Babičce řeknu, že jsem Playmate, chlubí se vítězka titulu pánského magazínu

Autor:
  9:01
Novou Playmate se stala osmnáctiletá Kristýna Anna z České Třebové. Studentka, která miluje sport, především fitness a běh, ale věnuje se i snowboardu a lyžování, se na povinnosti spojené se ziskem titulu těší. Mimo jiné odletí do francouzského Cannes, kde vznikne její titulní strana a pictorial pro říjnové vydání Playboye.

Jak se cítíte po získání titulu?
Cítím se teď naprosto krásně, těším se na nové zkušenosti a zážitky, které mě čekají společně s Playboyem.

Jak byste popsala cestu touto soutěží?
Tahle cesta byla úžasná, poznala jsem spoustu nových lidí, zažila jsem focení titulní strany Playboye společně s ostatními holkami, takže to byl nezapomenutelný den a budu na něj moc ráda vzpomínat.

Kristýna Anna Škodová v zákulisí focení pro Playboy
Finalistky castingu Hledáme Playmate 2026 na obálce magazínu Playboy (květen 2026)
Finalistka castingu Hledáme Playmate 2026 Kristýna Anna Škodová
Vítězka castingu Hledáme Playmate 2026 Kristýna Anna Škodová (27. května 2026)
37 fotografií

Co byl první impuls? Rozhodla jste se sama přihlásit?
Já jsem se přihlásila a vyšlo to. Takže tak.

Jinak se věnujete čemu?
Věnuju se ještě influencerství, jsem taky modelka a ještě studuju. Taky učím na flétnu malé děti. (smích)

Co vám teď řekne vaše nejbližší okolí?
Myslím, že budou strašně šťastní. Protože fakt nikdo z nás jsme to nečekal. Takže až jim to teď napíšu, tak si myslím, že budou úplně nejšťastnější.

A řeknete babičce, že jste Playmate, nebo že jste vyhrála soutěž krásy?
Babičce řeknu, že jsem Playmate, protože mě sleduje na Facebooku, takže to uvidí.

Dávaly vám zkušené ženy vašeho života nějaké rady?
Třeba mamka mně fandila a podporuje mě v tomhle. Takže mi moc neradila, ale právě říkala, že jo, to zvládneš. Babička, tak té jsem to jenom tak oznámila. (smích)

Jak byste chtěla ten titul využít do budoucna?
Chtěla bych titul i to, že jsem na sociálních sítích, využít právě k tomu, aby se ženy nebály vystupovat ze své komfortní zóny. Aby šly za svými cíli, protože já jsem taky mladinká a jdu si za nimi. Tak aby se i třeba moje generace nebála vykročit právě z té komfortní zóny a jít si za tím, co chce.

A samozřejmě, že erotika není tabu.
Není, samozřejmě. A právě i to by mělo být rozšiřováno dál.

Bojíte se trošku toho, co teď přijde za zprávy?
Já jsem je už čekala předtím, upřímně, na těch sociálních sítích. A překvapilo mě, že jsem měla samé milé komentáře a žádné hejty. Určitě s tím někdo nebude souhlasit a počítám s tím, že hejty budou. Ale tak to je logické.

Myslel jsem taky, jestli musíte být ostražitá před mužským publikem?
To si myslím, že asi jo. Trochu. Ale pořád nějak s mírou. Jakože já si to dokážu ohlídat sama a vím, koho si pustit k tělu a koho ne.

Jaké atributy by měl splňovat váš ideální partner?
Měl by mě respektovat, milovat a hlavně podporovat. To je nejdůležitější. Na tom mi záleží asi nejvíc u toho druhého.

A asi s tímhle titulem nemůže být žárlivý?
To je další věc. Právě v tom je i ta podpora, protože když nebude žárlit a bude mi to přát, tak tím jenom líp. Kdyby to tak nebylo, tak si myslím, že ty cesty by se rozešly.

Kam povedou vaše první kroky?
Teď aktuálně? Myslím, že za holkami, protože jsem je ještě neviděla, takže to určitě oslavíme i nějak spolu. Takže asi za nimi.

22. dubna 2026
