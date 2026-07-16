Pořízková ukázala fotky ze svatby. Nevěstu v Itálii „unesli“, prozradil ženich

Jako termín svatby si novomanželé vybrali 3. červenec 2026 – přesně tři a půl roku po svém prvním setkání v New Yorku. Italskou rezidenci Villa Crespi v Orta San Giulio už modelka znala. Poprvé navštívila hotel z 19. století v maurském stylu na focení před 30 lety a v roce 2024 se tam vrátila na návštěvu s Jeffem. Zamířili tam také loni po zásnubách ve Varech. „Je to neuvěřitelně romantické místo, o kterém, zdá se, nikdo neví. Až doteď,“ řekla modelka pro magazín Vogue.
Přidala také pár informací o svatbě. Když kráčela uličkou k oltáři, modelčini dva synové a starší nevlastní syn hráli na housle a kytaru Vltavu od Bedřicha Smetany. Po obřadu na zahradní terase u jezera následoval večer plný večeře, přípitků a spousty tance. „Hřeje nás pocit, že jsme měli přesně takovou svatbu, jakou jsme si přáli,“ prozradili modelka a scénárista.
Nechyběli ani české tradice, jako třeba únos nevěsty. „V polovině recepce mi Eron Otcasek – můj nový 53letý nevlastní syn – oznámil, že moje nevěsta je držena jako rukojmí v baru naproti,“ řekl scénárista. „Henry mě doprovodil do baru, plného argentinských fotbalových fanoušků, kteří sledovali mistrovství světa ve fotbale. Zapomněl jsem si peněženku, a tak Henry zaplatil 55 eur výkupné za účet v baru, zatímco mi dva Argentinci nakreslili na obličej svou vlajku.“
Pavlína Pořízková měla šaty ušité na míru od značky House of Gilles. Nechyběl ani závoj. Bílou barvu ale rozhodně nechtěla. „Ne, jak si možná myslíte, kvůli panenským konotacím – spíše proto, že jsem jako modelka měla na sobě spoustu bílých svatebních šatů,“ řekla. „Chtěla jsem, aby barva byla tak trochu nebarva. Něco nepopsatelného a nepolapitelného, abyste nemohli říct: Měla na sobě žluté šaty. Nebo: Měla na sobě růžové šaty.“
Přála si šaty, které by se kolem ní pohybovaly jako voda. Jako inspiraci dala návrhářce fotku šatů, které měla Lauren Huttonová na Oscarech v roce 1975 a fotku modrých šatů Grace Kelly z filmu Chyťte zloděje z roku 1955 a ještě k tomu přidala fotografii Villy Crespi.
Předtím modelka zmínila, že vyřizování svatby v Itálii je pro cizince byrokraticky hodně komplikované. „Už jen legální sňatek v Itálii, když jste Ital, je dost složitý. Když k tomu přidáte kombinaci dvou cizinců, mluvíte o zhruba sedmi měsících papírování. A zábava zdánlivě nikdy nekončí, ani když jste prohlášeni za manžele,“ prozradila.
Kvůli ověřování museli cestovat až do Florencie a kvůli dalším potvrzením také na policii. Když už si mysleli, že mají všechno vyřízené, ještě si museli pořídit apostilu. Je to mezinárodní ověřovací doložka, která slouží k potvrzení pravosti podpisů a úředních razítek na dokumentu. Umožňuje, aby byl dokument, v tomto případě svatební certifikát, legálně uznán v jiné zemi.
Ovšem i tuto doložku museli vybavovat v jiné prefektuře. A když tam dorazili, zjistili, že mají otevřeno jen jednu hodinu a pouze v pondělí. Naštěstí se nad nimi slitoval úředník a tak doložku získali. „Takže, pokud jste někdy byli velcí fanoušci Kafkova Procesu, užili by jste si coby cizinec svatbu v Itálii,“ řekla Pořízková.
Česká topmodelka žijící v Americe a scenárista, producent a režisér Jeff Greenstein, který stojí za seriály Will a Grace nebo Zoufalé manželky, se dali dohromady v roce 2023.
Pořízková byla vdaná jednou. V srpnu 1989 se provdala za amerického rockového hudebníka s českými předky Rica Ocaska. S členem někdejší skupiny The Cars, se kterým se seznámila ve svých 19 letech, když byl ještě ženatý, má dva syny Jonathana a Olivera. V roce 2018 topmodelka oznámila, že už spolu nežijí.
Ocasek zemřel v září 2019 ve věku 75 let. Mrtvého manžela našla ráno sama modelka. Přestože se rozešli, bydleli spolu. Pár dní poté se dozvěděla, že jí neodkázal vůbec nic. Modelka nakonec v roce 2021 získala podle zákonů státu New York třetinu jeho majetku.
Pavlína Pořízková po smrti Ocaska chodila jen se dvěma muži. Prvním z nich byl scenárista a režisér Aaron Sorkin. Rozešli se v létě 2021 po několika měsících randění. Jejím druhým mužem po smrti manžela je právě Jeff Greenstein.
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9. července 2026