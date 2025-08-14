Bývalý fotbalový brankář Petr Čech oznámil rozchod se ženou po 26 letech

„Zůstáváme nejlepšími přáteli a jsme nesmírně hrdí na naše dvě krásné děti,“ uvedl na Instagramu třiačtyřicetiletý Petr Čech u černobílé romantické fotky s manželkou Martinou.
Petr a Martina se seznámili na gymnáziu, po svatbě se rodina kvůli Čechově angažmá ve fotbalovém klubu Chelsea přestěhovala do Velké Británie.
Martina Čechová se dlouhodobě věnuje fitness. V roce 2020 založila sportovní centrum BeZu.
Někdejší gólman Chelsea a Arsenalu Petr Čech vyhrál Ligu mistrů a Evropskou ligu, čtyřikrát získal titul v anglické lize a pětkrát triumfoval v Anglickém poháru.
Za reprezentaci nastoupil celkem ve 124 zápasech a je českým rekordmanem. Devětkrát vyhrál anketu Fotbalista roku ČR a dvanáctkrát získal Zlatý míč ČR. Úspěšnou kariéru ukončil v roce 2019.