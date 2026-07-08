Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Po smrti manžela poprvé s novou láskou. Petra Svoboda ukázala ve Varech partnera

Autor:
  10:10
Petra Svoboda s partnerem Martinem Brnou na BigBoard party ve Varech (4....

Petra Svoboda s partnerem Martinem Brnou na BigBoard party ve Varech (4. července 2026) | foto: Profimedia.cz

Petra Svoboda a Martin Brna na módní přehlídce návrhářky Debbie Brown (Karlovy...
Petra Svoboda na dovolené v Itálii (15. června 2026)
Petra Svoboda a Martin Brna na dovolené v Itálii (15. června 2026)
Petra Svoboda ve fotokolekci Esence
42 fotografií
Moderátorka televize Nova Petra Svoboda (43) prožívá po jednom z nejtěžších období svého života znovu šťastné chvíle. Na Mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech se poprvé objevila ve společnosti svého nového partnera Martina Brny (43).

Dvojice společně dorazila na módní přehlídku návrhářky Debbie Brown a neunikla pozornosti fotografů ani ostatních hostů. Bylo patrné, že si společnost jeden druhého užívají, usmívali se a působili velmi zamilovaně.

Petra Svoboda s partnerem Martinem Brnou na BigBoard party ve Varech (4. července 2026)
Petra Svoboda a Martin Brna na módní přehlídce návrhářky Debbie Brown (Karlovy Vary, 6. července 2026)
Petra Svoboda na dovolené v Itálii (15. června 2026)
Petra Svoboda a Martin Brna na dovolené v Itálii (15. června 2026)
42 fotografií

Novým partnerem oblíbené moderátorky je slovenský podnikatel a amatérský triatlonista Martin Brna. Přestože není zvyklý na zájem médií, po boku Petry Svobody se na společenské akci cítil dobře. „Petra je úžasná,“ svěřil se webu TV Nova. Prozradil také, že zatímco moderátorka ve Varech ráno odpočívá, on vyráží na projížďky na kole po okolí.

O tom, že je Petra Svoboda znovu zamilovaná, se začalo mluvit už na jaře, kdy sdílela moderátorka první společnou fotografii. Sama tehdy potvrdila, že tvoří pár, podrobnosti si ale chtěla nechat pro sebe. Vztah na dálku jí podle vlastních slov vyhovuje, navštěvují se, když mají čas. Zatímco její nový partner vychovává na Slovensku v Piešťanech dceru, ona se synem a dcerou žijí v Praze.

Moderátorka Petra Svoboda ukázala dva roky po tragické smrti manžela novou lásku

Pro moderátorku jde o významný životní krok. V květnu 2024 přišla o manžela Ondřeje Křivku, kterého při projížďce na kole srazil automobil. Petra po jeho smrti zůstala sama se dvěma dětmi. Starší dceru Rachel (15) má z předchozího vztahu, mladšího syna Eduarda (6), který se narodil v roce 2021, měla právě s Křivkou.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

MÓDA Z VARŮ: Sexy Boučková, bohyně Bezděková i Geislerová. Ramba šlápla vedle

Módní policie: slavnostní zahájení 60. ročníku Mezinárodního filmového...

Zahajovací večer 60. ročníku Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary přinesl tradiční přehlídku večerních rób a smokingů. Stylista a módní policista Jakub Eliáš pro iDNES.cz jako již tradičně...

Ester Ledecká zapózovala v bikinách na dovolené v Řecku a nadchla fanoušky

Ester Ledecká zdraví své sledující na Instagramu z aktivní dovolené v Řecku....

Ester Ledecká (31) si po náročné sezoně dopřává odpočinek v Řecku. Olympijská vítězka se fanouškům pochlubila sérií fotografií z dovolené, na nichž ukázala svou vysportovanou postavu v bílých...

Opulentní VIP party ve Varech si užívali Jágr, Buzková i Babiš, zpívala Anastacia

Andrea Verešová, Jaromír Jágr a Vendula Pizingerová na BigBoard party (Karlovy...

Nejen filmové hvězdy. Na BigBoard party během karlovarského festivalu se scházejí také politici, sportovci, podnikatelé i další známé osobnosti. Fotografové zachytili mimo jiné Jaromíra Jágra,...

Móda z Varů: Některé dámy byly naostro. Předvedly sexy modely i nadité dekolty

Móda na UniCredit Bank party v Karlových Varech (5. července 2026)

Na oblíbené party karlovarského festivalu se sešla řada známých tváří. Večírek UniCredit Bank patří mezi nejprestižnější akce během filmového svátku v Karlových Varech. Některé přítomné dámy vsadily...

Martina Sáblíková a Nikola Zdráhalová se vzaly. Pochlubily se fotkou v bílé

Martina Sáblíková a Nikola Zdráhalová se vzaly. (2. července 2026)

Martina Sáblíková překvapila fanoušky radostnou novinou. Na sociálních sítích sdílela fotku ze své svatby. Ano si řekla s přítelkyní Nikolou Zdráhalovou.

Po smrti manžela poprvé s novou láskou. Petra Svoboda ukázala ve Varech partnera

Petra Svoboda s partnerem Martinem Brnou na BigBoard party ve Varech (4....

Moderátorka televize Nova Petra Svoboda (43) prožívá po jednom z nejtěžších období svého života znovu šťastné chvíle. Na Mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech se poprvé objevila ve...

8. července 2026  10:10

Jak dnes vypadá Olga Kurylenko? Bývalá Bond girl ukázala postavu v plavkách

Olga Kurylenko si během filmového festivalu na Sardinii dopřála odpočinek u...

Herečka a modelka Olga Kurylenko (46), kterou si diváci nejlépe pamatují jako Bond girl Camille Montes z filmu Quantum of Solace, si mezi pracovními povinnostmi dopřála chvíle odpočinku na italské...

8. července 2026  9:30

Princ Harry prohrál soud s bulvárem. Šokující a neodůvodněné, prohlásil

Princ Harry při odchodu ze soudu (Londýn, 6. června 2023)

Princ Harry spolu s dalšími šesti celebritami prohrál soudní spor s vydavatelem deníku Daily Mail a Mail on Sunday kvůli údajnému nezákonnému získávání osobních informací. Všechny žaloby byly podle...

8. července 2026  8:22

Občanku mám do 110 let, tak pracuji na dlouhověkosti, říká Jana Švandová

Jana Švandová

Herečka Jana Švandová (79) se každý rok rozhoduje, jestli se znovu pouštět do ruchu karlovarského festivalu. Neodolala ale ani letos a prozradila, co má v plánu na své blížící se jubileum, jak na ni...

8. července 2026

Zuzana Kronerová o seznámení s manželem: Byla jsem zatížená na brýle u mužů

Zuzana Kronerová

Na karlovarský filmový festival letos dorazila také slovenská herečka Zuzana Kronerová. Pozornost budí nejen svými extravagantními brýlemi, ale i zajímavými outfity. V rozhovoru pro iDNES.cz...

8. července 2026

Romantik jako Gatsby, dříč jako Baťa. Díky mámě jsem nezpychl, říká Lambora

Premium
Herec Marek Lambora

Pro někoho je českým Leonardem DiCapriem, při pohledu z profilu ho prý připomíná určitě, on se nad tím jen pousměje. Herec Marek Lambora působí jako přemýšlivý sympaťák. O své generaci mluví jako o...

7. července 2026

Móda z premiéry Odyssey: Zendaya jako Athéna a Lupita Nyong’o odhalující siluetu

Herečka Zendaya (29) na sebe strhla pozornost během londýnské premiéry filmu...

Herečka Zendaya (29) na sebe strhla pozornost během londýnské premiéry filmu Odyssea. Vystřídala dvě róby a obě odkazovaly k její postavě ve filmu – bohyni Athéně. Těhotná Anne Hathawayová vsadila na...

7. července 2026  13:07

Bude ještě zpívat? Jon Bon Jovi promluvil o stavu po vážné operaci hlasivek

Jon Bon Jovi (22. dubna 2014)

Jon Bon Jovi se po několika letech zdravotních komplikací vrací na koncertní pódia. Rocková legenda prozradila, že čtyři roky po operaci hlasivek se „plně zotavil“ a návrat na turné označuje za své...

7. července 2026  11:22

Princ Harry nestihl odpovědět včas. Buckinghamský palác mu zrušil ubytování

Princ Harry a jeho manželka Meghan Markle (12. prosince 2023)

Princi Harrymu (41) se zkomplikoval nadcházející pětidenní pobyt ve Velké Británii. Přestože mu byla nabídnuta královská rezidence od jeho otce krále Karla III., v Buckinghamském paláci nakonec...

7. července 2026  10:22

Móda z Varů: Některé dámy byly naostro. Předvedly sexy modely i nadité dekolty

Móda na UniCredit Bank party v Karlových Varech (5. července 2026)

Na oblíbené party karlovarského festivalu se sešla řada známých tváří. Večírek UniCredit Bank patří mezi nejprestižnější akce během filmového svátku v Karlových Varech. Některé přítomné dámy vsadily...

7. července 2026  8:29

Žádné krize jsme řešit nemuseli, pochvaluje si Milan Peroutka vztah s Dominikem

Dominik Roubínek a Milan Peroutka v Karlových Varech (30. června 2024)

Herec a zpěvák Milan Peroutka (36) promluvil o vlivu sociálních sítí na duševní zdraví mladé generace. V rozhovoru pro iDNES.cz hovořil také o kariéře, manželství s Dominikem Roubínkem a prozradil,...

7. července 2026

Jablko se od stromu trochu odkutálelo, říká Jan Čenský o synovi Matyášovi

Jan Čenský se synem Matyášem (MFF Karlovy Vary 2026 přehlídka Martina Pipková...

Herec Jan Čenský (65) přijel na filmový festival do Karlových Varů se synem Matyášem (36), aby se spolu předvedli na jedné z módních přehlídek. V rozhovoru pro iDNES.cz prozradili, jak se v nezvyklé...

7. července 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.