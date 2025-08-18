Tabletka, kóma, panika na sále. Pornoherečka Daisy Lee měla dramatický porod

Autor:
  7:20
Bývalá pornoherečka Karolína Urbanová (27), známá jako Daisy Lee, se již před nějakým časem stala matkou. Až nyní se svým sledujícím na sociálních sítích svěřila, že příchod syna na svět byl dramatický a ona málem porod v Ekvádoru nepřežila.
Karolína Urbanová (červen 2025)

Karolína Urbanová (červen 2025) | foto: Instagram @karolina_official97

Karolína Urbanová v letech 2019 a 2024. Bývalá pornoherečka Daisy Lee prošla...
Daisy Lee podstoupila v Ekvádoru očistné ceremonie s ayhuascou pod dohledem...
Česká hvězda filmů pro dospělé Daisy Lee
Daisy Lee (2023)
52 fotografií

„Před nějakou dobou se nám narodil Theo. Ráda bych s vámi sdílela pro mě velice emotivní příběh, který mě změnil. Dostala jsem životní lekci v podobě velkého utrpení, za které jsem dnes vděčná,“ začala svůj příspěvek na Instagramu, kde zveřejnila fotku miminka i argentinského partnera.

„Došla jsem do 40. týdne těhotenství a cítila jsem, že se nic neděje, tělo se nepřipravovalo na porod, a proto jsme se museli rozhodnout pro porod vyvolávaný tabletkou. Takovou chybu už nikdy neudělám. Příště půjdu rovnou na císařský řez, který se nakonec stejně stal, ale ještě předtím jsem si musela projít neskutečným utrpením, které pokračovalo i dlouho po porodu,“ pokračovala.

Dostala čtvrtku prášku na vyvolání v šest hodin ráno, po několika hodinách další a poté dle doktorů již poslední. Signálů, že touto cestou to nepůjde, přitom podle bývalé pornohvězdy bylo dost.

„Po třetí čtvrtce – okolo třetí ráno – mi najednou praskla voda a rozjely se kontrakce na stupni pět. Nebylo to postupné, přišlo to okamžitě do extrému. Několik hodin jsem zažívala kontrakce, které by se měly dít až ke konci. Já je trpěla čtyři hodiny a přitom jsem byla otevřená jen na dva centimetry. Bylo to tak strašné, že dnes už vím, že druhý porod bude plánovaný císařem. Už se nikdy nebudu pokoušet o přirozený porod, protože mám trauma. Na tělo se nemá tlačit – neměla jsem vyvolávat porod, když nebylo připravené. Brečela jsem, křičela a tyhle bolestivé kontrakce přicházely každé tři minuty,“ napsala.

Mezitím se doktoři rozmysleli, co budou dělat. Pořád jí dělali nějaké testy, a když se konečně rozhodli, že půjde na císařský řez, začali vyplňovat papíry. Bylo to podle těhotné Daisy Lee šílené a ona je jen prosila, ať už ji dítě z břicha vezmou.

Karolína Urbanová našla v džungli lásku.

„Na sále mi píchli epidural – napoprvé vedle, protože jsem se pohnula a trefili nerv. Museli mi ho píchnout znovu a dali mi extrémní dávku. Lehla jsem si a moje tělo začalo odumírat. Řekla jsem si, že nejhorší mám za sebou – a v tu chvíli jsem přestávala dýchat. Jen jsem šeptala, že nemůžu dýchat, nemůžu ovládat dech… a pak jsem spadla do kómatu,“ popsala sledujícím.

Její partner jí pak řekl, že na sále všichni začali běhat a křičet, že potřebuje kyslík a že jí ho možná budou muset dávat hadičkami přímo do plic, protože na tom byla špatně. Mezitím museli rychle vyndat jejího syna Thea, který byl úplně fialový.

„Gabo koukal přes sklo a viděl, jak ze mě tahají orgány, dítě, a já tam ležela jak mrtvola. Říkal, že to byl nejvíc emotivní zážitek jeho života a že se na mě od té chvíle dívá jinak – jako na strašně silnou ženu. Všechno dopadlo dobře. Jenže moje utrpení neskončilo. Kvůli velké dávce epiduralu, špatně píchnuté injekci a obrovským kontrakcím bylo celé moje tělo v křeči a svaly se jaksi přetočily. Po pár hodinách jsem začala mít obrovské bolesti a přestávala jsem chodit. Nemohla jsem vstát, nemohla jsem k Theovi, přebalit ho – jen ležet, bylo to příšerné,“ nekončily těžkosti.

Daisy Lee (2023)

Bolest se zhoršovala každý den a nikdo v nemocnici maminku neposlouchal. Sestřičky si myslely, že má jen bloklé svaly z toho, že ležela v jedné poloze. Ignorovaly ji, i když odcházela z nemocnice v záchvatu breku, jakou měla bolest.

„Gabo se staral o Thea a já jen trpěla a brečela bolestí. Nikdy v životě jsem tak fyzicky ani psychicky netrpěla. Bylo to moje nejhorší období,“ pokračovala s tím, že dostala životní lekci. „Vždycky se v mém životě musí odehrát nějaký extrém, abych změnila to, co dlouho nechci změnit. Najednou se ve mně něco zlomilo. Moje mysl je teď jiná – nelpím tolik na svých cílech a snažím se být víc v klidu a v přítomnosti. Hýbat se, dýchat, moct cvičit, postarat se o svého novorozeného syna a cítit se zdravě – to je ten největší dar.“

Dodala, že po pár dnech kontaktovala jejich soukromého doktora, který ji už dřív operoval a pracuje i v normální nemocnici. Domluvil jí schůzku s anesteziologem. Ten ji konečně vyslechl, dal jí medikaci, injekce do svalu – a s tím i s jejím uvědoměním se všechno začalo zlepšovat. Už může chodit a je za to vděčná.

„Můj život se změnil. Theo je nádherný, pořád spinká, pláče jen když ho koupeme, přebalujeme nebo převlékáme. Jinak je klidný a celou noc spí. Je prostě boží,“ prozradila.

Vstoupit do diskuse (14 příspěvků)

Nejčtenější

Irenka z Dědictví aneb Kurvahošigutntág oslavila 52. narozeniny, je k nepoznání

Šárka Vojtková se proslavila ve svých devatenácti letech rolí erotické masérky Irenky ve filmu Dědictví aneb Kurvahošigutntág. Hereckou kariéru poté pověsila na hřebík a před nechtěnou slávou a...

Letní speciál: Celebrity bez podprsenky. Ňadra ráda předvádí Censori i Anistonová

Ukázat se na veřejnosti bez podprsenky kdysi znamenalo nepředstavitelný společenský trapas. V dnešní době si slavné krásky k radosti fanoušků i bulvárních fotografů naopak hrdě vykračují po ulici i...

První československá účastnice Miss World Alžbeta Štrkulová slaví 80. narozeniny

Československá Dívka roku 1967 (obdoba dnešní Miss), Alžbeta Štrkulová, slaví 14. srpna své 80. narozeniny. Jako úplně první zástupkyně své země stanula i ve světové soutěži krásy. Na finále Miss...

Sharon Stone přišla na premiéru naostro. Ukázala bradavky i adoptivní syny

Sharon Stone (67) vyrazila na premiéru filmu Nikdo 2 v tmavomodrých přiléhavých rolákových šatech. Kromě toho, že zvýraznily její sexy postavu, odhalily, že si herečka nevzala podprsenku. V Los...

Protekční šlapka, špína jako její fotr, píší Grossové. Díky hejtům vznikl song

Natálie Grossová (22) je terčem útoků a šikany na sociálních sítích už odmalička. Jak sama uvedla v několika rozhovorech, snaží se vzkazy plné nenávisti ignorovat a nevěnovat jim příliš pozornosti....

Veronika Žilková má nový vztah. Chodí se scenáristou Ivanem Hubačem

Přestože na začátku roku říkala, že je jí dobře samotné, na jaře už o případné nové lásce trochu mlžila. Herečka Veronika Žilková (63) má nového partnera, scenáristu Ivana Hubače (72).

18. srpna 2025  10:47

Tabletka, kóma, panika na sále. Pornoherečka Daisy Lee měla dramatický porod

Bývalá pornoherečka Karolína Urbanová (27), známá jako Daisy Lee, se již před nějakým časem stala matkou. Až nyní se svým sledujícím na sociálních sítích svěřila, že příchod syna na svět byl...

18. srpna 2025  7:20

Halka Jeřábek Třešňáková chtěla jet na dovolenou s oběma manžely

V primáckém televizním seriálu Kamarádi hrají Halka Jeřábek Třešňáková s Jakubem Žáčkem polský manželský pár. Se svými postavami si jsou velmi podobní. Halka má s Jadwigou společnou houževnatost a...

18. srpna 2025

Celý život bych to dělat nechtěl, říká o práci traťového dělníka Igor Chmela

Herec Igor Chmela, který se zanedlouho objeví v novém seriálu Bratři a sestry, má sourozence čtyři. Ale dovede si docela dobře představit, že by jich mohl mít i víc. Jak prozradil v rozhovoru pro...

18. srpna 2025

Od sebevraždy jsem byl jen kousíček, zachránil mě anděl, líčí herec Bilina

Premium

Vídáme ho třeba v televizním seriálu Zoo, jako muzikant vystupuje se skupinou Ubuntu. Je to umělec i člověk s nevšedním přístupem k životu. „Dokonce si s ním v duchu povídám. David (Stypka) mi...

17. srpna 2025

Finalistka Miss Universe tragicky zemřela, Ruska přišla o život krátce po svatbě

Finalistka Miss Universe 2017, ruská modelka a moderátorka Kseniya Alexandrova, tragicky zemřela ve svých třiceti letech pouhé čtyři měsíce po svatbě.

17. srpna 2025  10:04

Modeling jsem měla do šestnácti zakázaný, říká dcera Nicole Kidmanové

Sedmnáctiletá Sunday Rose, dcera herečky Nicole Kidmanové a zpěváka Keitha Urbana, se objevila na své první módní obálce. Je tváří srpnového čísla magazínu Nylon. Začínající modelka v rozhovoru...

17. srpna 2025  9:17

Coco Jambo po 30 letech. Pergnerová mě nechtěla, vzpomíná člen Mr. President

Frontman skupiny Mr. President, LayZee (vlastním jménem Delroy Rennalls), v rozhovoru pro iDNES.cz zavzpomínal na devadesátky, drahé telefonáty i flirt s tehdejší moderátorkou hitparády Eso, Terezou...

17. srpna 2025

Oskárek nás semkl víc než manželství, říká Babišová o vztahu s Bartošem

„Malého hlídá tatínek, takže je v nejlepších rukou,“ hlásila Martina Babišová na party TV Nova. Kryštof Bartoš prý do role pečujícího otce vplul úplně přirozeně. „Je to strašně krásné,“ popisuje...

17. srpna 2025

Kruté dospívání Pamely Andersonové. Poprvé ji znásilnili ve dvanácti, podruhé skupinově

Premium

Červené plavky, blond vlasy, velká prsa. Málokomu se při vyslovení jména herečky Pamely Andersonové vybaví něco jiného než její role záchranářky v seriálu Pobřežní hlídka. Její život je vše, jen ne...

16. srpna 2025

V Extrémních proměnách zhubla Bára ze 126 na 70 kilo, ukázala prsa po modelaci

Barbora Deméterová (23) zhubla během své účasti v pořadu Extrémní proměny během jednoho roku celkem 56 kilo. Na sociálních sítích se nyní svěřila svým sledujícím s tím, že si nechala udělat modelaci...

16. srpna 2025  12:18

Nedovoluji si stárnout, říká ve svých 56 letech zpěvačka Mariah Carey

Mariah Carey je americká zpěvačka, textařka, hudební producentka a herečka, jejíž jméno každoročně pravidelně zaznívá v období Vánoc ve spojitosti s jejím největším hitem All I Want For Christmas Is...

16. srpna 2025  9:30

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.