Pedro Pascal se pochlubil sestrou, která bývala jeho bratrem

Na ceny Emmy si Pedro Pascal (48), známý ze seriálů Hra o trůny, The Last of Us a Narcos, vzal jako doprovod svou transgender sestru Lux (31). Herec ji dlouhodobě podporuje, je LGBTQ bojovníkem a veřejně se zasazuje za práva menšin. Lux Pascalová se věnuje modelingu a herectví stejně jako její starší bratr.