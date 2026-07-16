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Pořízková ukázala fotky ze svatby. Nevěstu v Itálii „unesli“, prozradil ženich

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  9:51
Pavlína Pořízková a Jeff Greenstein na Innogy party během 60. ročníku...

Pavlína Pořízková a Jeff Greenstein na Innogy party během 60. ročníku Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary. | foto: Pavel Dvořák, Tilen VajtExpres.cz

Pavlína Pořízková, Eva Holubová a Karolína Zdeňková na Innogy party během 60....
Pavlína Pořízková se syny a manželem ve Varech
Pavlína Pořízková a její synové Oliver Orion a Jonathan Raven Ocaskovi v...
Pavlína Pořízková a její synové Oliver Orion a Jonathan Raven Ocaskovi v...
48 fotografií
Modelka Pavlína Pořízková se ještě před filmovým festivalem v Karlových Varech vdala za amerického scenáristu Jeffa Greensteina. Svatbu, kterou trochu komplikovalo byrokratické vyřizování, měli v Itálii. Nyní česká topmodelka ukázala fotky a prozradila i pár detailů.

Jako termín svatby si novomanželé vybrali 3. červenec 2026 – přesně tři a půl roku po svém prvním setkání v New Yorku. Italskou rezidenci Villa Crespi v Orta San Giulio už modelka znala. Poprvé navštívila hotel z 19. století v maurském stylu na focení před 30 lety a v roce 2024 se tam vrátila na návštěvu s Jeffem. Zamířili tam také loni po zásnubách ve Varech. „Je to neuvěřitelně romantické místo, o kterém, zdá se, nikdo neví. Až doteď,“ řekla modelka pro magazín Vogue.

paulinaporizkov

All right! Can finally start sharing all!
@voguemagazine has the article about the wedding, with photos from our friends @jill.greenberg and @gabesachs, who were NOT wedding photographers- merely friends with cameras! Very talented friends.
#weddings #weddingdress #destinationwedding #paulinaporizkova #summerwedding

15. července 2026 v 18:00, příspěvek archivován: 16. července 2026 v 9:26
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Přidala také pár informací o svatbě. Když kráčela uličkou k oltáři, modelčini dva synové a starší nevlastní syn hráli na housle a kytaru Vltavu od Bedřicha Smetany. Po obřadu na zahradní terase u jezera následoval večer plný večeře, přípitků a spousty tance. „Hřeje nás pocit, že jsme měli přesně takovou svatbu, jakou jsme si přáli,“ prozradili modelka a scénárista.

Nechyběli ani české tradice, jako třeba únos nevěsty. „V polovině recepce mi Eron Otcasek – můj nový 53letý nevlastní syn – oznámil, že moje nevěsta je držena jako rukojmí v baru naproti,“ řekl scénárista. „Henry mě doprovodil do baru, plného argentinských fotbalových fanoušků, kteří sledovali mistrovství světa ve fotbale. Zapomněl jsem si peněženku, a tak Henry zaplatil 55 eur výkupné za účet v baru, zatímco mi dva Argentinci nakreslili na obličej svou vlajku.“

Pavlína Pořízková se syny Oliverem a Jonathanem Ocasekovými

Pavlína Pořízková měla šaty ušité na míru od značky House of Gilles. Nechyběl ani závoj. Bílou barvu ale rozhodně nechtěla. „Ne, jak si možná myslíte, kvůli panenským konotacím – spíše proto, že jsem jako modelka měla na sobě spoustu bílých svatebních šatů,“ řekla. „Chtěla jsem, aby barva byla tak trochu nebarva. Něco nepopsatelného a nepolapitelného, ​​abyste nemohli říct: Měla na sobě žluté šaty. Nebo: Měla na sobě růžové šaty.“

Přála si šaty, které by se kolem ní pohybovaly jako voda. Jako inspiraci dala návrhářce fotku šatů, které měla Lauren Huttonová na Oscarech v roce 1975 a fotku modrých šatů Grace Kelly z filmu Chyťte zloděje z roku 1955 a ještě k tomu přidala fotografii Villy Crespi.

Předtím modelka zmínila, že vyřizování svatby v Itálii je pro cizince byrokraticky hodně komplikované. „Už jen legální sňatek v Itálii, když jste Ital, je dost složitý. Když k tomu přidáte kombinaci dvou cizinců, mluvíte o zhruba sedmi měsících papírování. A zábava zdánlivě nikdy nekončí, ani když jste prohlášeni za manžele,“ prozradila.

Jeff Greenstein a Pavlína Pořízková v Karlových Varech (2025)

Kvůli ověřování museli cestovat až do Florencie a kvůli dalším potvrzením také na policii. Když už si mysleli, že mají všechno vyřízené, ještě si museli pořídit apostilu. Je to mezinárodní ověřovací doložka, která slouží k potvrzení pravosti podpisů a úředních razítek na dokumentu. Umožňuje, aby byl dokument, v tomto případě svatební certifikát, legálně uznán v jiné zemi.

Ovšem i tuto doložku museli vybavovat v jiné prefektuře. A když tam dorazili, zjistili, že mají otevřeno jen jednu hodinu a pouze v pondělí. Naštěstí se nad nimi slitoval úředník a tak doložku získali. „Takže, pokud jste někdy byli velcí fanoušci Kafkova Procesu, užili by jste si coby cizinec svatbu v Itálii,“ řekla Pořízková.

Česká topmodelka žijící v Americe a scenárista, producent a režisér Jeff Greenstein, který stojí za seriály Will a Grace nebo Zoufalé manželky, se dali dohromady v roce 2023.

Pořízková byla vdaná jednou. V srpnu 1989 se provdala za amerického rockového hudebníka s českými předky Rica Ocaska. S členem někdejší skupiny The Cars, se kterým se seznámila ve svých 19 letech, když byl ještě ženatý, má dva syny Jonathana a Olivera. V roce 2018 topmodelka oznámila, že už spolu nežijí.

Ocasek zemřel v září 2019 ve věku 75 let. Mrtvého manžela našla ráno sama modelka. Přestože se rozešli, bydleli spolu. Pár dní poté se dozvěděla, že jí neodkázal vůbec nic. Modelka nakonec v roce 2021 získala podle zákonů státu New York třetinu jeho majetku.

Pavlína Pořízková po smrti Ocaska chodila jen se dvěma muži. Prvním z nich byl scenárista a režisér Aaron Sorkin. Rozešli se v létě 2021 po několika měsících randění. Jejím druhým mužem po smrti manžela je právě Jeff Greenstein.

9. července 2026
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