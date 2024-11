Křičel mé jméno, vzpomíná topmodelka Petra Němcová na smrt partnera při tsunami

Petra Němcová a Simon Atlee se v osudový den chystali z dovolené v Asii domů, po snídani a procházce na pláži se modelka dvě hodiny před odletem věnovala balení věcí a úklidu bungalovu, kde trávili s partnerem společně několik dní.

„Všechno se to odehrálo ve zlomku sekundy. Zvedla jsem hlavu a viděla zběsilý pohyb u bazénu plného rodičů s dětmi. V další chvíli už se obrovská vlna přiřítila přímo na náš na bungalov a vysklila všechna okna. Střepy byly všude, i na mém těle. Slyšela jsem, jak Simon křičí moje jméno. A to bylo naposledy, co jsem slyšela jeho hlas. Pak už byl celý bungalov pod vodou,“ popsala Němcová po dvaceti letech od tragédie v rozhovoru pro magazín People chvíli, kdy přišla třicet metrů vysoká přílivová vlna.

Petra Němcová a její snoubenec, fotograf Simon Atlee (2003)

Modelka se tehdy chytla listů palmy, na kterých se udržela neuvěřitelných osm hodin, což jí nakonec zachránilo život. „V jednu chvíli jsem už nemohla dýchat. Pomyslela jsem si, že to je konec a můj poslední okamžik. A pustila jsem se. Vlastně to byl nejblaženější okamžik mého života. A pak jsem nějakým zázrakem znovu viděla nebe,“ vzpomíná.

Tělo jejího partnera bylo nalezeno až tři měsíce poté, 3. března 2005. Soudní specialisté v Thajsku identifikovali Simona Atleeho na základě testů DNA. Následně byl převezen do Anglie, kde se konal pohřeb. Němcové tehdy smutnou zprávu oznámila fotografova sestra Jodi Hansardová.

„Ulevilo se nám, že ho našli,“ sdělila později novinářům a vyjádřila vděčnost za náročnou práci záchranářů. „Nyní potřebujeme klid, abychom mohli truchlit v soukromí,“ uvedla. Atlee se stal jednou z téměř 240 tisíců obětí nejsmrtelnější přírodní katastrofy v moderní historii.

Petra Němcová, která se v roce 2003 dostala mimo jiné i na titulní stranu prestižního časopisu Sports Illustrated, byla po tragédii v domácím ošetřování u rodičů v Karviné. Úder vlny tsunami jí zlomil pánev.

„Důležité je hlavně to, aby jí správně srostla pánev. Lékaři říkají, že pokud půjde vše dobře, obejde se to bez trvalých následků,“ uvedl tehdy pro MF DNES Petřin otec Oldřich Němec.

V roce 2005 založila Němcová fond Happy Hearts Fund, který staví bezpečné školy v oblastech postižených přírodními katastrofami.

Modelka chodila s mnoha slavnými muži. Nevyšel jí však vztah se zpěvákem Jamesem Bluntem, ani s herci Seanem Pennem, Brucem Willisem či Colinem Farrellem. V roce 2016 se rozešla i s bývalým haitským premiérem Laurentem Lamothem. Před pěti lety se vdala za francouzsko-venezuelského podnikatele Benjamina Larretche, se kterým má pětiletého syna Bohdiho.