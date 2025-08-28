Dominika Myslivcová se opět svlékla pro pánský magazín. Je oficiální playmate

Zářijové vydání magazínu Playboy přináší návrat jedné z nejvýraznějších českých osobností sociálních sítí – Dominiky Myslivcové. Tentokrát ovšem v nové roli: poprvé se oficiálně stává playmate a otevírá tak další kapitolu svého příběhu i historie magazínu.
„Pro mě je tohle focení symbolem svobody,“ říká Myslivcová. „La Liberté Dorée – zlatá svoboda – je o tom nebát se být vidět, znát svou hodnotu a zářit, ať už jsem v roli mámy, nebo ženy, která si užívá svou ženskost.“
Titulní strana a pictorial vznikl v luxusním apartmá v Monaku a nese v sobě jasné poselství. „Monako jsme zvolili právě proto, že dokonale spojuje eleganci, luxus a svobodu – hodnoty, které jsme chtěli přenést i do fotografií,“ vysvětluje kreativní producent Playboye Ján Bulka. „Dominika odložila veškeré zábrany a ukázala, že skutečná síla ženy se skrývá v odvaze být sama sebou.“
Za objektivem stála fotografka Anna Koniaeva, která dokázala zachytit nejen krásu, ale i atmosféru okamžiku. Výsledkem je pictorial, který se podle tvůrců stává manifestem ženské svobody, odvahy a sebevědomí.
Ze zajíčka šéfkou vydavatelství
Součástí zářijového čísla je také rozsáhlý pictorial a velký rozhovor s Denisou Gudelj, dnes CEO vydavatelství Playpress, které drží licenci pro vydávání magazínu Playboy v Česku. Její cesta je jedinečná: začínala jako Playboy Bunny v roce 2018, o čtyři roky později se stala playmate a díky vítězství v castingu Hledáme playmate získala svou titulní stranu Playboye.
„Denisu jsem vybíral jako Playboy Bunny v roce 2018 a už tehdy jsem věděl, že má obrovský potenciál,“ říká Ján Bulka. „Dnes je pro mě fascinující sledovat její cestu. Je to důkaz, že Playboy dokáže ženy nejen představovat, ale i skutečně formovat jejich kariéry.“
„Pro mě je to obrovská životní zkušenost,“ říká Gudelj s tím, že se jí o takové kariéře ani nesnilo. „Vítězství v castingu Hledáme playmate mi otevřelo dveře, titulní strana byla splněný sen a dnes mám možnost vést vydavatelství, které je symbolem stylu, krásy a svobody. Playboy pro mě není jen magazín, ale platforma, která dokáže inspirovat a posouvat.“
Playboy pokračuje
„Playboy byl vždy o kráse, inteligenci a svobodě. Zářijové vydání s Dominikou Myslivcovou a pictorialem s rozhovorem Denisy Gudelj ukazuje, že jsme věrní hodnotám značky a zároveň přinášíme příběhy, které mají přesah. Je to číslo, o kterém se bude mluvit,“ doplňuje šéfredaktor Vlado Olexa.
