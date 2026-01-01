Květnové vydání magazínu Playboy přináší zásadní moment letošního castingu Hledáme Playmate. Na titulní straně pózuje všech sedm finalistek společně. Zatímco v minulých letech dostávaly finalistky prostor pouze uvnitř magazínu, letos se poprvé posouvají přímo na titulní stranu. Jak se vám líbí?
Finalistka castingu Hledáme Playmate 2026 Agáta Franz
Agátě je 21 let a je Prahy.
Agáta Franz v zákulisí focení pro Playboy
Agáta pracuje jako zdravotní sestra, věnuje se pilates, tenisu a cestování.
Finalistka castingu Hledáme Playmate 2026 Karolína Hrušová
Třicetiletá Karolína ze Sulic je dentalní hygienistka.
Karolína Hrušová v zákulisí focení pro Playboy
Terezu baví i pečení a sport, zejména badminton. Ráda plave, lyžuje a věnuje se pole dance.
Finalistka castingu Hledáme Playmate 2026 Kristina Jurčenko
Kristýně je 23 let a je z Kladna.
Kristina Jurčenko v zákulisí focení pro Playboy
Stavařka kreslí a navrhuje interiéry i budovy. Má zálibu v modelingu, badmintonu a pečení.
Finalistka castingu Hledáme Playmate 2026 Kristýna Anna Škodová
Osmnáctiletá Kristýna Anna pochází z České Třebové.
Kristýna Anna Škodová v zákulisí focení pro Playboy
Kristýna Anna je studentka, miluje sport, především fitness a běh. Věnuje se snowboardu a lyžování.
Finalistka castingu Hledáme Playmate 2026 Liliana Martinovská
Lilianě je 25 let a je z České Lípy.
Liliana Martinovská v zákulisí focení pro Playboy
Liliana pracuje jako kosmetička. Zajímá se o pole dance, fitness, kosmetiku a zimní drifty.
Finalistka castingu Hledáme Playmate 2026 Martina Konvičková
Martině je 38 let a pochází z Roztok.
Martina Konvičková v zákulisí focení pro Playboy
Martina je malířka a právnička. Její vášní je malování, právo a psi.
Finalistka castingu Hledáme Playmate 2026 Tereza Talichová
Policistce Tereze je 28 let a pochází z Prahy.
Tereza Talichová v zákulisí focení pro Playboy
Tereza tvoří vlastní hudbu a jezdí na koni.
Titulní strana vznikla na bílém nekonečném pozadí v minimalistickém studiu, kde černé sexy outfity a výrazný spotlight vytvářejí čistý, silný a současný vizuální styl. Autorem fotografií je Petr Mihle, koncept a vizuální podobu focení vytvořil kreativní producent castingu Hledáme Playmate Ján Bulka.
O vítězce se rozhodne koncem května v Praze. Ta následně odletí do francouzského Cannes, kde vznikne její titulní strana a ikonický Playmate pictorial pro říjnové vydání magazínu Playboy.
„Dnes už neexistuje jeden ideál krásy. Playboy ho nehledá – ukazuje krásu v celé její rozmanitosti,“ říká Ján Bulka (na snímku s Playboy reportérkou Radkou Štěpánkovou).
