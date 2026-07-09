„‚Pojedeme do Švýcarska nebo Německa, abyste se vzali,’ řekl taxikář, když nás vezl na místo naší svatby, do Itálie. ‚Protože papírování v Itálii…‘ Zvedl oči a přejel si prstem po krku,“ začala modelka svůj příspěvek na Instagramu.
„Nedělal si legraci. Už jen legální sňatek v Itálii, když jste Ital, je dost složitý. Když k tomu přidáte kombinaci dvou cizinců, mluvíte o zhruba sedmi měsících papírování. A zábava zdánlivě nikdy nekončí, ani když jste prohlášeni za manžele,“ prozradila.
Ve videu pak oba mluví, jak museli kvůli ověřování cestovat až do Florencie a kvůli dalším potvrzením také na policii. Když už si mysleli, že mají všechno vyřízené, ještě si museli pořídit apostilu. Je to mezinárodní ověřovací doložka, která slouží k potvrzení pravosti podpisů a úředních razítek na dokumentu. Umožňuje, aby byl dokument, v tomto případě svatební certifikát, legálně uznán v jiné zemi.
Ovšem i tuto doložku museli vybavovat v jiné prefektuře. A když tam dorazili, zjistili, že mají otevřeno jen jednu hodinu a pouze v pondělí. Naštěstí se nad nimi slitoval úředník a tak doložku získali. „Takže, pokud jste někdy byli velcí fanoušci Kafkova Procesu, užili by jste si coby cizinec svatbu v Itálii,“ řekla Pořízková.
Další věci ohledně sňatku přiblíží později, nyní se novomanželé chtějí být se svými blízkými, kteří za nimi na svatbu dorazili.
Česká topmodelka žijící v Americe a scenárista, producent a režisér Jeff Greenstein, který stojí za seriály Will a Grace nebo Zoufalé manželky, se dali dohromady v roce 2023.
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Pavlína Pořízková chystá svatbu. Pár dní před veselkou ale přijde o byt
Pořízková byla vdaná jednou. V srpnu 1989 se provdala za amerického rockového hudebníka s českými předky Rica Ocaska. S členem někdejší skupiny The Cars, se kterým se seznámila ve svých 19 letech, když byl ještě ženatý, má dva syny Jonathana a Olivera. V roce 2018 topmodelka oznámila, že už spolu nežijí.
Ocasek zemřel v září 2019 ve věku 75 let. Mrtvého manžela našla ráno sama modelka. Přestože se rozešli, bydleli spolu. Pár dní poté se dozvěděla, že jí neodkázal vůbec nic. Modelka nakonec v roce 2021 získala podle zákonů státu New York třetinu jeho majetku.
Pavlína Pořízková po smrti Ocaska chodila jen se dvěma muži. Prvním z nich byl scenárista a režisér Aaron Sorkin. Rozešli se v létě 2021 po několika měsících randění. Jejím druhým mužem po smrti manžela je právě Jeff Greenstein.
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3. července 2023