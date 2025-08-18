Tabletka, kóma, panika na sále. Pornoherečka Daisy Lee měla dramatický porod

„Před nějakou dobou se nám narodil Theo. Ráda bych s vámi sdílela pro mě velice emotivní příběh, který mě změnil. Dostala jsem životní lekci v podobě velkého utrpení, za které jsem dnes vděčná,“ začala svůj příspěvek na Instagramu, kde zveřejnila fotku miminka i argentinského partnera.
„Došla jsem do 40. týdne těhotenství a cítila jsem, že se nic neděje, tělo se nepřipravovalo na porod, a proto jsme se museli rozhodnout pro porod vyvolávaný tabletkou. Takovou chybu už nikdy neudělám. Příště půjdu rovnou na císařský řez, který se nakonec stejně stal, ale ještě předtím jsem si musela projít neskutečným utrpením, které pokračovalo i dlouho po porodu,“ pokračovala.
Dostala čtvrtku prášku na vyvolání v šest hodin ráno, po několika hodinách další a poté dle doktorů již poslední. Signálů, že touto cestou to nepůjde, přitom podle bývalé pornohvězdy bylo dost.
„Po třetí čtvrtce – okolo třetí ráno – mi najednou praskla voda a rozjely se kontrakce na stupni pět. Nebylo to postupné, přišlo to okamžitě do extrému. Několik hodin jsem zažívala kontrakce, které by se měly dít až ke konci. Já je trpěla čtyři hodiny a přitom jsem byla otevřená jen na dva centimetry. Bylo to tak strašné, že dnes už vím, že druhý porod bude plánovaný císařem. Už se nikdy nebudu pokoušet o přirozený porod, protože mám trauma. Na tělo se nemá tlačit – neměla jsem vyvolávat porod, když nebylo připravené. Brečela jsem, křičela a tyhle bolestivé kontrakce přicházely každé tři minuty,“ napsala.
Mezitím se doktoři rozmysleli, co budou dělat. Pořád jí dělali nějaké testy, a když se konečně rozhodli, že půjde na císařský řez, začali vyplňovat papíry. Bylo to podle těhotné Daisy Lee šílené a ona je jen prosila, ať už ji dítě z břicha vezmou.
„Na sále mi píchli epidural – napoprvé vedle, protože jsem se pohnula a trefili nerv. Museli mi ho píchnout znovu a dali mi extrémní dávku. Lehla jsem si a moje tělo začalo odumírat. Řekla jsem si, že nejhorší mám za sebou – a v tu chvíli jsem přestávala dýchat. Jen jsem šeptala, že nemůžu dýchat, nemůžu ovládat dech… a pak jsem spadla do kómatu,“ popsala sledujícím.
Její partner jí pak řekl, že na sále všichni začali běhat a křičet, že potřebuje kyslík a že jí ho možná budou muset dávat hadičkami přímo do plic, protože na tom byla špatně. Mezitím museli rychle vyndat jejího syna Thea, který byl úplně fialový.
„Gabo koukal přes sklo a viděl, jak ze mě tahají orgány, dítě, a já tam ležela jak mrtvola. Říkal, že to byl nejvíc emotivní zážitek jeho života a že se na mě od té chvíle dívá jinak – jako na strašně silnou ženu. Všechno dopadlo dobře. Jenže moje utrpení neskončilo. Kvůli velké dávce epiduralu, špatně píchnuté injekci a obrovským kontrakcím bylo celé moje tělo v křeči a svaly se jaksi přetočily. Po pár hodinách jsem začala mít obrovské bolesti a přestávala jsem chodit. Nemohla jsem vstát, nemohla jsem k Theovi, přebalit ho – jen ležet, bylo to příšerné,“ nekončily těžkosti.
Bolest se zhoršovala každý den a nikdo v nemocnici maminku neposlouchal. Sestřičky si myslely, že má jen bloklé svaly z toho, že ležela v jedné poloze. Ignorovaly ji, i když odcházela z nemocnice v záchvatu breku, jakou měla bolest.
„Gabo se staral o Thea a já jen trpěla a brečela bolestí. Nikdy v životě jsem tak fyzicky ani psychicky netrpěla. Bylo to moje nejhorší období,“ pokračovala s tím, že dostala životní lekci. „Vždycky se v mém životě musí odehrát nějaký extrém, abych změnila to, co dlouho nechci změnit. Najednou se ve mně něco zlomilo. Moje mysl je teď jiná – nelpím tolik na svých cílech a snažím se být víc v klidu a v přítomnosti. Hýbat se, dýchat, moct cvičit, postarat se o svého novorozeného syna a cítit se zdravě – to je ten největší dar.“
Dodala, že po pár dnech kontaktovala jejich soukromého doktora, který ji už dřív operoval a pracuje i v normální nemocnici. Domluvil jí schůzku s anesteziologem. Ten ji konečně vyslechl, dal jí medikaci, injekce do svalu – a s tím i s jejím uvědoměním se všechno začalo zlepšovat. Už může chodit a je za to vděčná.
„Můj život se změnil. Theo je nádherný, pořád spinká, pláče jen když ho koupeme, přebalujeme nebo převlékáme. Jinak je klidný a celou noc spí. Je prostě boží,“ prozradila.