Prezident nejdřív manželku nebalil. Moc námahy s nejistým výsledkem, řekl

„Poznal jsem ji (první dámu Evu Pavlovou – pozn. red.) dřív než svoji první ženu. Potkávali jsme se na vojenské ubytovně. Studovala ve škole v Košicích, přijela jako čerstvá zásilka pozemního personálu k sousednímu leteckému útvaru. Tam o ně ale byl takový zájem, neustále spousta obdivovatelů. Bylo by to moc námahy s nejistým výsledkem,“ vysvětlil Petr Pavel, proč se o Evu tenkrát ani nepokusil.

„Až o deset nebo víc let později nás svedla dohromady náhoda. Já jsem se do Prostějova po letech vrátil jako velitel speciálního útvaru, moje žena u toho útvaru sloužila. Tak jsme se potkali a tak nějak jsme navázali,“ dodal Pavel.

Říká se, že druhou manželku Evu na něm zaujal především knír. „Ale to je trochu dezinterpretováno. Ve skutečnosti říkala, že předtím to bylo tak hrozný, že ten knír to trochu spravil,“ smál se prezident.

Petr Pavel se podruhé oženil v roce 2004. Jeho choť má z předchozího manželství dceru Evu. S první manželkou, kterou si Petr Pavel vzal v roce 1986 a se kterou se rozvedl v roce 2001, má prezident syny Jana a Petra.

Na svou ženu také prozradil, že na jeho rozhodnutí kandidovat na prezidenta reagovala tak, jak se v televizi reagovat nesluší. Sama Eva Pavlová, která byla natáčení 7 pádů Honzy Dědka přítomna, svá slova zopakovat nechtěla. A tak je trochu opsala.

„Ta situace vůbec nebyla lehká. Každému, kdo o tom trošku přemýšlí, dojde, že je to zodpovědnost, hodně práce… Řekla jsem mu, že při něm budu stát, ale necítila jsem, že bych do toho chtěla jít,“ sdělila Eva Pavlová.

„Takhle to určitě neřekla. Takže až budu mít zase nějaký dobrý nápad, tak ji vezmu sem,“ zauvažoval Petr Pavel.