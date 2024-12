Vánoční překvapení. Petra Nesvačilová prozradila, že se vdala

„Máme výročí, to naše, jsme MY už pár měsíců. Byla to veselá veselka a my Vám všem děkujeme za krásu. A je to venku! Tak slavte s námi a Vám všem přejme Vám požehnané svátky Mr. & Mrs. s tou naší úžasnou holčičkou,“ napsala Petra Nesvačilová na sociálních sítích.

Na Instagramu také ukázala fotku se závojem a pod příspěvkem jí gratulovali kromě fanoušků také řada známých tváří jako kamarádka, herečka Hana Vagnerová, modelka Aneta Vignerová nebo moderátorka Daniela Brzobohatá. „Gratuluju nejvíc nejvíc,“ napsala manželka Ondřeje Gregor Brzobohatého.

Nesvačilová v září v rozhovoru pro iDNES.cz řekla, že o svatbě se doma zatím nebaví. Ovšem o druhém dítěti Petra přemýšlí, byť zatím není na pořadu dne. Zatím si užívá Jasmínky.

„Chodíme na baby jógu, na plavání, kreslení…,“ vypočítávala aktivity své dcery. „Mě to baví a Jasmínku naštěstí taky. Jezdíme i na týdenní výlety do hor s jinými maminkami a jejich dětmi. A až budou malé tři roky, půjde do školky. Děti mají rády kolektiv.“

Léto strávila Petra na různých chalupách a v Řecku. S dcerou, která je prý vtipná a trpělivá, a také s partnerem, jenž se v roli otce velmi osvědčil. Pro Petru to ovšem není žádné překvapení. „Já věděla, že to tak bude, v tomhle směru mám dobrou intuici,“ usmívá se.