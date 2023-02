Prcičky byly oplzlé, roli jsem nejdříve odmítl, říká slavný filmový táta

Šestasedmdesátiletý herec, který hraje otce filmového hrdiny Jima Levensteina (Jason Biggs), se svěřil s tím, že ho původně odradil scénář filmu.

„Scénář Prciček byl opravdu oplzlý! Říkal jsem si sakra, tenhle film bych rozhodně nechtěl vidět, tak proč bych v něm měl chtít hrát?,“ zavzpomínal Eugene Levy během rozhovoru v pořadu The Graham Norton Show.

Kanadský herec a komik vysvětlil, že se nechal přesvědčit až poté, co se mu podařilo svou filmovou postavu lehce upravit. „S rolí jsme si trochu zaimprovizovali. Navrhl jsem, že bych měl být typem táty, se kterým by se žádný teenager nikdy nechtěl bavit. Až poté jsem souhlasil, že do toho půjdu,“ popisuje.

Prci, prci, prcičky je komedie o dospívání, která měla premiéru v roce 1999. Sleduje osudy pěti maturantů, jejich milostné vztahy a objevování vlastní sexuality. Po neuvěřitelném celosvětovém úspěchu prvního filmu se z této komedie stala mezinárodní franšíza, která se dočkala tří pokračování a pěti spin-offů.

Postavu Jimova táty si diváci oblíbili pro jeho trapnost, ale zároveň i velkou podporu jeho filmového dospívajícího syna a vtipné poučné rozhovory o všem, co se týká sexu.

Od premiéry prvního dílu série Prci, prci, prcičky uplynulo už čtyřiadvacet let. Podívejte se, jak dnes vypadají představitelé hlavních i zásadních vedlejších rolí a jak vzpomínají na natáčení.

VIDEO: Eugene Levy jako táta ve filmu Prci, prci, prcičky: