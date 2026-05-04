Princezna Eugenie zveřejnila milou rodinnou fotografii, na které její synové drží snímek z ultrazvuku. K němu připojila jednoduchý, ale výstižný popisek doplněný srdíčky: „Dítě Brooksbank se narodí v roce 2026!“
Oficiální potvrzení následně přidal také Buckinghamský palác. „Její královská Výsost princezna Eugenie a pan Jack Brooksbank s velkou radostí oznamují, že očekávají svého třetího potomka, který se narodí letos v létě. August a Ernest se velmi těší na svého sourozence,“ stojí v prohlášení.
Eugenie, dcera Andrewa Mountbattena Windsora, je od roku 2018 vdaná za Jacka Brooksbanka. Společně už vychovávají dva syny, Augusta a Ernesta. Rodina se brzy rozroste o dalšího člena, v linii následnictví britského trůnu bude novorozeně figurovat přibližně na 15. místě.
Oznámení o těhotenství přichází krátce poté, co se princezna vrátila po několikaměsíční pauze na sociální sítě. Jen den předtím sdílela na Instagramu zamilovaný příspěvek věnovaný manželovi k jeho 40. narozeninám.
Eugenie a Jack se poprvé setkali ve švýcarském lyžařském středisku Verbier, vzali se 12. října 2018 v kapli svatého Jiří ve Windsoru, svatby se zúčastnila i tehdejší královna Alžběta II.. V poslední době princezna Eugenie omezila veřejná vystoupení, mimo jiné i kvůli kontroverzím spojeným s jejím otcem Andrewem Mountbattenem Windsorem.
