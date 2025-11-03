Princ Andrew si v Thajsku objednal čtyřicet prostitutek za pouhé čtyři dny

Bratr britského krále Karla III. Andrew, který přišel mimo jiné kvůli aféře s finančníkem Jeffreym Epsteinem o tituly, před lety dováděl v Thajsku. Podle královského historika Andrewa Lownieho si během cesty financované britskými daňovými poplatníky nechal do pětihvězdičkového hotelu přivést za čtyři dny 40 prostitutek.
Podle Lownieho bývalý princ, který nyní používá jméno Andrew Mountbatten-Windsor, nemá žádné morální hranice a zneužíval svou roli obchodního vyslance k naplnění svých kapes a uhánění žen. Řekl to v podcastu listu Daily Mail s názvem Deep Dive: The Fall of the House of York.

Obchodním vyslancem byl Andrew v letech 2001 až 2011. Přestože tehdejší princ Charles byl proti jeho jmenování do této funkce, současného krále přehlasoval tehdejší premiér Tony Blair a jeho spojenec Peter Mandelson.

Královna Alžběta II. a princ Andrew (10. června 2019)

Lownie tvrdí, že Andrew sérii cest zároveň využíval jako dovolenou. „V roce 2001 bylo Andrewovi 41 let, prožíval krizi středního věku a v podstatě začal nahánět spoustu a spoustu žen. Na tyto cesty se vydává pod záminkou své role obchodního vyslance placeného daňovými poplatníky. Vždycky si vyhradí dva týdny ‚soukromého času‘. Takže mu zaplatíme dovolenou, on pak odejde a dělá si své věci,“ prohlásil.

Andrew přišel kvůli skandálu o tituly, jeho dcery zůstávají nadále princeznami

„Byl tam jeden slavný výlet do Thajska – na oslavy králových narozenin. Andrew reprezentuje svou zemi a trvá na tom, že jej stráví v pětihvězdičkovém hotelu, a ne na ambasádě, což vždycky dělal. Andrew si během čtyř dnů nechal přivést 40 prostitutek. To vše umožnili diplomaté a další,“ dodal s tím, že tvrzení o prostitutkách má ověřené z několika zdrojů, včetně korespondenta agentury Reuters a člena thajské královské rodiny.

Bývalý princ Andrew podle královského historika zároveň zneužíval pozici obchodního vyslance k prosazování vlastních obchodních zájmů. Domlouval například schůzky pro sebe nebo své partnery s významnými obchodníky v zahraničí.

Princ Andrew si v Thajsku objednal čtyřicet prostitutek za pouhé čtyři dny

