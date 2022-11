První česká transgender modelka Peťa Nitka se v Dubaji vdala za Pákistánce

„Nechtěli jsme to moc zveřejňovat, ale jinak už to asi nepůjde. Je to pravda, vzali jsme se asi před měsícem. Svatba proběhla v Dubaji, kde už asi osm měsíců žiji, s manželem jsme se tu poznali a teď tu žijeme spolu. Je to Pákistánec a je to super,“ potvrdila Peťa Nitka informaci o veselce webu Expres.cz.

„Ano, je to muslim. Respektujeme se navzájem. Já mu nevnucuji svou minulost a on mi nenutí islám,“ říká modelka s tím, že svatba rozhodně nebyla proto, že by byla s partnerem těhotná.

„Otěhotnět zatím nedokážu. A neplánuji si jako Jessica Alves transplantovat dělohu. Takže děti asi ne,“ dodala.

Transmodelka Peťa Nitka ukázala v pořadu 7 pádů Honzy Dědka foto z dětství. Narodila se jako Petr.

V roce 2020 popsala Peťa Nitka svou proměnu z muže v ženu. Promluvila o tom, že celý proces nebyl jednoduchý a finální operace bolela podle jejího názoru jako porod šesterčat. Dnes už si užívá sex jako žena a vše si velmi pochvaluje.

„Narodila jsem se jako Petr, ale od dětství jsem věděla, že jsem holka. Jako kluk jsem se sama sobě nelíbila, doufala jsem, že budu hezká dívka. Nikdy jsem neměla nic s holkou, poprvé jsem se s jednou líbala před rokem a půl, a to jsem byla hodně opilá. Nejsem na vagíny. Mám ráda tu svoji, to je celé,“ přiznala tehdy v pořadu 7 pádů Honzy Dědka.

„Operace byla strašná a trvala asi pět hodin. Hodně to bolí, asi jako porod stokilových šesterčat. Z penisu mi vytvořili vagínu tím, že penis obrátili dovnitř a vyjmuli varlata. Během druhé, takzvané kosmetické operace mi vagínu už jen upravili. Řekla bych, že to není poznat, mám i feedback,“ tvrdila Nitka s tím, že po operaci se musí do vagíny pravidelně vkládat vibrátor, aby nesrostla. „Když člověk začne pravidelně sexuálně žít, asi to už pak není potřeba,“ řekla.

V otevřeném rozhovoru popsala i první sex po proměně z muže v ženu. „Bylo to dva měsíce po operaci. Byla jsem předtím velmi nervózní, ale bylo to nakonec moc fajn. Prožívám normálně i orgasmus, jsem se vším velice spokojená,“ dodala.