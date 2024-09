Sexy studentka je novou hvězdou Playboye. Nafotil ji SuperStar Miro Šmajda

Sandra Taškovičová si od prvního okamžiku získala srdce poroty i fanoušků a její hvězdná cesta tím teprve začíná. Za objektivem, který zachytil její krásu, stál nejen fotograf, ale také zpěvák Miro Šmajda, který je sám rodákem z Košic, stejně jako nová playmate.

Jeho talent pro hudbu se skvěle doplňuje s jeho nadáním pro fotografii, a právě on stvořil společně s producentem Jánem Bulkou snímky, které jsou součástí říjnového vydání Playboye.

Sandra Taškovičová na obálce magazínu Playboy (říjen 2024)

„Bylo úžasné spolupracovat s Mirem. Byl profesionální, přátelský a přesně věděl, jak mě zachytit v nejlepším světle,“ řekla Sandra Taškovičová o spolupráci se svým krajanem.

Po červnovém triumfu v soutěži Hledáme Playmate 2024 pokračovala brunetka na další významnou zastávku své cesty – soukromý let z pražského Terminálu 3 do Nice. Odtud byla převezena do luxusní vily nedaleko Cannes, která se na pár dní stala jejím letním domovem.

„Nemám slov, vše bylo perfektní – od letu přes samotnou vilu s bazénem až po celý tým, který se o mě staral,“ uvedla s tím, že francouzská Riviéra ji okouzlila. Modelka se nechala slyšet, že by se na toto nádherné místo jednou ráda vrátila natrvalo.

Sandra Taškovičová je nejen krásná, ale i ambiciózní. Momentálně dokončuje střední školu v Košicích a už nyní plánuje další kroky ve své kariéře. Jejím snem je stát se modelkou pro Victoria’s Secret, a pokud bude její cesta v modelingu pokračovat tak úspěšně jako její focení pro Playboy, čeká ji zřejmě zářná budoucnost.