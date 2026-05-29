Pavlína Pořízková chystá svatbu. Pár dní před veselkou ale přijde o byt

  10:20
Česká topmodelka Pavlína Pořízková (61) se připravuje na svatbu s americkým producentem Jeffem Greensteinem. Jen několik dní před obřadem v Itálii ji však čeká nepříjemná starost – musí se vystěhovat z bytu v New Yorku poté, co jí majitel odmítl prodloužit nájemní smlouvu.
Pavlína Pořízková (duben 2024) | foto: Profimedia.cz

Pořízková bude muset opustit svůj byt do konce června. „Jsme tak trochu vystěhovaní, protože můj pronajímatel nám nechtěl prodloužit nájemní smlouvu, bez ohledu na to, jak skvělá nájemnice jsem byla šest let. I když jsem úpěnlivě prosila,“ řekla modelka ve svém podcastu Twenty Good Summers.

Přiznala, že celá situace je pro ni velmi stresující a částečně jí kazí radost z příprav na svatbu. S producentem Jeffem Greensteinem by si měli říct ano začátkem července v Itálii. Dvojice se zasnoubila loni během filmového festivalu v Karlových Varech po třech letech vztahu. Seznámili se prostřednictvím seznamovací aplikace Raya.

Do nynějšího bytu se Pořízková nastěhovala v lednu 2021. Předtím trávila období pandemie covidu-19 v domě na severu státu New York, který vlastní společně se svými syny Jonathanem a Oliverem. Než najde nové bydlení, bude pravděpodobně pobývat právě tam nebo v domě svého snoubence v Los Angeles.

Modelka také přiznala, že ji dodnes poznamenalo nucené rozloučení s řadovým domem v newyorské čtvrti Gramercy Park. Nemovitost prodala za deset milionů dolarů. V domě dlouhá léta žila se svým manželem Ricem Ocasekem, jehož tělo zde v roce 2019 našla po jeho smrti. Frontmanovi skupiny The Cars bylo 75 let.

Manželství Pořízkové a Ocaseka trvalo 27 let. Přestože ji hudebník po jejich rozchodu v roce 2017 vyškrtl ze závěti, modelka nakonec v roce 2021 získala podle zákonů státu New York třetinu jeho majetku.

Česko má novou královnu krásy. Miss Czech Republic 2026 je Lucie Pisková

Novou Miss Czech Republic 2026 je Lucie Pisková (22). Ve finálovém rozstřelu byla s Eliškou Kukačovou. Během slavnostního finálového galavečera vyhlásili také držitelky dalších titulů, díky nimž...

Asistent herce Perryho, který mu podal smrtící dávku ketaminu, míří za mříže

Osobního asistenta zesnulého amerického herce Matthewa Perryho Kennetha Iwamasu, který herci podal smrtící dávku ketaminu, poslal soud v Los Angeles na tři roky a pět měsíců do vězení.

