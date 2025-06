Spoluzakladatel Telegramu chce jmění rozdat svým dětem. Tvrdí, že jich má 106

Pavel Durov v rozhovoru pro francouzský magazín Le Point prozradil své rozhodnutí ohledně rozdělení jmění. Podle časopisu Forbes jeho majetek činí přibližně 17,1 miliardy dolarů.

Durov je otcem šesti dětí počatých přirozenou cestou, zároveň však uvedl, že byl dárcem spermatu pro více než 100 dalších dětí z dvanácti různých zemí.

Miliardář řekl, že poprvé daroval své sperma před šestnácti lety, aby „pomohl blízkému příteli“, který měl problémy s plodností.

V jednom z příspěvků na Telegramu v minulosti vysvětlil, že dárcovství bere jako svou občanskou povinnost, chce ho destigmatizovat a motivovat k němu více zdravých plodných mužů. Zároveň má podle svých slov „vysoce kvalitní dárcovský materiál“. Ruský zpravodajský server E1 uvedl, že Durovovy spermie lze zakoupit na moskevské klinice za 35 tisíc rublů, což je v přepočtu přibližně osm a půl tisíce korun.

„Chci zdůraznit, že mezi svými dětmi nedělám žádné rozdíly. Jsou tu ty, které byly počaty přirozeně, a ty, které se narodily díky spermiím, které jsem daroval, aby posloužily ke zplození dětí. Všechno jsou to mé děti a všechny budou mít stejná práva a nárok na můj majetek.“

Durov upřesnil, že jeho potomci nebudou mít přístup k dědictví dříve než třicet let ode dne, kdy rozhovor poskytl – dočkají se tedy nejdříve až 19. června 2055.

„Chci, aby mé děti žily jako normální lidé, aby se samy vypracovaly, naučily se důvěřovat samy sobě, spoléhat samy na sebe, aby byly schopné tvořit – ne aby byly závislé jen na bankovním účtu,“ dodal.

Rozdělení svého majetku řeší už nyní, protože jeho „práce zahrnuje rizika“, uvedl zřejmě s odkazem na právní problémy, kterým čelí opakovaně kvůli své aplikaci Telegram.

Spoluzakladatel a CEO platformy Telegram Pavel Durov (21. září 2015)

Aplikaci spustil Durov spolu se svým bratrem Nikolajem v roce 2013. Odborníci varují, že Telegram není tak bezpečný, jak se tváří, protože většina komunikace přes platformu nevyužívá takzvané koncové šifrování. Skupinové chaty jsou nešifrované a data uživatelů jsou ukládaná na firemní servery taktéž v nešifrované podobě.

Francouzské úřady Durova v srpnu 2024 obvinily z údajné spoluviny na provozování platformy, na níž se daří nezákonným činnostem – zveřejňuje se zde mnoho materiálů o sexuálním zneužívání dětí, obchoduje se s drogami a daří se zde podvodům všeho druhu, uvedly deníky The New York Times a NBC News.

„Nikdy nebylo prokázáno nic, co by dokazovalo, že jsem byť jen na sekundu čímkoliv vinen,“ řekl Durov magazínu Le Point k tomuto tématu. „Pravda je taková, že obrana svobody přináší vždy mnoho nepřátel – a to včetně těch z mocných států,“ dodal.

Miliardář v minulosti dlouhodobě odmítal moderovat zprávy na Telegramu a propagoval aplikaci jako bezplatnou, necenzurovanou a neutrální platformu, která je dostupná všem společenským vrstvám a názorům. Telegram podle NBC News nově uvedl, že v současnosti používá mnoho různých metod moderace obsahu, aby omezil nezákonné aktivity.