Tváří říjnového vydání Playboye i jeho kampaně se stala podnikatelka a influencerka Štěpánka Levínská. Před objektivem zapózovala v prostředí východočeské vesnice Myštěves a na snímcích nechybí retro pokojíček, stodola i legendární žigulík. Všechno podle tvůrců vytvořilo atmosféru autentického návratu do devadesátek.
Autor: Alžběta Jungrová
„Být součástí Playboy setu a stát se jeho tváří je pro mě obrovská zkušenost, na kterou jen tak nezapomenu,“ říká Štěpánka Levínská.
Autor: Alžběta Jungrová
Za fotoaparátem stála fotografka Alžběta Jungrová, která svým osobitým rukopisem vtiskla výsledným fotografiím jedinečnou energii a sílu.
Autor: Alžběta Jungrová
Realizační tým chtěl docílit atmosféru devadesátek.
Autor: Ros Yavorskyi
V roce 1991 totiž vstoupil Playboy do České republiky, stal se symbolem nově nabyté svobody, odvahy a životního stylu, který přesahoval hranice tehdejší doby.
Autor: Ros Yavorskyi
O 34 let později přichází další milník – první česká kolekce Playboy, kterou pro sezónu fall/winter 2025 připravil Footshop.
Autor: Ros Yavorskyi
Štěpánka Levínská pózuje během focení říjnového čísla magazínu Playboy.
Autor: Ros Yavorskyi
Inspirací pro módní kolekci se staly ikonické motivy legendární značky se zajíčkem, přetavené do současné streetwearové estetiky.
Autor: Ros Yavorskyi
„Playboy vždy byl a je kulturním fenoménem – značkou, která udávala tón nejen v médiích, ale i v životním stylu a módě,“ říká šéf značky a obsahu Playboye Jan Bulka. Na snímku pózuje s hvězdou říjnového čísla Štěpánkou Levínskou a fotografkou Alžbětou Jungrovou.
Autor: Ros Yavorskyi
Influencerka Štěpánka Levínská a realizační tým v zákulisí focení magazínu Playboy, které bylo ve východočeské vesnici Myštěves.
Autor: Ros Yavorskyi