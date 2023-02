Pavla Vitázková se po 16 letech rozvádí. Nic není nadosmrti, říká herečka

„Manžel je doma. Problém mezi námi není, ale jak jsme spolu celý život, tak jsme si řekli, že si necháme společný jen dcery. Nežijeme spolu, už to budou dva roky,“ cituje Blesk Pavlu Vitázkovou.

Herečka prozradila, že ani jeden z manželů nemá nového partnera. Život jde podle ní dál, ale vztahy nejdou zakonzervovat. „Nic není se zárukou, nic není nadosmrti… My se máme strašně rádi, milujeme se, ale je to opravdu ve velké úctě a vždy tu budeme pro naše děti. Život půjde hezky dál, i když nebudeme manželé,“ prohlásila.

Dodala, že slovenský herec bude navždy muž jejího života a ona jeho. Ale přála by jim oběma, aby v životě ještě něco zažili, a nejenom v partnerském. „Je dobré věci zažívat zase jinak, je to druh nové svobody, seberealizace a sebevyjádření. A když je to takhle v klidu, a ještě spolu máme dvě krásné dcery, tak si myslím, že to je všechno v pohodě,“ dodala.

Pavla Vitázková je od roku 1997 je členkou činoherního souboru Městského divadla Brno. Známou se stala díky televizním seriálům Redakce a Ordinace v růžové zahradě. Hrála také například v Cesty domů, První krok či v pohádkách O princezně se zlatým lukem nebo Duhová panna.

Slovenského divadelního herce Dušana Vitázka si vzala po dvouletém vztahu v roce 2007. Mají dcery Barboru Anastázii (9) a Rozálii Agnes (6).