a soukromí.

Přesto jejich rozhodnutí dodnes rezonuje japonskou společností a případ Mako znovu otevřel debatu o postavení žen v císařské rodině. Podle současných pravidel totiž princezny po sňatku s neurozeným mužem ztrácejí členství v císařském rodu, zatímco mužští členové rodiny si své postavení ponechávají. Právě kvůli tomu se japonská monarchie dlouhodobě potýká s nedostatkem následníků a vede se diskuse o možné reformě nástupnických pravidel.

Mako Komuro dnes žije svobodný život, o kterém si většina členů královských a císařských rodin může nechat jen zdát. Sama nakupuje, cestuje veřejnou dopravou, vychovává dítě a po boku muže, kterého si vybrala navzdory odporu části veřejnosti, buduje rodinu. Cena za svobodu však byla vysoká. Vzdala se kvůli ní titulu, privilegií i života, který jí byl od narození předurčen.

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