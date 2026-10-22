Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Pokáč má po dvou synech dceru, písničkář ukázal novorozenou Kristýnku

Autor:
  13:45
Jan Pokorný alias Pokáč a Eliška Pokorná

Jan Pokorný alias Pokáč a Eliška Pokorná | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Pokáč v pořadu 7 pádů Honzy Dědka (květen 2026)
Český slavík 2025: Pokáč
S VLAJKOU V ZÁDECH. Tak se slaví medaile. A Eliška Klučinová získala na halovém...
Jan Pokorný alias Pokáč a Eliška Pokorná
38 fotografií
Písničkář Pokáč se stal trojnásobným tátou. Po dvou synech Teodorovi a Tobiášovi má s manželkou Eliškou také dceru. Novorozenou holčičku, která dostala jméno Kristýnka, ukázal na sociálních sítích.

Přišla na můj koncert a převyšovala ty děti, říká Pokáč o seznámení s manželkou

Písničkář Pokáč, vlastním jménem Jan Pokorný, se raduje z dalšího přírůstku do rodiny. Po dvou synech se dočkal také dcery. Radostnou novinu oznámil na Instagramu, kde zveřejnil fotografii ručičky novorozené holčičky, kterou drží s manželkou společně za prst. K příspěvku připojil stručný popisek: „Kristýnka Pokorná na stage!“

Muzikant s manželkou Eliškou se o radostnou událost podělili s fanoušky. Příspěvek zveřejnili společně na svých instagramových účtech. Další podrobnosti o narození holčičky ani její datum narození zatím neuvedli.

Jan Pokorný alias Pokáč a Eliška Pokorná
Pokáč v pořadu 7 pádů Honzy Dědka (květen 2026)
Český slavík 2025: Pokáč
S VLAJKOU V ZÁDECH. Tak se slaví medaile. A Eliška Klučinová získala na halovém mistrovství Evropy v pětiboji bronz.
38 fotografií

Pokáč a Eliška Pokorná, kterou veřejnost zná také pod jejím dívčím příjmením Klučinová, už společně vychovávají dva syny. Prvorozený Teodor se narodil v únoru 2021, mladší Tobiáš přišel na svět v říjnu 2022. Nyní se jejich rodina rozrostla o dalšího člena.

S Eliškou, bývalou úspěšnou vícebojařkou a dvojnásobnou olympioničkou, se Pokáč poznal díky hudbě. Na jeho koncert přijela jako fanynka, později spolu začali trávit čas a jejich vztah se postupně rozvinul. Vzali se v říjnu 2021, několik měsíců po narození prvního syna.

Pokáč patří mezi oblíbené české písničkáře, proslavil se především humornými texty inspirovanými každodenním životem. Rodičovství se stalo jedním z jeho častých námětů a zkušenosti s výchovou dětí promítá také do své tvorby.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

DiCaprio na pláži s přáteli vystavil břicho, Coxová zazářila v bikinách

Leonardo DiCaprio na Havaji (říjen 2026)

Leonardo DiCaprio (51) vyrazil na pláž s partou přátel a ukázal, že na image hollywoodského idola dávno rezignoval. Žádný pekáč buchet, ale chlapské kulaté břicho. O víc než deset let starší...

Andílci opět na molu. Jennerová v podprsence za miliardu, show si užila i Alagia

Kylie Jennerová na přehlídce Victoria’s Secret v Culver City (18. října 2026)

Na přehlídce Victoria’s Secret nechyběly zkušené modelky jako Adriana Lima nebo Alessandra Ambrosio, které předvádějí luxusní spodní prádlo už dvacet let. Svůj debut a rovnou v diamantové podprsence...

Jak dnes vypadá Dětská císařovna z Nekonečného příběhu? Tanečnici je 54 let

Jedenáctiletá Tami Stronachová ve filmu Nekonečný příběh (1984)

Jako Dětská císařovna okouzlila ve svých jedenácti letech miliony diváků ve fantasy filmu Nekonečný příběh. Tami Stronachová se však po úspěchu snímku z roku 1984 nevydala cestou dětských hvězd. Dala...

Censori vyrazila do klubu jen v síti bez podprsenky. Chodila s rukou přes prsa

Kanye West a Bianca Censori při odchodu z klubu The Living Room v Los Angeles.

Bianca Censori (31) ráda provokuje stylem „oblečená-neoblečená“ a do klubu The Living Room v Los Angeles vyrazila jen v síťovaném červeném body bez podprsenky. Její manžel Kanye West (49) byl naopak...

S diamanty, v prádle i zcela nahá. Nová Playmate Melanie zazářila v Paříži

Playmate Melanie v zákulisí focení magazínu Playboy (2026)

Když se pařížská elegance potká s provokací, vzniká pictorial, který si zaslouží titulní stranu Playboye. Hlavní hvězdou listopadového vydání českého magazínu se stala Melanie. Diamantové šperky,...

Pokáč má po dvou synech dceru, písničkář ukázal novorozenou Kristýnku

Jan Pokorný alias Pokáč a Eliška Pokorná

Písničkář Pokáč se stal trojnásobným tátou. Po dvou synech Teodorovi a Tobiášovi má s manželkou Eliškou také dceru. Novorozenou holčičku, která dostala jméno Kristýnka, ukázal na sociálních sítích.

22. října 2026  13:45

Vladimír propálil tajemství. Chantal Poullain měla vztah s Karlem Dobrým

Chantal Poullain a její syn Vladimír Polívka (Křest a výstava originálních...

To byla ale dražba! Vladimír Polívka si domů nesl „obraz-fotografii“ Ondřeje Brzobohatého, zatímco jeho snímek s dcerou putoval zase do jiné domácnosti. A během dražby pronikly do éteru i...

22. října 2026  12:30

Vítězkou Pure Model 2026 je studentka Klára Kaločová. Šanci dostali i lidé nad 40

Vítězkou soutěže Pure Model 2026 se stala dvaadvacetiletá Klára Kaločová. Měří...

Soutěž Pure Model 2026 zná svou vítězku. Stala se jí dvaadvacetiletá Klára Kaločová. Do letošního ročníku se přihlásilo více než 6 500 uchazečů z Česka a Slovenska. Osmnáct finalistů se představilo...

22. října 2026  11:36

Habera vytáhl legendární kraťasy. Hlasujte, zda je mám nosit na veřejnosti, vyzval

Pavol Habera pobavil fanoušky fotografiemi v legendárních džínových kraťasech,...

Pavol Habera (64) opět pobavil fanoušky fotografiemi v legendárních džínových kraťasech, které proslavil už v mládí. Slovenský zpěvák přiznal, že se do nich stále vejde, i když už to je podle něj...

22. října 2026  10:36

Modelka Bella Hadidová cvičí bez podprsenky. Fotky ze sauny překvapily fanoušky

Ani při cvičení neztrácí Bella Hadidová nic ze svého sebevědomí. Do posilování...

Bella Hadidová (30) se pochlubila snímky z netradičního tréninku. Při cvičení s činkou odložila supermodelka podprsenku a pózovala pouze v krátkých černých šortkách. Během návštěvy wellness centra si...

22. října 2026

Kalivodová se svlékla před objektivem. Nafotila prádlo pro ženy z masa a kostí

Andrea Kalivodová se před objektivem proměnila na modelku spodního prádla

Operní pěvkyně Andrea Kalivodová (48) šla doslova s kůží na trh. Svlékla se pro reklamní kampaň na spodní prádlo. Focení jí nedělalo problémy. Byla sama sebou a věří, že tím povzbudí všechny ženy,...

22. října 2026  7:47

Karel Havlíček o manželce: Má vždycky pravdu. Ale už jsem se s tím vyrovnal

Karel Havlíček a Adéla Havlíček

On skládá hudbu k seriálům, filmům, trailerům či reklamám u nás i v zahraničí včetně Hollywoodu. Ona zase pomáhá nevěstám se svatebními doplňky. Hudební skladatel Karel Havlíček (52) a jeho manželka...

22. října 2026

Překonala alkoholismus i zpackanou operaci prsu. Teď hledá lásku v nahé seznamce

Kamila v Naked Attraction

Za maskou drsné rockerky je matka samoživitelka, která svedla boj se závislostí na alkoholu a musela se vyrovnat i s komplikacemi po preventivní operaci prsou. Své jizvy na těle i na duši Kamila (45)...

22. října 2026

Zrádci 3: Kdo ze hry vypadl, koho zrádci poslali domů a kdy bude nový díl

Reality show Zrádci 2026 prozradila druhou osmičku účastníků.

Víc než třetina hráčů třetí řady reality show Zrádci už hrad Křivoklát opustila. Ze 24 soutěžících, kteří vstoupili do bran, je nyní 12 věrných a dva zrádci. Nové díly reality show Zrádci se vysílají...

21. října 2026  20:23

Modelku nahradí jezdkyně. Místo Osako na Miss Universe poletí Kotoučková

Dominika Viktorie Kotoučková, finalistka Miss Universe Česko 2026

Českou republiku bude na světové soutěži Miss Universe 2026 reprezentovat Dominika Viktorie Kotoučková. Pětadvacetiletá studentka biomedicíny a drezurní jezdkyně z Prahy nahrazuje původní vítězku...

21. října 2026  14:15

Kytarista skupiny Elán Ján Baláž prodává za 40 milionů svou vilu v Bratislavě

Kytarista Elánu Ján Baláž prodává za 40 milionů svou luxusní vilu v Bratislavě....

Kytarista slovenské skupiny Elán Ján Baláž (76) se rozhodl prodat svou luxusní vilu v Bratislavě. Za moderní nemovitost požadují s manželkou Danou (50) téměř 1,6 milionu eur, tedy zhruba 40 milionů...

21. října 2026  13:02

Ženám s věkem role ubývají, muži mají výhodu, kritizuje Hollywood Emilia Clarke

Emilia Clarke, Londýn, 2025

Britská herečka Emilia Clarke, známá především jako Daenerys ze seriálu Hra o trůny (Game of Thrones), otevřeně promluvila o věkové diskriminaci v Hollywoodu. Vadí jí rozdílný přístup k mužům a ženám...

21. října 2026  11:11

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×