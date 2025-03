„Chtěla jsem vám to říct už dávno, ale jediný důvod, proč jsem se toho obávala, je, že když to lidi budou vědět, tak sem nebudou jezdit, protože se budou bát, že už nebudu vést a organizovat kurzy. Ti, co sem chtějí jet, tak se nemusí bát, vše je připravené a to i do budoucna,“ napsala Karolína Urbanová a pochlubila se i fotkou s těhotenským bříškem, u které upřesnila, že s partnerem z Argentiny, kterého poznala v Ekvádoru, čekají chlapečka.

Dcera bývalé političky Aleny Ženíškové patřila k nejznámějším českým pornoherečkám. V posledních letech prošla obrovskou proměnou. Kdysi mluvila o tom, že ji dělá velmi šťastnou botox, nosila umělé prodloužené odbarvené vlasy, byla závislá na drogách a chlubila se mnoha kosmetickými zákroky.

V roce 2020 přiznala, že její chrup byl kvůli konzumaci drog ve velmi špatném stavu a nechala si v Turecku udělat nové zuby.

Poté, co podstoupila před lety v Ekvádoru pod vlivem silného halucinogenu několik ceremonií se šamanem, vrátila se zpět k přirozenosti a je prý konečně šťastná.

V rozhovoru na ÓČKU se v roce 2023 rozpovídala o osobní zkušenosti s ayuhascou a přiznala, že na intenzivní zážitky z prvního rituálu jen tak nezapomene.

Ohledně natáčení porna prozradila, že ji vždy bavilo předvádět se před kamerou a milovala pozornost ostatních. „Nějakým způsobem jsem to asi potřebovala. Sex bylo upřímně to úplně poslední, co by mě na tom bavilo. Nesnášela jsem to. Už toho mám dost,“ svěřila se poté, co skončila s kariérou v pornoprůmyslu.