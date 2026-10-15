Nechci být ženou v domácnosti ani se nechat živit mužem, říká playmate Škodová

Prožíváte jeden z pracovně nejdůležitějších večerů svého života. Křtí se vaše obálka Playboye. Jaké to je?
Je to pro mě opravdu nádherný pocit. Byla jsem součástí celého procesu od začátku castingového kola až do dneška, takže je úžasné vidět hotovou titulní stranu a stát tady, když ji křtíme.
Focení provázela nákladná produkce a probíhalo v zahraničí.
Bylo to nádherné, a to jak samotné focení, tak celý proces vzniku obálky. Když jsem ji viděla poprvé, skoro jsem nevěřila vlastním očím, jak krásná je. Jsem nadšená i ze všech fotografií v magazínu.
Když jsme spolu dělali rozhovor naposledy, svěřila jste se, že velkou novinu oznámíte babičce. Jak se teď tváří na to, že jste na titulce pánského magazínu?
Oznámila jsem jí to, podrobněji jsme se o tom zatím nebavily. Ale ví o tom! (smích)
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A jak se k tomu postavila celá rodina? Kdo je na vás nejvíce pyšný?
Řekla bych, že asi všichni. S nikým jsem se sice konkrétně nebavila o tom, kdo je na mě nejvíc pyšný, ale maminka, Denča, táta i ostatní z rodiny o tom vědí. Obálka se jim líbí a mají z ní radost.
Co je podle vedení českého Playboye nejvíc sexy, je jasné. Máme vás před kamerou. Co je ale podle vás nejvíc sexy na mužích?
Jako první mě zaujme úsměv, oči a charisma. To je pro mě rozhodně důležité.
A když potom dojde na osobní setkání a fyzický kontakt, co by měl muž splňovat?
Určitě by měl být trochu vtipný a komunikativní. Nebavilo by mě být s mužem, který by pořád mlčel. Takže rozhodně musí umět komunikovat a mít smysl pro humor.
Abyste před kamerou iDNES TV nebyla jen krásnou tváří, prozraďte, co dalšího naplňuje váš život. Čemu se věnujete?
Pořád studuji a také učím malé děti hrát na flétnu. Na zobcovou flétnu hraji už několik let, takže tomu se teď věnuji poměrně hodně. Zároveň mě čekají přijímací zkoušky na vysokou školu, takže se momentálně soustředím i na ně.
Jaké obory jste si vybrala?
Chtěla bych jít na produkci na DAMU nebo AMU, ale nejvíc mě láká arts management. Tak doufám, že to vyjde.
Je vaším tajným snem vydělat si peníze právě focením a potom je investovat do vlastních projektů?
Strašně bych chtěla rozvíjet svoje vlastní projekty. I díky tomu, že působím na sociálních sítích, se teď snažím připravit vlastní kuchařku. Chtěla bych do svých projektů a snů víc investovat a posouvat se díky nim dál.
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Jaké je vaše nejoblíbenější jídlo, které umíte připravit? A zvládnete i něco složitějšího?
Mám strašně ráda kuře na medu, takové to na asijský způsob. A také moc ráda peču, třeba Honzovy buchty nebo skořicové rolky. To všechno miluju.
Je pro vás důležité, aby byl partner v kondici a dobře vypadal? A co když navíc umí dobře vařit?
Vyrýsovaní muži jsou hezcí, ale já je úplně nepotřebuji. Vlastně je mi to jedno. Záleží mi hlavně na tom, jaký je člověk uvnitř. Pokud umí vařit, je to samozřejmě fajn, protože se můžeme střídat. Sama ale vaření i pečení miluju, takže to není něco, podle čeho bych si vybírala partnera.
S Lady Dee jsme v rozhovoru nedávno probírali finanční nezávislost a svobodu. Jak důležité jsou pro vás? Dokázala byste přijmout, kdyby vás přátelé i veřejnost vnímali jen jako plus jedna po boku velmi bohatého muže a říkali si, že už nemusíte hnout prstem?
Jsem hodně cílevědomá a ambiciózní. Nejsem typ člověka, který by chtěl být jen něčí plus jedna a stát vedle partnera. Vím, že bych nedokázala být ženou v domácnosti. Potřebuji mít vlastní ambice, cíle, práci i peníze. Rozhodně nejsem žena, která by se chtěla nechat živit někým jiným.
Myslíte, že byste si s muži, kteří se chlubí jen kreditními kartami a penězi, příliš nerozuměla? Narazili by u vás na vaši prořízlou pusu?
(smích) To nevím, jestli ano, nebo ne. To asi není otázka přímo na mě, ale myslím si, že mnoha lidem může takové chování vadit.