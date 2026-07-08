Dvojice společně dorazila na módní přehlídku návrhářky Debbie Brown a neunikla pozornosti fotografů ani ostatních hostů. Bylo patrné, že si společnost jeden druhého užívají, usmívali se a působili velmi zamilovaně.
Novým partnerem oblíbené moderátorky je slovenský podnikatel a amatérský triatlonista Martin Brna. Přestože není zvyklý na zájem médií, po boku Petry Svobody se na společenské akci cítil dobře. „Petra je úžasná,“ svěřil se webu TV Nova. Prozradil také, že zatímco moderátorka ve Varech ráno odpočívá, on vyráží na projížďky na kole po okolí.
O tom, že je Petra Svoboda znovu zamilovaná, se začalo mluvit už na jaře, kdy sdílela moderátorka první společnou fotografii. Sama tehdy potvrdila, že tvoří pár, podrobnosti si ale chtěla nechat pro sebe. Vztah na dálku jí podle vlastních slov vyhovuje, navštěvují se, když mají čas. Zatímco její nový partner vychovává na Slovensku v Piešťanech dceru, ona se synem a dcerou žijí v Praze.
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Moderátorka Petra Svoboda ukázala dva roky po tragické smrti manžela novou lásku
Pro moderátorku jde o významný životní krok. V květnu 2024 přišla o manžela Ondřeje Křivku, kterého při projížďce na kole srazil automobil. Petra po jeho smrti zůstala sama se dvěma dětmi. Starší dceru Rachel (15) má z předchozího vztahu, mladšího syna Eduarda (6), který se narodil v roce 2021, měla právě s Křivkou.