Všichni řešili jen velikost mého přirození, stěžuje si exsnoubenec Ariany Grande

Během pořadu The Breakfast Club, který vysílá rozhlasová stanice iHeartRadio, původně přišla řeč na americkou komediální televizní show Saturday Night Live, kde Pete Davidson účinkuje.
„Vnesl jsem do toho pořadu hodně popkultury a bulvárnosti, byť nezáměrně,“ svěřil se komik moderátorovi. „Bylo mi z toho až trapně, protože… Nikdo se ve výsledku nezajímal o moji práci. Všichni ve mně viděli jen nějakého nabíječe, což mi dost ubližovalo.“
Jak sám dodává, jeho skleslé nálady a studu si začali všímat i přátelé a příbuzní. „Nikdo to asi nemyslel zle. Nepřipadám si vyloženě jako oběť, jsem s tím v pohodě, ale ta sexualizace... Kdybych byl holka, už by se to dávno vyhrotilo. Všichni neustále řešili jen moje péro,“ prohlásil.
Moderátor chtěl následně vědět, čím to všechno vlastně začalo. „Myslím, že jakmile v prvním bulváru přišli s dojmem, že chodím s někým, kdo je podle nich mimo moji ligu – což, víš co, může být vlastně kdokoliv – obratem došli k tomu, že asi musím být solidně obdařený. A pak jim to ještě někdo z mých ex potvrdil,“ říká.
Výsledná nechtěná pozornost se postupně projevila i v jeho soukromém životě. „Všechno dospělo do bodu, kdy už jsem měl vážně plné zuby toho, jak je celá moje kariéra jen o mém soukromí. Takový život je poměrně traumatizující,“ povzdechl si Davidson.
Ariana Grande a komik spolu randili od května 2018 do listopadu téhož roku. Zpěvačka tenkrát dostala od fanynky dotaz, „jak dlouhý je Pete“. A ačkoliv tazatelka následně upřesnila, že se ptá na délku mezihry ve skladbě Sweetener, která je věnována právě Davidsonovi, Grande stihla prozradit údaj přesahující 25 centimetrů.
Davidson svou osobní výpověď uzavírá tím, že internet je v tomto zkrátka „zlý“. „Nelíbí se mi ten vliv, který to na mě má. Nelíbí se mi, že na internetu si kdekdo může cokoliv vymýšlet,“ svěřil se. „Měl jsem co dělat, abych se s tím v hlavě srovnal.“