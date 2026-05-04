Princezna Eugenie je těhotná, radostnou novinu oznámila na Instagramu

Autor:
  12:48
Princezna Eugenie a její manžel Jack Brooksbank mají důvod k radosti. Neteř krále Karla III. oznámila na Instagramu, že čeká třetí dítě. Šťastnou novinu sdílela v pondělí 4. května a potěšila tak mnohé fanoušky i britskou veřejnost.
Princezna Eugenie je potřetí těhotná (2026)

Princezna Eugenie je potřetí těhotná (2026) | foto: AP

Princezna Eugenie je potřetí těhotná (2026)
Princezna Eugenie je potřetí těhotná (2026)
Princezna Eugenie je potřetí těhotná (2026)
Princezna Eugenie je potřetí těhotná (2026)
31 fotografií

Princezna Eugenie zveřejnila milou rodinnou fotografii, na které její synové drží snímek z ultrazvuku. K němu připojila jednoduchý, ale výstižný popisek doplněný srdíčky: „Dítě Brooksbank se narodí v roce 2026!“

Oficiální potvrzení následně přidal také Buckinghamský palác. „Její královská Výsost princezna Eugenie a pan Jack Brooksbank s velkou radostí oznamují, že očekávají svého třetího potomka, který se narodí letos v létě. August a Ernest se velmi těší na svého sourozence,“ stojí v prohlášení.

Princezna Eugenie (Londýn, 3. června 2022)
Jack Brooksbank a princezna Eugenie (Londýn, 15. prosince 2022)
Princezna Eugenie (Londýn, 14. září 2023)
Princezna Eugenie a Jack Brooksbank (Londýn, 19. června 2018)
31 fotografií

Eugenie, dcera Andrewa Mountbattena Windsora, je od roku 2018 vdaná za Jacka Brooksbanka. Společně už vychovávají dva syny, Augusta a Ernesta. Rodina se brzy rozroste o dalšího člena, v linii následnictví britského trůnu bude novorozeně figurovat přibližně na 15. místě.

Oznámení o těhotenství přichází krátce poté, co se princezna vrátila po několikaměsíční pauze na sociální sítě. Jen den předtím sdílela na Instagramu zamilovaný příspěvek věnovaný manželovi k jeho 40. narozeninám.

Eugenie a Jack se poprvé setkali ve švýcarském lyžařském středisku Verbier, vzali se 12. října 2018 v kapli svatého Jiří ve Windsoru, svatby se zúčastnila i tehdejší královna Alžběta II.. V poslední době princezna Eugenie omezila veřejná vystoupení, mimo jiné i kvůli kontroverzím spojeným s jejím otcem Andrewem Mountbattenem Windsorem.

SPECIÁL

Britská královská rodina

SPECIÁL: Britská královská rodina
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Depardieu s láskou v Praze. Zamilovala jsem se do drzého muže, řekla Vavrušová

Gérard Depardieu a Magda Vavrušová (Náměstí Republiky, Praha, 26. dubna 2026)

Gérard Depardieu (77) a Magda Vavrušová (49) byli opět společně vyfoceni v Praze, kde se francouzská filmová legenda účastnila jedné z oslav 95. narozenin herečky Jiřiny Bohdalové. Hercova...

Nadia z Prciček zbořila v 52 letech OnlyFans. Za týden vydělala milion dolarů

Shannon Elizabeth ve filmu Prci, prci, prcičky (1999)

Americká herečka Shannon Elizabeth (52), kterou si diváci dodnes pamatují především jako československou studentku Nadiu z kultovní komedie Prci, prci, prcičky, znovu překvapila. Poté, co rozjela...

Éterická herečka Elle Fanningová překvapila diváky, v novém seriálu odhalila prsa

Elle Fanningová v seriálu Margo má problém vyjít (Margo’s Got Money Troubles),...

Herečka Elle Fanningová (28), kterou si diváci dlouhá léta spojovali především s rolemi éterických a jemných dívek a žen, překvapila fanoušky odvážnou proměnou. V novém seriálu Margo má problém...

Patnáct let svoji. Princ William a princezna Kate slaví křišťálovou svatbu

„Slavíme 15 let manželství,“ stojí u fotky celé rodiny, kterou William a Kate...

Před 15 lety si britský princ William vzal ve Westminsterském opatství v Londýně Kate Middletonovou. Manželé tak 29. dubna slaví výročí sňatku, které se označuje jako křišťálová nebo skleněná svatba....

OBRAZEM: Charlotte Ella Gott slaví 20. narozeniny. Podívejte se na její proměny

Charlotte Ella Gott oslavila 30. dubna 2026 své 20. narozeniny. Je z ní...

Dvacáté narozeniny, první hudební singl a nová životní kapitola. Charlotte Ella Gott už není jen „dcera slavného táty“ Karla Gotta, ale sebevědomá mladá umělkyně. Podívejte se, jak se z malé holčičky...

Princezna Eugenie je těhotná, radostnou novinu oznámila na Instagramu

Princezna Eugenie (Londýn, 3. června 2022)

Princezna Eugenie a její manžel Jack Brooksbank mají důvod k radosti. Neteř krále Karla III. oznámila na Instagramu, že čeká třetí dítě. Šťastnou novinu sdílela v pondělí 4. května a potěšila tak...

4. května 2026  12:48

Herečka Cameron Diazová je v 53 letech trojnásobnou maminkou

Cameron Diazová v Berlíně (15. ledna 2025)

Rocker Benji Madden (47) a herečka Cameron Diazová (53) mají důvod k radosti. Muzikant se 4. května podělil na Instagramu o radostnou novinu, s manželkou přivítali na svět své třetí dítě odnošené...

4. května 2026  12:17

Dcera Cindy Crawfordové a hvězda Top Gunu si užívali romantiku na pláži v Mexiku

Modelka Kaia Gerberová a herec Lewis Pullman na dovolené v Mexiku (duben 2026)

Dcera Cindy Crawfordové (60), modelka Kaia Gerberová (24) si užívala romantické chvíle na pláži po boku herce Lewise Pullmana (33), známého mimo jiné z filmu Top Gun: Maverick. Dvojice byla zachycena...

4. května 2026  10:30

Proměna hvězdy Pobřežní hlídky: Davida Hasselhoffa vyfotili na ulici s chodítkem

Z kliniky v losangeleské čtvrti West Hills odcházel David Hasselhoff pomalu,...

Herec David Hasselhoff (73), kterého si diváci po celém světě pamatují jako ikonickou tvář seriálu Pobřežní hlídka, překvapil fanoušky na nových paparazzi fotkách svým vzhledem. Fotografové ho...

4. května 2026  9:30

Ani ne roční syn Babišové a Bartoše už má za sebou první roli

Martina Babišová a Kryštof Bartoš

Kryštof Bartoš sice přišel na premiéru komedie Ovce žerou první později, než se očekávalo, ale bránil se, že měl jiné zadání. Doprovodila ho jeho partnerka herečka Martina Babišová, se kterou...

4. května 2026

I pornoherec Robert Rosenberg si v posteli vyslechl kritiku

Robert Rosenberg (23. dubna 2026)

Před kamerou mu prošlo postelí na tisíce partnerek. Robert Rosenberg ale kariéru pornoherce už pověsil na hřebík a tělesných rozkoší si užívá jenom v soukromí. Pracovně ho vytěžuje péče o autisty a...

4. května 2026

Prázdniny v Římě? Charlotte Gott zveřejnila fotky z výletu do Itálie

Zpěvačka Charlotte Gott

Začínající zpěvačka Charlotte Gott (20) na sociálních sítích propaguje svoji hudební prvotinu, ale fanoušky ráda potěší také fotkami z cest po světě. Zatímco v minulosti ukázala snímky z Barcelony,...

3. května 2026  19:15

Je ze mě máma, pořád to zpracovávám, oznámila zpěvačka Elis Mraz

Elis Mraz na akci nadačního fondu Křídla pro život

Zpěvačka Elis Mraz se na sociálních sítích pochlubila radostnou novinkou. Je z ní maminka. Na svět přivedla dceru, která dostala hned dvě jména.

3. května 2026  18:37

Manžel neměl rád operní zpěvačky, ale já mám své metody, říká Pecková

Dagmar Pecková v pořadu 7 pádů Honzy Dědka (duben 2026)

Operní pěvkyně Dagmar Pecková (65) je se třetím manželem už 26 let. V pořadu 7 pádů Honzy Dědka Pecková prozradila, jak změnila jeho názor na zpěvačky i jak se v hudbě angažuje jejich dcera.

3. května 2026

Půl roku jsem sám, uvidíme po létě, řekl Emanuele Ridi a prozradil svůj typ

Emanuele Ridi v Show Jana Krause (duben 2026)

Známý televizní kuchař Emanuele Ridi (52) v lednu oznámil, že se po šesti letech rozchází s manželkou. V Show Jana Krause upřesnil, že je sám už půl roku a prozradil, jaký typ žen se mu líbí.

3. května 2026

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

Muži Jiřiny Bohdalové: Se Stašem měla jedinou dceru, Brzobohatý ji zradil

Radoslav Brzobohatý a Jiřina Bohdalová ve filmu Ucho (1969)

V životě oslavenkyně Jiřiny Bohdalové (95) mělo významné místo hned několik mužů. Někteří v životě osobním, jiní zase v tom pracovním. Herečka, která byla dvakrát vdaná, si na nezájem mužského...

3. května 2026

Kaskadérce Dvorské hrozila amputace nohy. Zachránil ji úplatek lékaři

Hana Dvorská ve StarDance XIV (2026)

„Já se prostě kousnu,“ říká stručně a jasně kaskadérka Hana Dvorská. Na podzim se objeví na obrazovkách České televize coby jedna z účastnic StarDance. Šance na úspěch má velké. Navzdory všem...

3. května 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.