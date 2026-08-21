Rychlá auta a krásná žena. Hvězdou Playboye je závodnice Vanessa Neumann

Rodilá Němka, která dnes žije na portugalském ostrově Madeira, propojuje ženskost se světem rychlosti a adrenalinu. Patří mezi výrazné tváře evropského automobilového motorsportu a jako první německá závodnice získala trofej v NASCAR Euro Series.
Pro český Playboy vznikl zcela nový pictorial na Autodromu Most, kde se Vanessa před objektivem fotografky Alžběty Jungrové poprvé představila společně s Martinem Doubkem. Ten je jediným českým jezdcem evropské série NASCAR a dvojnásobným šampionem EuroNASCAR 2.
„Mým cílem bylo propojit dva světy, které se mohou na první pohled zdát rozdílné - ženskost Playboye a syrovou energii motorsportu. Vanessa je profesionální závodnice a zároveň Playmate, Martin reprezentuje ryzí závodní svět. Pro celý koncept pro mě byla jasnou volbou Alžběta Jungrová, jejíž výrazný fotografický rukopis dokázal tomuto spojení dát přesně tu autenticitu a vizuální sílu, kterou jsem hledal. Výsledkem je projekt, který je sexy, sebevědomý a zároveň autentický,“ říká šéf značky a obsahu pánského magazínu Ján Bulka.
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Také pro Vanessu představovalo focení možnost ukázat své dvě rozdílné stránky v prostředí, které je jí vlastní. „Na závodní trati jsem závodnice, zatímco před objektivem můžu ukázat úplně jinou stránku své osobnosti. Líbí se mi, že Playboy dokáže propojit ženskost, sebevědomí a motorsport, aniž by jedno muselo ustupovat druhému. Právě proto pro mě bylo focení přímo na okruhu v Mostě tak výjimečné,“ říká Vanessa Neumann.
Martin Doubek se po boku Vanessy objevuje na otevírací fotografii pictorialu a v zářijovém čísle magazínu dostává prostor také ve sportovní rubrice v samostatném rozhovoru. „Motorsport je můj svět, takže mě bavilo ukázat ho tentokrát z úplně jiné perspektivy. Spojení s Playboyem a Vanessou fungovalo přirozeně a výsledný koncept podle mě přesně vystihuje energii, kterou závodní prostředí má,“ dodává Martin Doubek.
Příběh z titulní strany se navíc už za několik dní přesune ze stránek magazínu zpět na závodní trať. Od 28. do 30. srpna se Vanessa Neumann a Martin Doubek na Autodromu Most znovu postaví na start – tentokrát v ostrém závodě.