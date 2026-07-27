Premium

Získejte všechny články
3 měsíce za 19 Kč

Po oznámení nemoci má důvod k radosti. Novinář Šimůnek je pětinásobným otcem

Autor:
  14:29
Petr Šimůnek se na sociálních sítích pochlubil jednou z nejkrásnějších...

Petr Šimůnek se na sociálních sítích pochlubil jednou z nejkrásnějších životních událostí. S manželkou Lucií Šimůnek Radovou přivítali na svět syna, který dostal neobvyklé jméno Ari. (červenec 2026) | foto: Facebook @psimunek

Petr Šimůnek vysvětlil, proč se s manželkou rozhodli právě pro jméno Ari. „Ari...
Petr Šimůnek
Zakladatel Forbesu Petr Šimůnek prodal svůj podíl a po čtrnácti letech odchází....
Petr Šimůnek
7 fotografií
Novinář, moderátor a bývalý šéfredaktor českého Forbesu Petr Šimůnek (57) oznámil radostnou novinku. S manželkou Lucií přivítali na svět syna Ariho, který je jeho pátým dítětem.

Budu se léčit s rakovinou, oznámil moderátor a novinář Petr Šimůnek

Petr Šimůnek se na sociálních sítích pochlubil jednou z nejkrásnějších životních událostí. S manželkou Lucií Šimůnek Radovou přivítali na svět syna, který dostal neobvyklé jméno.

„Na svět přišel Ari Šimůnek, maminka Lucie Šimůnek Radová je hrdinka a všechno skvěle zvládá. Ústav pro péči o matku a dítě v Praze 4 Podolí je fantastickej!“ napsal čerstvý tatínek k fotografiím z porodnice.

Zároveň vysvětlil, proč se s manželkou rozhodli právě pro jméno Ari. „Ari znamená v hebrejštině lev a v nordických jazycích orel. Tak se kluk bude muset snažit, aby tomuhle jménu dostál, ale nemám o něm nejmenší pochyby,“ dodal s humorem.

Petr Šimůnek se na sociálních sítích pochlubil jednou z nejkrásnějších životních událostí. S manželkou Lucií Šimůnek Radovou přivítali na svět syna, který dostal neobvyklé jméno Ari. (červenec 2026)
Petr Šimůnek vysvětlil, proč se s manželkou rozhodli právě pro jméno Ari. „Ari znamená v hebrejštině lev a v nordických jazycích orel. Tak se kluk bude muset snažit, aby tomuhle jménu dostál, ale nemám o něm nejmenší pochyby,“ napsal novinář a moderátor.
Petr Šimůnek
Zakladatel Forbesu Petr Šimůnek prodal svůj podíl a po čtrnácti letech odchází. (10. července 2025)
7 fotografií

Pod příspěvkem se okamžitě začaly objevovat gratulace od přátel, kolegů i fanoušků, kteří novopečeným rodičům přejí hlavně zdraví a mnoho šťastných společných chvil. Šimůnek je otcem pěti dětí. S manželkou Lucií žije v Praze a část roku tráví také ve španělské Valencii.

Narození syna přichází jen čtyři měsíce poté, co novinář ve svém podcastu Všechno začíná dnes oznámil, že mu lékaři diagnostikovali rakovinu. „Věta, kterou nechcete slyšet. Mám rakovinu. Budu se léčit s rakovinou lymfomu, diagnózu jsem se dozvěděl v pátek,“ napsal tehdy v příspěvku na Facebooku.

Petr Šimůnek působí v médiích více než 37 let jako novinář, moderátor a speaker. Kariéru začínal v MF DNES a rakouské tiskové agentuře APA jako ekonomický zpravodaj v Praze. Později zastával vedoucí redakční funkce a šest let byl šéfredaktorem Hospodářských novin. V roce 2011 založil českou edici magazínu Forbes, kterou vedl čtrnáct let. V únoru 2025 jej ve funkci šéfredaktora vystřídal Zdravko Krstanov.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Srovnávač cen i akční letáky na jednom místě

Správné skladování potravin

Zpravodajský portál iDNES.cz rozšiřuje svůj obsah o novou sekci iDNES Spotřebitel. Reaguje tak na rostoucí poptávku čtenářů po praktických informacích, které mají přímý dopad na rodinný rozpočet....

Sara Sandeva a Jakub Prachař jsou manželé. Svatbu drželi v utajení

Sara Sandeva a Jakub Prachař (Karlovy Vary, 30. června 2023)

Herecký pár Sara Sandeva (29) a Jakub Prachař (42) se vzali. O utajené svatbě informoval jako první server Super.cz, který zveřejnil také několik fotografií.

Šlo jen o sex. Brian Austin Green promluvil o vztahu s exmanželkou Megan Foxovou

Slavná herečka Megan Foxová a její vypracované bříško. Ne nadarmo se stala...

Herec Brian Austin Green (53) se po letech ohlédl za manželstvím s Megan Foxovou (40). Přiznal, že ve vztahu zpočátku hrála zásadní roli fyzická přitažlivost. Po rozvodu s pomocí terapeutů svůj...

Při natáčení Odyssey zastupovala herce Matta Damona 137 cm vysoká kaskadérka

Americký herec Matt Damon jako Odysseus ve filmu Odyssea (2026)

Americký herec Matt Damon (55) prozradil překvapivou zákulisní zajímavost z natáčení filmu Odyssea. Při některých náročných scénách ho zastupovala kaskadérka Devyn Daltonová, jejíž svalnaté paže ho...

Jsem stará, šedivá a hnusná? Kritizujte, ale ukažte svou fotku, vyzvala Menzelová

Olga Menzelová se chlubí dokonalou postavou. Kritika lidí ale nebere konce.

Olga Menzelová (48) se rozhodla odpovědět lidem, kteří ji na sociálních sítích urážejí kvůli vzhledu. Ve videu, které natočila se svou kadeřnicí, reagovala na komentáře o tom, že je „stará, šedivá a...

Kylie Jennerová pózovala s kamarádkou v titěrných bikinách, láká na novou kolekci

Kylie Jennerová a Francesca Aiello při focení jejich nové kolekce plavek....

Modelka a podnikatelka Kylie Jennerová (28) se pochlubila sérií odvážných fotografií v bikinách. Na Instagramu představila novou kolekci plavek, na níž spolupracovala se svou dlouholetou kamarádkou...

Po oznámení nemoci má důvod k radosti. Novinář Šimůnek je pětinásobným otcem

Petr Šimůnek se na sociálních sítích pochlubil jednou z nejkrásnějších...

Novinář, moderátor a bývalý šéfredaktor českého Forbesu Petr Šimůnek (57) oznámil radostnou novinku. S manželkou Lucií přivítali na svět syna Ariho, který je jeho pátým dítětem.

27. července 2026  14:29

Kristi a Trabo se vzali. Láska se dá najít v reality show, vzkazuje Hejdová

Vítězným párem se stali Slováci Kristi a Trabo. (28. října 2024)

Vítězům reality show Love Island z roku 2024 vydržela láska i po skončení pořadu. Nyní se Michal Trabalík alias Trabo a Kristína Viglaská alias Kristi vzali. S novinou se pochlubili na Instagramu.

27. července 2026  11:26

Heidi Klumová nahotu neřeší. Ňadro místo podprsenky zakrývá pytlíkem

Heidi Klumová na amfAR Cinema Against AIDS v Cap d’Antibes (21. května 2026)

Německá supermodelka Heidi Klumová (53) spojila propagaci nové limitované edice chipsů s odvážným focením na pláži. Zavzpomínala na dobu, kdy čelila kritice kvůli své postavě a přiznala, že dnes už...

27. července 2026  10:55

Manžel mi o milence tvrdil, že je to jeho dcera, šokovala zpěvačka Bára Basiková

Jaromír Pizinger a Bára Basiková

Zpěvačka Bára Basiková (63) v novém časosběrném dokumentu Heleny Třeštíkové (77) otevřeně vzpomíná mimo jiné i na bolestivé období druhého manželství s architektem Jaromírem Pizingerem (71)....

27. července 2026  9:21

Vítězka Zrádců Mia oznámila radostnou novinu. Gratuloval jí i Mirai

Zrádkyně Mia v pořadu 7 pádů Honzy Dědka (2. prosince 2025)

Vítězka druhé řady reality show Zrádci Mia, vlastním jménem Věra Kirchnerová, oznámila fanouškům radostnou novinku. Na Instagramu zveřejnila černobílé fotografie s partnerem, na kterých poprvé...

27. července 2026  8:37

Billie Eilish je k nepoznání. Bojovala s depresemi, teď to předvede ve filmu

Billie Eilish na Annual Academy Museum Gala v Los Angeles (3. prosince 2023)

Americká zpěvačka Billie Eilish (24) zahájila natáčení svého prvního celovečerního filmu. Ve snímku The Bell Jar ztvární mladou studentku, která bojuje s klinickou depresí. Na fotografiích z natáčení...

27. července 2026  8:19

Nejmladší dcera Brada Pitta Vivienne už nechce nosit otcovo příjmení

Vivienne Jolie-Pittová a Angelina Jolie na Tony Awards v New Yorku (16. června...

Osmnáctiletá Vivienne Jolie-Pitt, nejmladší dcera Brada Pitta a Angeliny Jolie, požádala Vrchní soud okresu Los Angeles o změnu svého příjmení. Dosavadní jméno Vivienne Marcheline Jolie-Pitt chce...

27. července 2026

Učím se nebýt na sebe zbytečně tvrdý, přiznává herec Adam Vacula

Adam Vacula

Ve filmu Bojovník se postavil do ringu, v připravovaném snímku Dřevorubec zase vyměnil město za valašské lesy a motorovou pilu. Herec Adam Vacula se kvůli každé roli snaží poznat svět své postavy do...

27. července 2026

O kolapsu, antidepresivech, tanci i stárnutí. Kristina Kloubková vypráví

Premium
Kristina Kloubková

Bývala tanečnicí, dnes se věnuje především moderování, ale ráda by se vrátila zpět i k herectví. Řeč je o Kristině Kloubkové, která v rozhovoru pro iDNES prozradila, jak bojuje s menopauzou, na co se...

26. července 2026  16:06

Matt Damon se pochlubil sexy manželkou a dcerami. Prozradil, co už nikdy neudělá

Matt Damon s manželkou a dcerami

Matt Damon se kvůli roli krále Odyssea ve filmu Christophera Nolana pustil do jedné z nejnáročnějších fyzických příprav své kariéry. Herec zhubl na přibližně 76 kilogramů, což byla prý jeho váha z...

26. července 2026  12:41

Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky
Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky

Léto a prázdniny jsou v plném proudu, což pro nás maminky znamená jediné – vymyslet atraktivní program pro děti a přežít dlouhé cesty autem nebo...

Matthew McConaughey přiživil spekulace, že je Woody Harrelson jeho bratr

Woody Harrelson a Matthew McConaughey

Matthew McConaughey znovu upozornil na dlouholeté dohady, že jsou s Woodym Harrelsonem více než jen blízcí přátelé. Šestapadesátiletý oscarový herec zveřejnil k Harrelsonovým pětašedesátým...

26. července 2026  10:20

Milovnice ruské kuchyně i experimentátorka s drogami. Helen Mirrenová slaví

Helen Mirrenová na Oscarech (Los Angeles, 25. února 2007)

Britská herečka Helen Mirrenová, která se narodila 26. července 1945, patří k velkým dámám stříbrného plátna. Světová sláva ji zastihla poměrně pozdě, až v jednašedesáti letech, po roli britské...

26. července 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.