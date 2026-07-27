Po oznámení nemoci má důvod k radosti. Novinář Šimůnek je pětinásobným otcem

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Budu se léčit s rakovinou, oznámil moderátor a novinář Petr Šimůnek
Petr Šimůnek se na sociálních sítích pochlubil jednou z nejkrásnějších životních událostí. S manželkou Lucií Šimůnek Radovou přivítali na svět syna, který dostal neobvyklé jméno.
„Na svět přišel Ari Šimůnek, maminka Lucie Šimůnek Radová je hrdinka a všechno skvěle zvládá. Ústav pro péči o matku a dítě v Praze 4 Podolí je fantastickej!“ napsal čerstvý tatínek k fotografiím z porodnice.
Zároveň vysvětlil, proč se s manželkou rozhodli právě pro jméno Ari. „Ari znamená v hebrejštině lev a v nordických jazycích orel. Tak se kluk bude muset snažit, aby tomuhle jménu dostál, ale nemám o něm nejmenší pochyby,“ dodal s humorem.
Pod příspěvkem se okamžitě začaly objevovat gratulace od přátel, kolegů i fanoušků, kteří novopečeným rodičům přejí hlavně zdraví a mnoho šťastných společných chvil. Šimůnek je otcem pěti dětí. S manželkou Lucií žije v Praze a část roku tráví také ve španělské Valencii.
Narození syna přichází jen čtyři měsíce poté, co novinář ve svém podcastu Všechno začíná dnes oznámil, že mu lékaři diagnostikovali rakovinu. „Věta, kterou nechcete slyšet. Mám rakovinu. Budu se léčit s rakovinou lymfomu, diagnózu jsem se dozvěděl v pátek,“ napsal tehdy v příspěvku na Facebooku.
Petr Šimůnek působí v médiích více než 37 let jako novinář, moderátor a speaker. Kariéru začínal v MF DNES a rakouské tiskové agentuře APA jako ekonomický zpravodaj v Praze. Později zastával vedoucí redakční funkce a šest let byl šéfredaktorem Hospodářských novin. V roce 2011 založil českou edici magazínu Forbes, kterou vedl čtrnáct let. V únoru 2025 jej ve funkci šéfredaktora vystřídal Zdravko Krstanov.