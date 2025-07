Teď už všichni vědí, že jsme měli sex, oznámila těhotenství partnerka Davidsona

Pete Davidson a jeho přítelkyně Emily Hewittová budou rodiči. S informací jako první přišel zahraniční server TMZ. Modelka poté radostnou novinu potvrdila na Instagramu.

„Tak. A teď už všichni vědí, že jsme měli sex,“ napsala ke společné fotografii s Davidsonem. Ve stejném příspěvku ukázala i několik dalších fotek s komikem. Na Instagramu sleduje modelku více než milion lidí.

Davidson a Hewittová jsou spolu oficiálně teprve od letošního března, kdy je paparazzi vyfotili na dovolené v Palm Beach na Floridě. Už po dvou měsících vztahu se rozhodli spolu žít, uvedl zdroj magazínu People. Modelka a komik dorazili společně také na letošní Blossom Ball v New Yorku.

„Pete a Elsie spolu žijí v New Yorku. Střídavě tráví čas v domě Petea a v řadovém domku, který si pronajali v Brooklynu. Jsou spolu moc šťastní a daří se jim skvěle,“ uvedl zdroj bulvárního webu TMZ.

Modelka a herečka Hewittová, která si zahrála například v seriálu Turnt, nechala nyní fanouškům nahlédnout do soukromí. Na Instagramu sdílela sérii fotek z oslav Dne nezávislosti. Na jednom ze snímků je s partnerem společně na lodi, na jiné fotce zase herec vesluje na jezeře.

Davidson o otcovství veřejně mluvil v minulosti už několikrát. V roce 2022 se o touze založit rodinu rozpovídal v talk show Kevina Harta s názvem Hart to Heart. „Mou nej věcí na světě, po které toužím a které jsem zatím nedosáhl, je to, že chci mít dítě,“ řekl.

Dodal, že i když je vyhlášeným proutníkem, jeho snem je najít tu pravou a stát se otcem. „Zní to možná divně, ale byla by to sranda oblékat nějakého malého kluka. Na tuhle životní kapitolu se moc těším a připravuji se na ni. Snažím se být lepší chlap, vyvíjet se jako člověk a pořád růst, aby to pak bylo všechno snazší,“ dodal.

Davidson se dal dohromady s modelkou osm měsíců po rozchodu s hvězdou seriálu Outer Banks, Madelyn Clineovou. Hewittová byla podle Page Six naposledy romanticky spojována s hercem Jasonem Sudeikisem.