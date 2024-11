Petra Bučková se svlékla v seriálu Sex O’Clock. Prsa už někdy viděl každý, říká

Petra Bučková (46) ztvárnila v seriálu přetíženou matku a roztržitou účetní, která se po coming outu manžela Michala snaží znovu nastartovat svůj život s hokejistou Vláďou Baránkem.

„Hned v prvním díle to odšpuntujeme na plné kule. Je to hokejista, a když se řekne hokejista, lidi často reagují neadekvátně a myslí si, že je to jen kvůli sexu nebo penězům. V mém případě je Václav Vašák (49) v hokejové plné formě a Juditka se tou silou ráda nechá unést a obejmout. Nejenom na gauči,“ popisuje herečka, která se hned v prvním díle předvedla nahoře bez.

Petra Bučková a Václav Vašák v seriálu Sex O’Clock (2024)

S nahotou nemá problém. „Řekněme si to takhle. Když to zjednoduším, myslím si, že každý už v životě viděl prsa, takže se toho nemusíme bát. K práci herečky to patří a je to seriál Sex O’Clock,“ říká Bučková o natáčení intimních scén. „Můj partner nebyl rád. Jsem překvapená, ale nějak se ho to dotklo,“ přiznává.

Každý z deseti dílů seriálu se opět zaměřuje na jedno konkrétní téma související se sexualitou, které rozebírá otevřeně, edukativně a zábavnou formou. Ve druhé sérii jsou hlavními tématy například první sex, porno check reality, mobil a soukromí nebo starší partner ve věku rodičů a další.

V rozhovoru pro iDNES.cz herečka Petra Bučková prozradila, že s intimitou a nahotou ve filmu nemá problém. Musí mít ovšem své opodstatnění. Přiznala, že pokud má nějaké pochybnosti a necítí smysl, kostyméři ji nesvléknou ani do plavek.

Druhá řada Sex O´Clock obsahuje více postelových scén. Aby se herci při natáčení cítili komfortně, mají k dispozici intimní koučku.

„Intimních scén máme hodně. Díky práci Martiny Čurdové jsme se mohli opřít o vzájemnou důvěru – než se totiž přistoupí k samotné choreografii poloh a zásunů, je potřeba vědět, proč se to celé dělá, jaká emoce z toho má vyjít a že jsme jedna parta, které jde o stejný výsledek,“ vysvětluje producentka, režisérka a scénáristka Karolina Zalabáková.

„Nejde nám o to, abychom nabídli, jako už milionkrát předtím a jinde, všechno to hekání, skákání a kopulační pohyby dovnitř a zase ven galaktickou rychlostí, během kterých z vás lije jako z konve, zatímco make-up stále drží. Chceme naopak ukázat, že neexistuje jen ideální sex plný bombastických orgasmů, ale i ten nepovedený, nepříjemný a v nejhorším případě dokonce nechtěný,“ dodává.