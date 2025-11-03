Princ Andrew si v Thajsku objednal čtyřicet prostitutek za pouhé čtyři dny

Podle Lownieho bývalý princ, který nyní používá jméno Andrew Mountbatten-Windsor, nemá žádné morální hranice a zneužíval svou roli obchodního vyslance k naplnění svých kapes a uhánění žen. Řekl to v podcastu listu Daily Mail s názvem Deep Dive: The Fall of the House of York.
Obchodním vyslancem byl Andrew v letech 2001 až 2011. Přestože tehdejší princ Charles byl proti jeho jmenování do této funkce, současného krále přehlasoval tehdejší premiér Tony Blair a jeho spojenec Peter Mandelson.
Lownie tvrdí, že Andrew sérii cest zároveň využíval jako dovolenou. „V roce 2001 bylo Andrewovi 41 let, prožíval krizi středního věku a v podstatě začal nahánět spoustu a spoustu žen. Na tyto cesty se vydává pod záminkou své role obchodního vyslance placeného daňovými poplatníky. Vždycky si vyhradí dva týdny ‚soukromého času‘. Takže mu zaplatíme dovolenou, on pak odejde a dělá si své věci,“ prohlásil.
|
Andrew přišel kvůli skandálu o tituly, jeho dcery zůstávají nadále princeznami
„Byl tam jeden slavný výlet do Thajska – na oslavy králových narozenin. Andrew reprezentuje svou zemi a trvá na tom, že jej stráví v pětihvězdičkovém hotelu, a ne na ambasádě, což vždycky dělal. Andrew si během čtyř dnů nechal přivést 40 prostitutek. To vše umožnili diplomaté a další,“ dodal s tím, že tvrzení o prostitutkách má ověřené z několika zdrojů, včetně korespondenta agentury Reuters a člena thajské královské rodiny.
Bývalý princ Andrew podle královského historika zároveň zneužíval pozici obchodního vyslance k prosazování vlastních obchodních zájmů. Domlouval například schůzky pro sebe nebo své partnery s významnými obchodníky v zahraničí.
SPECIÁL
Britská královská rodina