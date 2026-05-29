Opět se svlékla pro Playboy. Hrušínského dcera je hvězdou výročního čísla

Hlavní tváří červnového Playboye se stala herečka Kristýna Hrušínská, pokračovatelka známého hereckého rodu, jehož jméno je s českou kulturou spjato už několik generací. Objevuje se na titulní straně magazínu i ve filmově laděném pictorialu, který vznikl pod vedením producenta Jána Bulky a fotografky Anny Koniaevy.
„To, že jsem na titulce výročního sběratelského čísla Playboye, které vychází u příležitosti 35. výročí této legendární značky, je pro mě velká čest. Celé focení mělo nádhernou atmosféru a výsledný pictorial působí opravdu filmově,“ říká Kristýna Hrušínská.
Výroční červnové vydání propojuje současný Playboy s jeho historií. Je rozděleno do dvou částí. Klasickou současnou část doplňuje rozsáhlá retrospektiva otevřená druhou, reverzní titulní stranou. Ta přináší průřez ikonickými obálkami od prvního českého vydání z roku 1991 až po současnost, stejně jako připomínku společenských témat a vizuálních trendů, které formovaly jednotlivé etapy českého Playboye.
„Tohle vydání není nostalgickým návratem do minulosti. Je připomínkou toho, že Playboy byl vždy víc než jen magazín. Byl obrazem své doby, proměn společnosti i mužského světa kolem nás,“ říká Ján Bulka.
Součástí současné části magazínu je také rozhovor s Janou Štefánkovou, první českou Playmate, která se objevila v začátcích českého Playboye po roce 1991.
Retrospektivní část nabízí přehled výrazných osobností, které se během let objevily na stránkách českého Playboye – od světových hereckých hvězd až po známé tváře české kultury, sportu, politiky a veřejného života. Nechybí ani sekce Playboy After Dark věnovaná Playmates z Hot Peppers Prague, partnerovi, jenž letos slaví 20. výročí svého působení.
Magazín vychází ve speciálním sběratelském provedení s více než 200 stranami, dvojitou titulní stranou a prémiovým zpracováním, které podtrhuje charakter celé výroční edice.
„Playboy je značka, kterou zná několik generací. Právě kontinuita, schopnost reagovat na změny společnosti a zároveň si zachovat vlastní identitu, je důvodem, proč má stále své místo i dnes,“ doplňuje šéfka vydavatelství a bývalá Playmate Denisa Gudelj.