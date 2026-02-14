Brala jsem jako samozřejmost, že se mám svlékat, vzpomíná Pořízková na začátky

„Někdy jsem se vídala s dobře oblečenými lidmi v kancelářích a někdy to byli muži středního věku v neuklizených bytech, kteří si mě chtěli jen tak nezávazně vyfotit – nejlépe nahoře bez,“ popsala schůzky typu „jdi a uvidíš“, na které ji po telefonu posílala modelingová agentura.
„Už jsem ztratila přehled o tom, kolik mužů v rozhalených županech mě vítalo ve svých hotelových pokojích nebo apartmánech, kam mě poslala agentura nebo klienti. Ani ty, co mě zvali na večírky, nákupy, jachty a do jejich vil v tropech,“ přiznala Pořízková s tím, že to tehdy téměř považovala za normální.
„Brala jsem to všechno jako samozřejmost. Že mým úkolem je svléknout se, znovu se obléknout a pak se naučit kreativně odrážet nadržené muže, abych je neurazila a nepřišla o práci,“ uvedla.
O mnoho let později jí prý díky talkshow moderátorky Oprah Winfreyové došlo, že šlo o sexuální obtěžování. „Do té doby jsem to brala jako komplimenty!“ přiznala.
Modelka o svých zkušenostech promluvila také v souvislosti s kauzou miliardáře Jeffreyho Epsteina a dokumenty, které nyní zveřejnily americké úřady.
„Když vezmete dítě a postavíte ho do jakékoli situace, přizpůsobí se. To je na dětech tak skvělé – jsou nekonečně přizpůsobivé a také zcela sebestředné, což znamená, že je snadné je vinit z čehokoli a ony to slepě přijmou,“ uvedla.
„Jistě, může to bolet a může to být špatné, ale když vám dospělý řekne, že to tak má být, tak kdo jste vy, dítě, abyste protestovalo? Dítě je tím nejjednodušším terčem,“ dodala.
31. ledna 2019