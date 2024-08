Moderátor Petr Říbal je otcem, po letech snažení se s manželkou dočkali dcery

„Isabella, 28. srpna 2024. Byl to asi můj největší a nejhezčí boj v životě, dostat tě na tento svět! Nejdříve jsem se deset hodin snažila dostat tě ven přirozeně, ale jsi po tatínkovi holka velká, takže jsi musela jít císařem. Milujeme tě nejvíc, máma a táta,“ napsala Michaela Říbalová na Instagram s hashtagem Bella a manžela Petra označila jako svou největší oporu.

„Isabella Říbalová. Vítej na tom našem bláznivém světě! Míšo, jsem na tebe tak pyšný. Bella je totiž kousek, 4,34 kg ryzí lásky. Milujeme tě. Všichni jsou v pořádku, i když to tedy byl porod se vším všudy. Děkujeme Ústavu pro péči o matku a dítě,“ sdílel nadšený tatínek.

Manželé Říbalovi se o miminko snažili dva roky. Finalistce České Miss 2016 se nakonec podařilo spontánně otěhotnět těsně před plánovaným umělým oplodněním. V květnovém rozhovoru pro iDNES.cz promluvili o přírůstku do rodiny.

„Dnešní doba příliš nenahrává tomu, pořídit si v klidu miminko. Ale zároveň nechci strašit lidi, kteří se o něj teď třeba budou snažit. Někomu se to samozřejmě může povést napoprvé, ale není to automatické. My jsme byli také v pozici, že jsme si mysleli, že to půjde hned, a nešlo. Člověk ani neví proč. Zdravotně je třeba všechno v pořádku, jenom prostě miminko čeká na tu správnou chvíli,“ uvedla tehdy Říbalová (za svobodna Hávová).