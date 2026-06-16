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Moderátorka Petra Svoboda ukázala dva roky po tragické smrti manžela novou lásku

Autor:
  10:25
Moderátorka TV Nova Petra Svoboda (43) znovu prožívá šťastné období. Více než dva roky po tragické smrti manžela Ondřeje Křivky (†39) našla novou lásku. Jejím partnerem je slovenský podnikatel a amatérský triatlonista Martin Brna (43), s nímž se v posledních týdnech objevila ve společnosti i na sociálních sítích.
Petra Svoboda na dovolené v Itálii (15. června 2026)

Petra Svoboda na dovolené v Itálii (15. června 2026) | foto: Instagram @petrasvoboda

Petra Svoboda a Martin Brna na dovolené v Itálii (15. června 2026)
Petra Svoboda ve fotokolekci Esence
Petra Svoboda s manželem Ondřejem Křivkou (srpen 2023)
„Některá objetí se už nikdy nezopakují. A čas tuhle bolestivou realitu jen...
40 fotografií

„Přej a bude ti přáno,“ napsala Petra Svoboda v pondělí ke společné fotografii z dovolené, kterou tráví s novým partnerem a dětmi na Amalfském pobřeží v Itálii.

Novou láskou moderátorky TV Nova je Slovák Martin Brna z Piešťan, který sám vychovává dceru, podniká a zároveň se dlouhodobě věnuje triatlonu. Podle slovenských médií patří mezi úspěšné amatérské sportovce a pravidelně se účastní mezinárodních závodů.

Moderátorka Petra Křivková-Svoboda přišla při tragické nehodě o manžela

Pro Petru Svobodu jde o významný životní posun po mimořádně těžkém období. V květnu 2024 přišla o manžela Ondřeje Křivku, který zemřel při tragické dopravní nehodě.

Marketingový manažer a bývalý mluvčí tehdy vyrazil na cyklistickou projížďku na jihu Čech, kde ho srazil automobil. Řidič vozu podle policie cyklistovi nedal přednost a později čelil obvinění z usmrcení z nedbalosti.

Petra Svoboda na dovolené v Itálii (15. června 2026)
Petra Svoboda a Martin Brna na dovolené v Itálii (15. června 2026)
Petra Svoboda ve fotokolekci Esence
Petra Svoboda s manželem Ondřejem Křivkou (srpen 2023)
40 fotografií

„Některá objetí se už nikdy nezopakují. A čas tuhle bolestivou realitu jen každý den znovu naplňuje. My se to jen snažíme přijmout. Dnes jsou to dva roky, Ondrášku. A stejně si často říkám, že to nemůže být pravda,“ napsala moderátorka letos v květnu na sociálních sítích k výročí manželovy smrti k jeho fotografii, na které objímá syna.

Po smrti manžela zůstala Petra Svoboda sama se dvěma dětmi. Starší dceru Rachel (15) má z předchozího vztahu, mladšího syna Eduarda (6), který se narodil v roce 2021, měla právě s Ondřejem Křivkou.

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