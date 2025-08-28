Dominika Myslivcová se opět svlékla pro pánský magazín. Je oficiální playmate

Autor:
  10:16
Před šesti lety si vyzkoušela focení pro pánský magazín a nyní se Dominika Myslivcová stala oficiální playmate. Je hvězdou zářijové titulní strany Playboye. V pictorialu z Monaka odhalila své křivky – a s nimi i příběh o svobodě, luxusu a ženské síle.

Zářijové vydání magazínu Playboy přináší návrat jedné z nejvýraznějších českých osobností sociálních sítí – Dominiky Myslivcové. Tentokrát ovšem v nové roli: poprvé se oficiálně stává playmate a otevírá tak další kapitolu svého příběhu i historie magazínu.

„Pro mě je tohle focení symbolem svobody,“ říká Myslivcová. „La Liberté Dorée – zlatá svoboda – je o tom nebát se být vidět, znát svou hodnotu a zářit, ať už jsem v roli mámy, nebo ženy, která si užívá svou ženskost.“

Dominika Myslivcová v magazínu Playboy (září 2025)
Dominika Myslivcová na obálce magazínu Playboy (září 2025)
Dominika Myslivcová v magazínu Playboy (září 2025)
Dominika Myslivcová v zákulisí focení magazínu Playboy (2025)
Dominika Myslivcová v zákulisí focení magazínu Playboy (2025)
57 fotografií

Titulní strana a pictorial vznikl v luxusním apartmá v Monaku a nese v sobě jasné poselství. „Monako jsme zvolili právě proto, že dokonale spojuje eleganci, luxus a svobodu – hodnoty, které jsme chtěli přenést i do fotografií,“ vysvětluje kreativní producent Playboye Ján Bulka. „Dominika odložila veškeré zábrany a ukázala, že skutečná síla ženy se skrývá v odvaze být sama sebou.“

Za objektivem stála fotografka Anna Koniaeva, která dokázala zachytit nejen krásu, ale i atmosféru okamžiku. Výsledkem je pictorial, který se podle tvůrců stává manifestem ženské svobody, odvahy a sebevědomí.

Ze zajíčka šéfkou vydavatelství

Součástí zářijového čísla je také rozsáhlý pictorial a velký rozhovor s Denisou Gudelj, dnes CEO vydavatelství Playpress, které drží licenci pro vydávání magazínu Playboy v Česku. Její cesta je jedinečná: začínala jako Playboy Bunny v roce 2018, o čtyři roky později se stala playmate a díky vítězství v castingu Hledáme playmate získala svou titulní stranu Playboye.

Denisa Gudelj v magazínu Playboy (září 2025)

„Denisu jsem vybíral jako Playboy Bunny v roce 2018 a už tehdy jsem věděl, že má obrovský potenciál,“ říká Ján Bulka. „Dnes je pro mě fascinující sledovat její cestu. Je to důkaz, že Playboy dokáže ženy nejen představovat, ale i skutečně formovat jejich kariéry.“

„Pro mě je to obrovská životní zkušenost,“ říká Gudelj s tím, že se jí o takové kariéře ani nesnilo. „Vítězství v castingu Hledáme playmate mi otevřelo dveře, titulní strana byla splněný sen a dnes mám možnost vést vydavatelství, které je symbolem stylu, krásy a svobody. Playboy pro mě není jen magazín, ale platforma, která dokáže inspirovat a posouvat.“

Playboy pokračuje

„Playboy byl vždy o kráse, inteligenci a svobodě. Zářijové vydání s Dominikou Myslivcovou a pictorialem s rozhovorem Denisy Gudelj ukazuje, že jsme věrní hodnotám značky a zároveň přinášíme příběhy, které mají přesah. Je to číslo, o kterém se bude mluvit,“ doplňuje šéfredaktor Vlado Olexa.

19. prosince 2019
Vstoupit do diskuse (8 příspěvků)

Nejčtenější

Daniel Krejčík potvrdil svatbu s ředitelem školy. Herec si vzal i jeho příjmení

Herec Daniel Krejčík se na sociálních sítích pochlubil novinkou. Vzal si svého přítele Jiřího Vymětala. Kromě fotky a termínu svatby, která byla už 8. srpna, prozradil, že má nové příjmení.

Dua Lipa slaví 30. Zpěvačka patří mezi nejpopulárnější pophvězdy současnosti

Britská zpěvačka, skladatelka a modelka Dua Lipa, která se narodila 22. srpna 1995, patří mezi největší hvězdy současné populární hudby. Trojnásobná držitelka cen Grammy a sedminásobná držitelka Brit...

Kluse je mi lidsky líto, ale reagovat jsem musel, řekl u soudu žalovaný expert

Krajský soud v Praze začal ve čtvrtek projednávat odvolání ve sporu mezi zpěvákem Tomášem Klusem a bezpečnostním expertem Milanem Mikuleckým. U první instance vysoudil zpěvák od experta omluvu za...

Topmodelka Kociánová promluvila o chystané italské svatbě s boháčem

Topmodelka Michaela Kociánová (36) si bude brát zámožného britského podnikatele Rafica Saida (50). V rozhovoru pro iDNES.cz popsala, jaké mají plány na velkolepou veselku a zda se v něčem inspirovali...

Snoubenka Cristiana Ronalda se na fotkách z pláže chlubí vypracovanou postavou

Modelka Georgina Rodriguezová (31) se s fotbalovou hvězdou seznámila před deseti lety a od té doby tvoří nerozlučný pár. O devět let mladší rodačka z Buenos Aires nedávno na sociálních sítích...

Stačil mi jediný pohled, říká Sofie Höppnerová zamilovaná do vnuka Ivy Janžurové

„Píšu monodrama. O sobě, svojí psychice, lidech mé generace, z hereckých rodin a z konzervatoře. Je to hodně temné ale podle mě to člověka chytne za srdce,“ vypráví Sofie Höppnerová, dcera Ivany...

28. srpna 2025

Dominika Myslivcová se opět svlékla pro pánský magazín. Je oficiální playmate

Před šesti lety si vyzkoušela focení pro pánský magazín a nyní se Dominika Myslivcová stala oficiální playmate. Je hvězdou zářijové titulní strany Playboye. V pictorialu z Monaka odhalila své křivky...

28. srpna 2025  10:16

Zuzana Belohorcová se zbavila silikonů. Jedno z nejlepších rozhodnutí, říká

Slovenská moderátorka Zuzana Belohorcová (49) se rozhodla nechat si vyjmout prsní implantáty. O novince se svěřila fanouškům na sociálních sítích, kde vysvětlila důvody svého rozhodnutí. Přidala také...

28. srpna 2025  9:02

Sexsymbol i kandidát na prezidenta. Herec Milan Kňažko slaví osmdesátiny

Milan Kňažko, který 28. srpna slaví osmdesátiny, se již léta pohybuje mezi uměním a politikou. V 90. letech byl krátce ministrem zahraničních věcí, na přelomu tisíciletí vedl ministerstvo kultury v...

28. srpna 2025  8:08

Mrzí mě, jak málo spolu dnes lidé mluví. Jen koukají do telefonu, říká Bára Basiková

Premium

Zpěvačka Bára Basiková ani v létě nezahálí a věnuje se zpěvu. Najde si čas i na chvíle klidu, které tolik potřebuje pro své duševní zdraví a celkovou pohodu a nejraději si s knihou v ruce lehne...

28. srpna 2025

Když jsou bezradní, obrací se k Bohu i ateisté, říká herečka Veronika Žilková

„Ta je tak krásná, že bych tam hned jezdila na chalupu,“ říká Veronika Žilková o faře, ve které se zabydlela na delší dobu. Vybudovali ji v ateliérech TV Nova pro potřeby natáčení seriálu Bratři a...

28. srpna 2025

Taylor Swift dostala prsten za miliony. Šaty ze zásnub se hned vyprodaly

Zásnuby zpěvačky Taylor Swift a hráče amerického fotbalu Travise Kelceho boří sociální sítě. Příspěvek, v němž oznámili zasnoubení, má už skoro 30 milionů lajků. Očekává se, že překoná dosavadní...

27. srpna 2025  16:19

Je jako můj syn, říká Aňa Geislerová o kolegovi s Downovým syndromem

Aňa Geislerová si v novém filmu Karavan zahraje matku chlapce postiženého Downovým syndromem i autismem. Toho ve filmu ztvárnil patnáctiletý David Vodstrčil. Oba přišli do Show Jana Krause a...

27. srpna 2025

Vicemiss Lenka Beličková vyskočila z okna hotelu ve Varech, spekuluje bulvár

Ze třetího patra hotelu v Karlových Varech před několika dny vyskočila žena. Její pád zbrzdila pergola a žena přežila. Podle Blesku to byla finalistka soutěže krásy z roku 1994 Lenka Beličková (52),...

27. srpna 2025  13:36

Kateřina Kaira Hrachovcová je na kluka. Je to revoluce pohledu, říká

Herečka, koučka, numeroložka a tatérka Kateřina Kaira Hrachovcová se pochlubila změnou image. Své dlouhé vlasy si nechala ostříhat nakrátko. Sledujícím vysvětlila, že nejde jen o vlasovou proměnu.

27. srpna 2025  12:41

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Influencerka Strausz Plačková je těhotná. Pochlubila se rostoucím bříškem

Bývalá playmate a influencerka Zuzana Strausz Plačková (34), které přezdívají královna slovenského Instagramu, na sociálních sítích oznámila radostnou novinku. S manželem Reném Strauszem čekají druhý...

27. srpna 2025  11:55

Harry Styles a Zoe Kravitzová byli spolu v Itálii. Spekuluje se o nové lásce

Vypadá to, že si populární zpěvák Harry Styles (31) našel novou lásku. Rodák z Velké Británie si právě užívá v Itálii po boku zpěvačky a herečky Zoe Kravitzové (36). Fanoušci na sociálních sítích...

27. srpna 2025  11:10

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.