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Pavlína Pořízková se vdala. Pokud milujete Kafkův Proces, užili byste si to, říká

Autor:
  9:36
Pavlína Pořízková a Jeff Greenstein (Brno, 22. června 2023)

Pavlína Pořízková a Jeff Greenstein (Brno, 22. června 2023) | foto: Profimedia.cz

Jeff Greenstein a Pavlína Pořízková v Karlových Varech (2025)
Jeff Greenstein a Pavlína Pořízková v Karlových Varech (2025)
Pavlína Pořízková (duben 2024)
Pavlína Pořízková
45 fotografií
Česká topmodelka Pavlína Pořízková (61) se opět vdala. V Itálii si vzala amerického producenta Jeffa Greensteina, se kterým se zasnoubila loni v Karlových Varech. Na filmový festival letos přijela coby vdaná paní. Předtím popsala na sociálních sítích strasti spojené se sňatkem v Itálii.
Pavlína Pořízková a Jeff Greenstein (Brno, 22. června 2023)
Jeff Greenstein a Pavlína Pořízková v Karlových Varech (2025)
Jeff Greenstein a Pavlína Pořízková v Karlových Varech (2025)
Pavlína Pořízková (duben 2024)
45 fotografií

„‚Pojedeme do Švýcarska nebo Německa, abyste se vzali,’ řekl taxikář, když nás vezl na místo naší svatby, do Itálie. ‚Protože papírování v Itálii…‘ Zvedl oči a přejel si prstem po krku,“ začala modelka svůj příspěvek na Instagramu.

„Nedělal si legraci. Už jen legální sňatek v Itálii, když jste Ital, je dost složitý. Když k tomu přidáte kombinaci dvou cizinců, mluvíte o zhruba sedmi měsících papírování. A zábava zdánlivě nikdy nekončí, ani když jste prohlášeni za manžele,“ prozradila.

Ve videu pak oba mluví, jak museli kvůli ověřování cestovat až do Florencie a kvůli dalším potvrzením také na policii. Když už si mysleli, že mají všechno vyřízené, ještě si museli pořídit apostilu. Je to mezinárodní ověřovací doložka, která slouží k potvrzení pravosti podpisů a úředních razítek na dokumentu. Umožňuje, aby byl dokument, v tomto případě svatební certifikát, legálně uznán v jiné zemi.

Ovšem i tuto doložku museli vybavovat v jiné prefektuře. A když tam dorazili, zjistili, že mají otevřeno jen jednu hodinu a pouze v pondělí. Naštěstí se nad nimi slitoval úředník a tak doložku získali. „Takže, pokud jste někdy byli velcí fanoušci Kafkova Procesu, užili by jste si coby cizinec svatbu v Itálii,“ řekla Pořízková.

Jeff Greenstein a Pavlína Pořízková

Další věci ohledně sňatku přiblíží později, nyní se novomanželé chtějí být se svými blízkými, kteří za nimi na svatbu dorazili.

Česká topmodelka žijící v Americe a scenárista, producent a režisér Jeff Greenstein, který stojí za seriály Will a Grace nebo Zoufalé manželky, se dali dohromady v roce 2023.

Pavlína Pořízková chystá svatbu. Pár dní před veselkou ale přijde o byt

Pořízková byla vdaná jednou. V srpnu 1989 se provdala za amerického rockového hudebníka s českými předky Rica Ocaska. S členem někdejší skupiny The Cars, se kterým se seznámila ve svých 19 letech, když byl ještě ženatý, má dva syny Jonathana a Olivera. V roce 2018 topmodelka oznámila, že už spolu nežijí.

Pavlína Pořízková a Ric Ocasek (Los Angeles, 6. února 2015)

Ocasek zemřel v září 2019 ve věku 75 let. Mrtvého manžela našla ráno sama modelka. Přestože se rozešli, bydleli spolu. Pár dní poté se dozvěděla, že jí neodkázal vůbec nic. Modelka nakonec v roce 2021 získala podle zákonů státu New York třetinu jeho majetku.

Pavlína Pořízková po smrti Ocaska chodila jen se dvěma muži. Prvním z nich byl scenárista a režisér Aaron Sorkin. Rozešli se v létě 2021 po několika měsících randění. Jejím druhým mužem po smrti manžela je právě Jeff Greenstein.

3. července 2023

Filmové Vary 2023

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